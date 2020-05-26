Немецкая «классика», которую нельзя пропустить. Расписание и расклады 28-го тура бундеслиги

ВТОРНИК, 26 мая

19.30 (мск), «Матч ТВ»

«Боруссия» Д (2-е место) – «Бавария» (1)

Матчи после паузы: 2-0-0/2-0-0

Пять последних очных встреч: 2-0-3, мячи 5:17

Встреча команд, не отдававших никому чемпионский титул с 2009 года, обещает стать украшением футбольной недели. Дортмундцы и мюнхенцы словно не заметили перерыва из-за пандемии и продолжают уверенную поступь по турнирной дистанции. «Боруссия» набрала во втором круге бундеслиги-2019/20 27 из 30 очков, «Бавария» – 28 из 30. Те и другие подходят «классике» немецкого футбола с сериями из шести побед…

В последнее время фактор своего поля в этих матчах становился решающим: хозяева выиграли пять раз кряду. При этом «Бавария» громила соперника в Мюнхене (6:0, 5:0, 4:0), а Дортмунд выгрызал очки (3:2 и 2:0). Однако теперь есть загвоздка: трибуны «Идуна Парка» будут пусты, что, безусловно, не на руку «Боруссии», умело пользующейся поддержкой своих зрителей.

Но главной проблемой для наставника хозяев Люсьена Фавра может стать травма Матса Хуммельса. Из-за дискомфорта в области ахиллова сухожилия в прошлом туре защитник был заменен уже в перерыве. Остается надеяться на то, что ради участия в таком матче ветеран согласится сыграть на уколах… Также не ясно, готов ли будет выйти в стартовом составе «Боруссии» Джейдон Санчо. После рестарта британец получал в двух матчах 11 и 25 минут. При этом успел отметиться уже 16-й в сезоне (рекорд клуба) голевой передачей.

Ханс-Дитер Флик недосчитался Филиппе Коутиньо, Никласа Зюле, Корентена Толиссо и Тьяго Алькантара, но с такой длинной скамейкой, как у «Баварии», это не катастрофа. В выходные мюнхенцы позволили себе выпустить лишь на замену одного из лидеров команды Сержа Гнабри, который медленно набирает форму.

Как бы то ни было, ключевой показатель перед матчем – это четыре очка, разделяющие лидера и преследователя в таблице. Можно не сомневаться: уберегать этот гандикап «Бавария» не будет. А «Боруссия» сделает все, чтобы его сократить. Когда имеешь на острие такую машину по забиванию голов, как Эрлинг Холанд (13 голов в 12 матчах за дортмундцев), любые задачи по плечу. Впрочем, то же самое относится и к лидеру атак гостей Роберту Левандовски, который с 27 мячами в бундеслиге всерьез нацелился на европейскую «Золотую бутсу»-2019/20.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Брандт, Джан, Геррейру – Т. Азар, Санчо – Холанд.

«Бавария»: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мюллер, Перишич – Левандовски.

21.30 (мск), «Матч Футбол 2»

«Айнтрахт» (14) – «Фрайбург» (7)

Матчи после паузы: 0-0-2/0-1-1

Пять последних очных встреч: 2-2-1, мячи 6:3

На двоих команды в последних пяти турах одержали одну победу, при этом франкфуртцы проиграли все матчи с общей разницей 4:18. Виной тому был сложный календарь: «Боруссия» Д, «Байер», «Бавария» (все на выезде) и «Боруссия» М (дома). Так что хоронить полуфиналиста ЛЕ-2019 не стоит. Но и «Фрайбург» цепляется за Лигу Европы, так что мотивация гостей тоже будет запредельной. Правда, в линии атаки у них выбыли сразу трое – Лука Вальдшмидт, Йорис Равет и Флориан Кат.

21.30 (мск), «Матч Футбол 1»

«Вердер» (17) – «Боруссия» М (5)

Матчи после паузы: 1-0-1/1-0-1

Пять последних очных встреч: 0-2-3, мячи 11:5

«Музыканты» туром ранее сенсационно выиграли во Фрайбурге, сократив отставание от зоны переходных матчей до трех очков. Гладбахцы, уступив дома «Байеру», покинули зону Лиги чемпионов и горят желанием туда вернуться. «Вердеру» придется несладко: на лечении Клаудио Писарро, Никлас Фюллькруг и Омер Топрак, повреждения у Людвига Аугустинссона и Кевина Фогта, а Филипп Баргфреде дисквалифицирован. У «Боруссии» не сыграют Денис Закария и Фабиан Джонсон.

21.30 (мск), «Матч Футбол 3»

«Байер» (4) – «Вольфсбург» (6)

Матчи после паузы: 2-0-0/1-0-1

Пять последних очных встреч: 3-1-1, мячи 10:6

Очередной любопытный матч двух претендентов на еврокубки. «Байер» во втором круге очень хорош (8 побед, 1 ничья, 1 поражение), а Кай Хаверц после рестарта оформил два дубля кряду. «Вольфсбург» до прошлого тура не проигрывал с января – и в пользу «волков» то, что в этом противостоянии гости в последние годы регулярно набирают (пять побед, две ничьи). У леверкузенцев не сыграют давно травмированные Кевин Фолланд и Ларс Бендер, у их оппонентов - Виллиам, Игнасио Камачо, Пауло Отавио, Янник Герхардт, Джошуа Гилавоги (все – травмы) и Феликс Клаус (дисквалификация).

СРЕДА, 27 мая

19.30 (мск), «Матч ТВ»

«Лейпциг» (3) – «Герта» (11)

Матчи после паузы: 1-1-0/2-0-0

Пять последних очных встреч: 4-0-1, мячи 20:7

Нас наверняка ждет результативная игра. «Быки» вышли из отпуска в хорошей форме: за осечкой дома с «Фрайбургом» (1:1) последовал гостевой разгром «Майнца» (5:0). Но и берлинцы здорово провели последние два тура, обыграв «Унион» и «Хоффенхайм» с общим счетом 7:0. Исторически матчи «Лейпцига» и «Герты» получаются веселыми. Лишь раз они ограничились двумя забитыми мячами. Более того, они никогда не играли вничью.

21.30 (мск), «Матч ТВ»

«Хоффенхайм» (9) – «Кельн» (10)

Матчи после паузы: 0-1-1/0-2-0

Пять последних очных встреч: 4-1-0, мячи 16:2

Математические шансы на Лигу Европы есть у тех и других, но качество их игры после перерыва удручает. «Хоффенхайм», кстати, не знают вкуса победы с 1 февраля. Самое время разжиться тремя очками, тем более что «козлы» для «деревенских» - максимально удобный соперник: четыре победы (три - крупные) и три ничьи с 2015 года.

21.30 (мск), «Матч Футбол 3»

«Фортуна» (16) – «Шальке» (8)

Матчи после паузы: 0-2-0/0-0-2

Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 10:9

Кризис «шахтеров» принимает катастрофические масштабы: одна победа в 12 турах и четыре поражения с крупным счетом в последних пяти матчах. О борьбе за Лигу чемпионов и даже Лигу Европы, скорее всего, придется забыть. Такими темпами можно спуститься в самую трясину. Тем временем «Фортуна» всерьез взялась за свое спасение, выдав 5-матчевую беспроигрышную серию.

21.30 (мск), «Матч Футбол 2»

«Аугсбург» (12) – «Падерборн» (18)

Матчи после паузы: 1-0-1/0-2-0

Три последние очные встречи: 2-0-1, мячи 5:2

Не самая яркая вывеска. Середняк чемпионата против последней команды. Впрочем, «Падерборн» после карантина чуть-чуть ожил (две ничьи).

21.30 (мск), «Матч Футбол 1»

«Унион» (13) – «Майнц» (15)

Матчи после паузы: 0-0-2/0-1-1

Последняя очная встреча: 3:2

Берлинцы после рестарта проиграли «Баварии» и «Герте», не забив ни одного мяча, а «Майнц» влетел только что «Лейпцигу» (0:5). Шанс для обоих одержать первую посткоронавирусную победу.

Турнирная таблица