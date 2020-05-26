Игорь Акинфеев и Фонд «Страна Футбола» представляют проект Кипербол

Традиция отечественного футбола – сильная вратарская школа. Имена лучших вратарей нашей страны вошли в историю. Свидетельством признания заслуг нашей вратарской школы явилось и учреждение французским журналом France Football специального ежегодного приза имени легендарного Льва Яшина для награждения лучшего вратаря мира, который впервые был вручен 2 декабря 2019 года на традиционной торжественной церемонии ФИФА, посвященной вручению «Золотого мяча».

– Целью Кипербола является популяризация среди молодого поколения достижений наших выдающихся вратарей, сохранение преемственности традиций отечественной вратарской школы и выявление новых талантов, – отмечает Игорь Акинфеев.

Регламент игры в Кипербол предусматривает 2 тайма по 15 минут чистого времени, ограничение времени владения мячом и главное – определение победителя в серии из семи послематчевых пенальти. Серия пенальти проводится с учетом игры команды в основное время: победа команды с разницей от одного до трех мячей засчитывается как один забитый пенальти в серии, победа с разницей более трех мячей – как два забитых пенальти. Таким образом, игра вратаря становится определяющей, а зрители могут многократно переживать интригу в противостоянии полевых игроков и вратаря.

– Обратившись к истории российского футбола, мы обнаружили, что практически все вратари, выступавшие за сборные СССР и России на чемпионатах мира и Европы, представляли на тот момент московские футбольные клубы, –продолжает Акинфеев. – Алексей Хомич, Лев Яшин, Владимир Пильгуй, Александр Уваров – «Динамо», Владимир Маслаченко, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов – Cпартак, Анзор Кавазашвили – «Торпедо» и «Спартак», Руслан Нигматуллин, Сергей Овчинников – «Локомотив», Дмитрий Харин, Владимир Габулов – ЦСКА. Таким образом, Москва является центром советских и российских вратарских традиций, настоящей «Столицей вратарей».

Игорь Акинфеев от лица Фонда «Страна футбола» обратился в Правительство Москвы с предложением, провести на территории Лужников после снятия всех санитарно-эпидемиологических ограничений первый выставочный турнир по Киперболу, участниками которого станут юношеские футбольные команды административных округов столицы. Данное обращение нашло отклик у властей города.

Поддержка Москвы, как мировой столицы, блестяще организовавшей проведение чемпионата мира 2018 года, а также широкое международное признание заслуг отечественной вратарской школы, дают все основания полагать, что оригинальная идея Игоря Акинфеева о создании Кипербола, направленная на повышение интереса молодежи к футболу как активной форме досуга и здорового образа жизни, быстро наберет популярность в России и за рубежом.

Более подробно с Правилами Кипербола можно ознакомиться на сайте Фонда «Страна Футбола» – www.stranafootball.ru