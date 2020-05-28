Кержаков, «Ливерпуль», Плетикоса и немного Левенца. Анатомия 158 голов Аршавина

Мы привыкли воспринимать будущего именинника как гениального плеймейкера, а между тем Аршавин наколотил за «Зенит», «Арсенал», «Кайрат» и сборную России за полторы сотни мячей. Это, на секундочку, седьмая строчка в «Клубе 100 российских бомбардиров». Выше Аршавина только Александр Кержаков (233 гола), Олег Веретенников (207), Роман Павлюченко (188), Артем Дзюба (170), Сергей Родионов (164) и Александр Мостовой (163). И никто в обозримом будущем Аршавина не догонит. Ближайший преследователь Федор Смолов отстает на 52 мяча…

Голы Аршавина по командам

80: «Зенит» 31: «Арсенал» 30: «Кайрат» 17: Сборная России

Голы Аршавина по турнирам

57: РПЛ 24: Чемпионат Казахстана 23: АПЛ 19: Кубок УЕФА/Лига Европы 11: Отбор ЧМ/Евро 7: Лига чемпионов 5: Кубок России 4: Товарищеские матчи сборной 3: Кубок английской лиги 2: Евро-2008 2: Кубок Казахстана 1: Суперкубок России

ОТ ВОРОНЕЖА ДО АЛМА-АТЫ, ОТ ЛИССАБОНА ДО МАРСЕЛЯ

Самый первый мяч в исполнении Аршавина болельщики увидели 14 апреля 2001 года, когда «Зенит» обыграл в Воронеже «Факел» (2:1). Последний раз он отличился 26 августа 2018 года, обеспечив «Кайрату» домашнюю победу над «Атырау» (4:2). И самое поразительное: за эти 17 лет в матчах, в которых забивал Аршавин, его команды потерпели всего… девять поражений.

Одно пришлось на «Арсенал» (от «МЮ»). Два – на сборную России (от Германии и Португалии, да-да, именно Андрей Сергеевич забил единственный мяч, когда мы влетели в Лиссабоне 1:7). Еще шесть – на «Зенит», который в матчах с голами Аршавина проигрывал «Спартаку» (трижды), «Рубину», «Арсеналу» (тульскому) и «Марселю».

При этом гол Аршавина французам стал во многом решающим в триумфальном для питерцев Кубке УЕФА-2008. Если бы после его сольного прохода на 82-й минуте счет не стал 1:3, команда Дика Адвоката вряд ли отыгралась бы в ответной встрече с «Марселем» - и не было бы потом ни побед над «Байером» с «Баварией», ни чемпионского шампанского в Манчестере…

Голы Аршавина по годам

2001: 4 2002: 7 2003: 6 2004: 12 2005: 18 2006: 11 2007: 14 2008: 14 2009: 15 2010: 11 2011: 5 2012: 5 2013: 4 2014: 2 2016: 11 2017: 10 2018: 9

КОРОЛЬ КОНЦОВОК

Поздний гол в 2008-м в Марселе – фирменный почерк Аршавина. Его любимая минута – 70-я, на ней он отличался чаще всего, шесть раз. В заключительную двадцатиминутку и дополнительное время уместились 47 его голов. Еще 23 мяча были забиты в концовках первых таймов (с 40-й минуты). В общем, Аршавин всегда умел и любил наказывать подуставшего соперника. И не случайно главный гол его жизни – в ворота голландцев в четвертьфинале Евро-2008 – стал одновременно и самым поздним. Эдвина ван дер Сара он прошил на 116-й минуте…

Голы Аршавина по минутам

1 – 15: 14 16 – 30: 22 31 – 45: 37 45+: 2 46 – 60: 20 61 – 75: 29 76 – 90: 24 90+: 7 Овертайм: 3

КУДА ЖЕ АРШУ БЕЗ КЕРЖА?

Символично, что тот первый взрослый гол в Воронеже был забит Аршавиным с передачи Кержакова. Их зенитовская связка середины 2000-х – если не сильнейшая, то уж точно самая слаженная в истории российского футбола. Молодые Арш и Керж видели друг друга затылком. Конечно, чаще ассистентом выступал первый (более 20 раз). Но и Мистер Бил, Бью и Буду Бить регулярно выводил товарища на разящий удар.

Согласно «Трансфермакту», Аршавин забил после передач Кержакова 14 мячей за «Зенит» и сборную. И это наверняка заниженный показатель. У 55 его голов авторы передач не указаны. При этом Аршавин не так уж часто исполнял пенальти (менее десяти за карьеру), да и со штрафных практически не забивал…

Второй его любимый партнер – Сеск Фабрегас, в АПЛ испанец ассистировал россиянину семь раз. Еще 11 голевых голевых передач на Аршавина поделили между собой его одноклубники по «Кайрату» - бразилец Исаэл и так и не перешедший минувшей зимой в «Зенит» Бауыржан Исламхан.

Голевые передачи Аршавину

14: Кержаков 7: Фабрегас 6: Исаэл 5: Исламхан 4: И.Денисов, Спивак, Ширл 3: Гоу, Зырянов 2: Анюков, Билялетдинов, Горшков, Данни, Денилсон, Жирков, Игонин, Куат, Погребняк, Радимов, Текке, Уилшир 1: Астафьев, Бенаюн, Бендтнер, Бухаров, Витсель, Вороговский, Вьештица, Домингес, Катульский, Ким Дон Джин, Жиру, Иличевич, Коноплев, Кусов, С.Лунин, Маркович, Насри, Рэмси, Сесар Арсо, Тесак, Тимощук, Уолкотт, Фабяньски, Фелипе, Халк, Хохлов, Шамах, Эдуардо

«МЕРТВЕЦЫ», КРАСНО-БЕЛЫЕ И «ЭНФИЛД»

Сразу четыре команды получили от Аршавина по пять мячей. Это ныне не существующие «Москва» и «Сатурн». А еще «Спартак», на который у Андрея Сергеевича, как истинного зенитовца, всегда был зуб, и, конечно, «Ливерпуль». Собственно, эта команда и сделала Аршавину имя в Европе. О его легендарном покере на «Энфилде» 21 апреля 2009 года англичане до сих пор снимают отдельные передачи.

Ну а как иначе? Никто до Аршавина четыре мяча в гостях «Ливерпулю» не забил. И наверняка ни у кого не получится оформить покер на «Энфилде» в ничейном матче. А та игра, напомним, завершилась со счетом 4:4. Причем Аршавин в фирменном, как мы уже поняли, стиле вывел гостей вперед на 90-й минуте…

Каким клубам и сборным забивал Аршавин

5 голов: «Ливерпуль», «Москва», «Сатурн», «Спартак» 4 гола: «Актобе», «Амкар», «Атырау», «Ахмат», «Динамо», «Луч», «Окжетпес» 3 гола: «Астана», «Блэкберн», «Кубань», «Локомотив», «Ростов», «Рубин», «Спартак» Нч, «Торпедо», «Шинник» 2 гола: АЕК, «Атлантас», «Болтон», Германия, «Иртыш», «Кайсар», Латвия, Македония, «Марсель», «Ордабасы», «Ротор», «Стандард», «Тараз», «Уиган», «Уралан», «Химки», «Црвена Звезда», ЦСКА, «Энкамп» 1 гол: Азербайджан, «Акжайык», «Арсенал» Т, «Астон Вилла», «Байер», «Барселона», «Бернли», «Бирмингем», «Блэкпул», «Брага», «Вест Бромвич», «Витория», «Вулверхэмптон», Голландия, Дания, Израиль, «Ковентри», «Крылья Советов», «Кызыл-Жар», Литва, Люксембург, «Маккаби» Т-А, «МЮ», «Норшелланн», «Олимпиакос», «Партизан», «Пасуш де Феррейра», «Пашинг», Португалия, Румыния, «Русенборг», «Севилья», «Селтик», «Сток Сити», «Суонси», «Теута», «Тоттенхэм», «Факел», Финляндия, «Фулхэм», «Халл», «Шахтер» К, Швеция, «Эвертон», Эстония

ОТ РЕЙНЫ ДО ШИКЛЬГРУБЕРА

Помимо покера на «Энфилде», Аршавин трижды оформлял хет-трики (в ворота «Амкара», «Ахмата» и «Сатурна») и 7 раз делал дубль (в матчах с «Атлантасом», «Окжетпесом», «Стандардом», «Ураланом», «Црвеной Звездой», «Шинником» и «Энкампом»). Но самое большое количество голов от него все равно пропустил вратарь «Ливерпуля» Пепе Рейна. Ведь в том же 2009 году «Арсенал» повторно увез очки с «Энфилда», только теперь не одно, а сразу три благодаря победному голу Аршавина (2:1).

Крайне неудачно складывались взаимоотношения с зенитовцем у тогда еще не переехавшего на берега Невы голкипера ФК «Москва» Юрия Жевнова. Тот пропустил от Аршавина четырежды в четырех разных матчах! Есть вратари, которых сегодняшний именинник огорчал и в клубе, и в сборной: финн Юсси Яскелайнен, немец Рене Адлер, датчанин Томас Соренсен и латвиец Александр Колинько. Забивал Аршавин и однофамильцу Петра Чеха Мареку Чеху из «Луча», и… однофамильцу отца Адольфа Гитлера Йозефу Шикльгруберу из «Пашинга».

Но настоящим злым гением он, безусловно, стал для хорватского вратаря Стипе Плетикосы. Тот пропускал от Аршавина и в «Спартаке», и в «Ростове», и даже в своем... единственном матче за «Тоттенхэм».

Каким вратарям клубов и сборных забивал Аршавин

5 голов: Рейна («Ливерпуль») 4 гола: Березовский («Динамо», «Химки»), Жевнов («Москва»), Корнюхин («Сатурн»), Стаменкович («Окжетпес»), Степанов («Амкар») 3 гола: Григоренко («Тараз», «Кайсар»), Кабанов («Торпедо»), Левицкий («Спартак», «Динамо»), Плетикоса («Спартак», «Тоттенхэм», «Ростов»), Робинсон («Блэкберн»), Савченко («Ахмат»), Ткоч («Шинник») 2 гола: Адлер («Байер», Германия), Беленов («Кубань»), Герус («Луч», «Ростов»), Дисленкович («Црвена Звезда»), Калмыков («Иртыш»), Ковалевски («Спартак»), Колинько («Рубин», Латвия), Микеленис («Атлантас»), Нарзикулов («Атырау»), Нурмухаметов («Ордабасы»), Окрошидзе («Уралан»), Отарбаев («Актобе»), Ренар («Стандард»), Рыжиков («Рубин»), Соренсен («Сток Сити», Дания), Фернандес («Энкамп»), Чичкин («Ротор»), Эрич («Астана»), Яскелайнен («Болтон», Финляндия) 1 гол: Ават (Израиль), Агаев (Азербаджан), Акинфеев (ЦСКА), Аль-Хабси («Уиган»), Бабаханов («Тараз»), Бартез («Марсель»), Бешич (Люксембург), Близнюк («Ростов»), Богдан («Болтон»), Боровик («Акжайык»), Боруц («Селтик»), Ван дер Сар (Голландия), Вальдес («Барселона»), Винтила (Румыния), Ворм («Суонси»), Гилкс («Блэкпул»), Гончаров («Факел»), Дегра («Пасуш де Феррейра»), Дженсен («Бернли»), Дуйсен («Шахтер К»), Закиров («Кызыл-Жар»), Исакссон (Швеция), Йонсен («Русенборг»), Кан (Германия), Карсон («Вест Бром»), Карчемарскас (Литва), Кирклэнд («Уиган»), Котенко (Эстония), Лобос («Крылья Советов»), Левенец («Локомотив»), Лика («Ахмат»), Логиновский («Атырау»), Ломая («Луч»), Майхилл («Халл»), Манданда («Марсель»), Мандрыкин (ЦСКА), Мерфи («Ковентри»), Милошевски (Македония), Михайлидис (АЕК), Мокин («Астана»), Мочка («Теута»), Николоски (Македония), Никополидис («Олимпиакос»), Нилсон («Витория»), Овчинников («Локомотив»), Павлов («Актобе»), Пасеченко («Атырау»), Перов («Кубань»), Пиеделс (Латвия), Поляков («Локомотив»), Помазун («Москва»), Радич («Спартак» Нч), Райкович («Маккаби» Т-А), Рикарду (Португалия), Сидельников («Актобе»), Соррентино (АЕК), Стойкич («Луч»), Стойкович («Партизан»), Фелипе («Брага»), Филимонов («Арсенал» Т), Фостер («МЮ»), Фридель («Астон Вилла»), Хансен («Норшелланн»), Харт («Бирмингем»), Хеннесси («Вулверхэмптон»), Хомич («Спартак» Нч), Чижов («Сатурн»), М.Чех («Луч»), Чихрадзе («Спартак» Нч), Ховард («Эвертон»), Шварцер («Фулхэм»), Шикльгрубер («Пашинг»), Шунин («Динамо»), Эстебан («Севилья»)

Как видите, Аршавин успел распечатать и Игоря Акинфеева (уже после возвращения из Англии), и Оливера Кана (причем не в знаменитом матче против «Баварии», когда «Зенит» разгромил мюнхенцев 4:0, а в игре за сборную). Но завершим мы подборку на юмористической ноте. Как не вспомнить самый простой и одновременно самый нелепый гол в его карьере – в ворота голкипера «Локомотива» Ивана Левенца в матче за Суперкубок-2008?