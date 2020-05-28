Спасайся кто может. Россию покинули два чемпиона мира по футболу, а третий боится возвращаться

По словам генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, прошлогодняя аренда Андре Шюррле себя оправдала. Майки чемпиона мира 2014 года держались в топах продаж. На имидж клуба новичок поработал. А стоил звездный немец не так уж и дорого. Опция выкупа в договоре с дортмундской «Боруссии» была необязательной. И «Спартак» ею не воспользовался, отпустив Шюррле на все четыре стороны еще до фактического окончания чемпионата-2019/20.

Экономии, правда, не получилось. За период карантина «Спартак» продолжал платить немецкому легионеру зарплату, пусть и урезанную на 40 процентов. А если бы никакой пандемии не было, то никто не заставлял держать Шюррле в Москве в июне – июле. Его с таким же успехом можно бы прямо сейчас сплавить обратно в Дортмунд.

В общем, проводили немца – и забыли. Ясно, что с футбольной точки зрения трансфер оказался бессмысленным. Ни Шюррле свою карьеру в «Спартаке» не реанимировал, ни красно-белые турнирных дивидендов из наличия в составе автора золотого паса ЧМ-2014 не выжали. А теперь внимание вопрос: для чего приглашали в Москву Шюррле? Неужели только ради сувенирной продукции?..

В нормальных экономических условиях расставание с такой фигурой наверняка означало бы поиск равноценной по статусу замены. Ан нет: Цорн заявил, что состав «Спартака» на 95 процентов сформирован. Если красно-белые кого и ищут, утверждает гендир, так это крайних защитников, но не дорогостоящего креативщика в середину поля.

Есть ощущение, что эти «95 процентов» - всего лишь попытка сохранить хорошую мину в условиях пандемии. Да не может такого быть, чтобы «Спартак» не нуждался сейчас в «новом Шюррле» (в хорошем смысле, разумеется). Просто денег на такие покупки в клубной казне нет – и в ближайшее время не предвидится. Основная ставка, видимо, была сделана на выкуп Александра Соболева у «Крыльев Советов». И остается красно-белым надеяться на то, что хотя бы несколько заключительных туров РПЛ (уже, видимо, ближе к июлю) все-таки пройдут со зрителями.

РПЛ на поступающие из офиса Леонида Федуна сигналы реагирует. Как и на давление со стороны ЦСКА и «Зенита». Только вот, сдается, никакие болельщики ближайшее трансферное окно для российского футбола не спасут. Никаких громких приобретений а ля Шюррле-2019 ни у кого не будет. И все предпочтут твердить про «95 процентов», пытаясь хотя бы сохранить то, что есть на сегодняшний день.

Да и как сейчас уломать топового легионера переехать в Россию? Агенты чай тоже не дураки – понимают, как все зыбко. Вот и еще один чемпион мира – причем не 2014 года, а 2018-го – разрывает отношения с клубом РПЛ. Видимо, мы так и не дождемся дебюта за южан французского защитника-ветерана Адиля Рами. Футболист пожаловался на то, что в России ему не платят зарплату. В «Сочи» настаивают на том, что игрок скрыл серьезную травму, когда зимой в последний день трансферного окна подписывал полугодичный контракт.

Александр Кокорин, видимо, так и не сыграет за «Сочи» с Адилем Рами.

Короче, с Рами повторилась история «Фенербахче», где он промучился первую часть сезона – без футбола и денег. С момента расставания с Памелой Андерсон француз угодил в черную полосу. Неслучайно у него на родине многие СМИ уверены, что именно он был тем анонимным чемпионом мира, который в мае продал за 70 тысяч долларов на аукционе свою золотую медаль ЧМ-2018. Логика понятна. На том турнире Рами не сыграл ни секунды. Его финансы сейчас поют романсы. Так почему бы по-быстрому не заработать?

А посмотрите, что происходит в клубах, которым летом предстоит ожесточенная борьба за выживание. «Крылья» - пусть и за хорошие деньги, рекордные в истории самарцев – дают выкупить «Спартаку» Соболева. «Оренбург» не только меняет главного тренера, но и расстается со своим безоговорочным лидером Джордже Деспотовичем. А в «Локо» предпочитают больше говорить о предстоящей в августе глобальной распродаже, чем о 8 турах, от которых зависит, получат ли красно-зеленые от УЕФА примерно 20 миллионов евро за выход в Лигу чемпионов.

Впрочем, почему мы говорим об августе? Уже сейчас перед «Локо» и его новым главным тренером Марко Николичем встала проблема Бенедикта Хеведеса.

Пока еще игрок «Локо» Бенедикт Хеведес и теперь уже экс-спартаковец Андре Шюррле.

Партнер Шюррле по золотой бундестим образца ЧМ-2014 то ли отказывается, то ли боится возвращаться в Москву из Германии, где пережидал пандемию. И это, в отличие от Шюррле, не провалившийся легионер, а очень даже важная боевая единица (пусть Хеведес и грозится завершить карьеру). Как и Жоау Мариу, аренду которого из «Интера» вице-чемпионы России продлить на ближайшие два месяца не сумели. 30 июня португалец официально попрощается с РПЛ. А ведь еще зимой многие всерьез размышляли, надо ли «Локо» выкупать Мариу у миланцев за 18 миллионов…

Да что там «Локомотив» - даже всемогущий «Зенит», и тот до сих пор не решил контрактные вопросы с Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой. Все это не камни в огород клубов, а простая констатация «посткоронавирусной» реальности, которая не только заставит РПЛ учиться жить по средствам, но и на первых порах обязательно ударит по качеству футбола. Дело не в тяжелом восприятии «картинки» с пустыми трибунами. Просто весь наш футбольный рынок просядет. Он не может не просесть. Федуну или Евгению Гинеру это очевидно. Так давайте и мы не будем питать иллюзий. Для начала порадуемся, что пока от нас все звезды не разбежались.