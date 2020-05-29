«Титов спокойно заиграл бы в «Баварии». Жаль, рядом не было агента, как у Аленичева»

- Вместе с Титовым вы взяли четыре их шести своих спартаковских чемпионств. Что отличало Егора в те золотые для команды Олега Романцева годы?

- Для того «Спартака» Егор был знаковой фигурой. Впервые увидел его еще в дубле. Уже тогда подметил, какая у него светлая голова, какое видение поля. Было понятно, что из Титова вырастет большой игрок. Он был создан для того спартаковского футбола.

- Когда он стал лидером?

- Мы все вместе становились ключевыми фигурами. Где-то в 1995-м Егор начал привлекаться в основу, в 1996-м заиграл, а в 1997-м без него уже нельзя было представить команду. И он оставался лидером, пока его не убрали из «Спартака».

- Титов слыл главным весельчаком в команде…

- Конкретные шутки надо вспоминать. Но у нас почти все ребята были веселые. В том «Спартаке» царила классная атмосфера, за счет нее мы и добивались таких результатов. Все были на одной волне. Егор же выделялся своими футбольными умениями. Прекрасная техника. Мог на поле все: отдать удобную последнюю передачу, обыграть, мощно пробить. Футболист без слабых мест. Один из самых сильных, с кем мне довелось поиграть. Да в том «Спартаке» вся средняя линия была на загляденье: Титов, Дима Аленичев, Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь. Чувствовали друг друга с закрытыми глазами.

- Почему такой сильный футболист не попробовал силы за границей? Ведь тогда россияне активно ехали в Европу.

- Думаю, не хватило агента. Покупатели обращались непосредственно в клуб. А Олег Романцев совмещал работу тренером и президентом. Конечно, ему не хотелось отпускать такого лидера, как Титов. Поэтому Егор до последнего и играл за «Спартак».

- Часто говорят о конкретном предложении «Баварии».

- Повторюсь, был бы у Титова агент, как у того же Аленичева, наверняка уехал бы в большой европейский клуб. Дмитрий же оказался в «Роме». А Егором никто не занимался, поэтому даже если запрос от «Баварии» и поступил, то он уперся в нежелание «Спартака» отпускать игрока… Егор сильно переживал, что так и не поиграл в Европе. Он понимал, что перерос уровень чемпионата России. И Титов точно заиграл бы в клубе вроде «Баварии». Он был готов. Такие полузащитники ценятся на вес золота.

Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

- С кем Титов обычно жил в Тарасовке?

- Поначалу с Алексеем Мелешиным. Они вместе росли в спартаковской школе, одного года, играли в одной команде, практически в одно время переходили в дубль, в основу. Сильно сдружились. Потом уже Егор с Андреем Тихоновым жил. У нас в составе у всех была небольшая разница в возрасте, поэтому «Спартак» напоминал большую семью. Никаких группировок. Никто отдельно не держался.

- Егор мог напихать на тренировке?

- Нет. Никогда ни кому не пихал. Очень интеллигентный в этом плане человек.

- Сильно его подкосила «бромантановая» история?

- А вы как думаете? Любой переживал бы на его месте. У тебя репутация, ты многого достиг – и тут тебя выставляют в таком свете. А ведь Титов не знал, что ему давали врачи, полностью им доверял. Наверное, это было ошибкой. Но сейчас легко рассуждать. А тогда была дисциплина: слово врача – закон. Подобные вещи никто не обсуждал. Титов доверился человеку – тот его подвел. История подкосила и самого Егора, и всю команду. Тем не менее, он с честью прошел через это испытание. Зря тогда Станислав Черчесов убрал его из «Спартака». Титов мог принести еще много пользы. Он же очень сильный физически, всегда выполнял огромный объем работы. И при этом такое тонкое понимание игры.

- Какие голы Титова сразу приходят на ум?

- Ну, конечно, победный «Реалу»! «Спортингу» он тоже красивый мяч положил. Еще «Арсеналу». И матч с «Аяксом» нельзя забыть, когда Егор дважды ассистировал Саше Ширко.

- В те годы кем представляли себе 44-летнего Титова? Тренером, функционером?

- Раньше Егор говорил, что не хочет быть тренером и собирается заниматься семьей. Он хотел, чтобы его старшая дочь стала хорошей теннисисткой. Потом он все-таки понял, что футбол – все для него, поэтому и начал тренировать. Думаю, у него еще многое впереди на этом поприще. Его знания и опыт должны служить нашему футболу.

Егор Титов и Валерий Кечинов.