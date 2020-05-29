«Титов спокойно заиграл бы в «Баварии». Жаль, рядом не было агента, как у Аленичева» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 мая 2020 08:00ФутболГригорьевская Юлия

«Титов спокойно заиграл бы в «Баварии». Жаль, рядом не было агента, как у Аленичева»

29 мая – день рождения Егора Титова. О живой легенде «Спартака» мы расспросили его бывшего одноклубника Валерия Кечинова, который поздравляет друга с 44-летием.

- Вместе с Титовым вы взяли четыре их шести своих спартаковских чемпионств. Что отличало Егора в те золотые для команды Олега Романцева годы?
- Для того «Спартака» Егор был знаковой фигурой. Впервые увидел его еще в дубле. Уже тогда подметил, какая у него светлая голова, какое видение поля. Было понятно, что из Титова вырастет большой игрок. Он был создан для того спартаковского футбола.

- Когда он стал лидером?
- Мы все вместе становились ключевыми фигурами. Где-то в 1995-м Егор начал привлекаться в основу, в 1996-м заиграл, а в 1997-м без него уже нельзя было представить команду. И он оставался лидером, пока его не убрали из «Спартака».

- Титов слыл главным весельчаком в команде…
- Конкретные шутки надо вспоминать. Но у нас почти все ребята были веселые. В том «Спартаке» царила классная атмосфера, за счет нее мы и добивались таких результатов. Все были на одной волне. Егор же выделялся своими футбольными умениями. Прекрасная техника. Мог на поле все: отдать удобную последнюю передачу, обыграть, мощно пробить. Футболист без слабых мест. Один из самых сильных, с кем мне довелось поиграть. Да в том «Спартаке» вся средняя линия была на загляденье: Титов, Дима Аленичев, Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь. Чувствовали друг друга с закрытыми глазами.

- Почему такой сильный футболист не попробовал силы за границей? Ведь тогда россияне активно ехали в Европу.
- Думаю, не хватило агента. Покупатели обращались непосредственно в клуб. А Олег Романцев совмещал работу тренером и президентом. Конечно, ему не хотелось отпускать такого лидера, как Титов. Поэтому Егор до последнего и играл за «Спартак».

- Часто говорят о конкретном предложении «Баварии».
- Повторюсь, был бы у Титова агент, как у того же Аленичева, наверняка уехал бы в большой европейский клуб. Дмитрий же оказался в «Роме». А Егором никто не занимался, поэтому даже если запрос от «Баварии» и поступил, то он уперся в нежелание «Спартака» отпускать игрока… Егор сильно переживал, что так и не поиграл в Европе. Он понимал, что перерос уровень чемпионата России. И Титов точно заиграл бы в клубе вроде «Баварии». Он был готов. Такие полузащитники ценятся на вес золота.
титоваленичевЕгор Титов и Дмитрий Аленичев.

- С кем Титов обычно жил в Тарасовке?
- Поначалу с Алексеем Мелешиным. Они вместе росли в спартаковской школе, одного года, играли в одной команде, практически в одно время переходили в дубль, в основу. Сильно сдружились. Потом уже Егор с Андреем Тихоновым жил. У нас в составе у всех была небольшая разница в возрасте, поэтому «Спартак» напоминал большую семью. Никаких группировок. Никто отдельно не держался.

- Егор мог напихать на тренировке?
- Нет. Никогда ни кому не пихал. Очень интеллигентный в этом плане человек.

- Сильно его подкосила «бромантановая» история?
- А вы как думаете? Любой переживал бы на его месте. У тебя репутация, ты многого достиг – и тут тебя выставляют в таком свете. А ведь Титов не знал, что ему давали врачи, полностью им доверял. Наверное, это было ошибкой. Но сейчас легко рассуждать. А тогда была дисциплина: слово врача – закон. Подобные вещи никто не обсуждал. Титов доверился человеку – тот его подвел. История подкосила и самого Егора, и всю команду. Тем не менее, он с честью прошел через это испытание. Зря тогда Станислав Черчесов убрал его из «Спартака». Титов мог принести еще много пользы. Он же очень сильный физически, всегда выполнял огромный объем работы. И при этом такое тонкое понимание игры.

- Какие голы Титова сразу приходят на ум?
- Ну, конечно, победный «Реалу»! «Спортингу» он тоже красивый мяч положил. Еще «Арсеналу». И матч с «Аяксом» нельзя забыть, когда Егор дважды ассистировал Саше Ширко.
- В те годы кем представляли себе 44-летнего Титова? Тренером, функционером?
- Раньше Егор говорил, что не хочет быть тренером и собирается заниматься семьей. Он хотел, чтобы его старшая дочь стала хорошей теннисисткой. Потом он все-таки понял, что футбол – все для него, поэтому и начал тренировать. Думаю, у него еще многое впереди на этом поприще. Его знания и опыт должны служить нашему футболу.
титкечЕгор Титов и Валерий Кечинов.

«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Королькевич: В российском биатлоне шараханье в разные стороны Касперович приступит к работе со сборной Болгарии 1 июня Валерий Польховский: Королькевич и Кабуков отказались от других предложений. Они остались ни с чем
«Золотой мяч» Яшина — как «Оскар» Хоакина Феникса». Интервью с актером, сыгравшим великого вратаря Александр Фокин, исполнитель главной роли в картине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», рассказал «Советскому спорту» о съемочном процессе, любимом спортивном фильме, и поделился детскими футбольными воспоминаниями. 29.05.2020 08:00 Футбол
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Макгрегор собирается драться с Силвой в среднем весе Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке (видео) Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:10 Биатлон Чикирис Олег
24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда?  НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
Илья Любушкин: Постоишь на солнце полминуты – и чувствуешь, что тебе поплохело Защитник «Аризоны» – о жизни в самом жарком штате в НХЛ, особенностях карантина в Америке и своих планах на будущее. 27.05.2020 15:43 Хоккей Дехтярев Владимир
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
08:30 Футбол Владислав Ващук: Киевские ультрас называли меня иудой, мясным и так далее
08:17 Футбол Чемпионат Турции возобновят 12 июня
23:58 Футбол Бывший защитник «Зенита» Гарай не будет продлевать контракт с «Валенсией»
23:43 Футбол Клубы серии А собираются играть по два раза в неделю и завершить сезон 2 августа
23:29 ММА Макгрегор собирается драться с Силвой в среднем весе
23:08 Хоккей Президента федерации хоккея США подозревают в сокрытии сексуальных домогательств
23:06 Легкая атлетика Из-за пандемии впервые за 124 года отменили Бостонский марафон
22:31 Футбол Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
22:22 Футбол Игнашевич собирает деньги для нуждающихся и пострадавших от пандемии
22:12 Футбол ЛАСК оштрафовали на 12 очков за нарушение карантинных правил
21:43 Хоккей «Спартак» утвердил тренерский штаб на следующий сезон, Знарок остается
21:18 Футбол Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня
21:13 Шахматы Дубов обыграл Дин Лиженя в первом полуфинале, второй матч – завтра
21:01 Футбол Дмитрий Чернышенко: Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь
20:48 ММА Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке (видео)
20:27 Футбол АПЛ официально подтвердила возобновление чемпионата 17 июня
20:22 Хоккей Шведский защитник Дальбек продлил контракт с ЦСКА
19:55 Футбол Андерссон продолжит тренировать сборную Швеции до 2024 года
"Heel!" Walking on schedule caused the anger and laughter of the Muscovites
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 1890 человек
Нижегородская область получит из бюджета России 1,7 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Новые жертвы коронавируса в Приморье: 18 летальных случаев, 40 тяжёлых пациентов
В Орске задержали подозреваемого в убийстве замдиректора горэлектросетей (18+)
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика