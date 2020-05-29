Дортмунду надо спасать Фавра от увольнения. Расписание и расклады 29-го тура бундеслиги

ПЯТНИЦА, 29 мая

21.30 (мск), «Матч ТВ»

«Фрайбург» (8-е место) – «Байер» (5)

Матчи после паузы: 0-2-1/2-0-1

Пять последних очных встреч: 0-3-2, мячи 1:7

Еще пару туров назад хозяева были в шаге от зоны Лиги Европы, но после потери очков с аутсайдерами «Вердером» (0:1) и «Айнтрахтом» (3:3) заметно отстали. «Фрайбург» в явном кризисе – одна победа в семи турах. «Байер», напротив, мощно вернулся после карантина, правда, в предыдущем матче сенсационно был разгромлен дома «Вольфсбургом» (1:4). Причем, если бы не Лукаш Градецки, счет мог быть в два раза крупнее… «Аспириновых», балансирующих на границе лигочемпионской зоны, должна смущать статистика: во Фрайбурге они не знают побед с 2011 года.

СУББОТА, 30 мая

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»

«Вольфсбург» (6) – «Айнтрахт» (14)

Матчи после паузы: 2-0-1/0-1-2

Пять последних очных встреч: 3-1-1, мячи 7:5

«Волки» выдали классный матч в Леверкузене, особенно - Максимилиан Арнольд и Марин Погранчич. Первый подавал со штрафных, второй дважды головой подрезал мяч в дальний угол. «Вольфсбург» - фаворит в борьбе за последнюю лигоевропейскую путевку, и в соперников у него разбитый «Айнтрахт». Франкфуртцы, похоже, окончательно потеряли веру в себя (одно очко за семь туров).

16.30 (мск), «Матч Футбол 1»

«Герта» (10) – «Аугсбург» (12)

Матчи после паузы: 2-1-0/1-1-1

Пять последних очных встреч: 1-3-1, мячи 9:12

Соседям по турнирной таблице бороться не за что, кроме престижа. А ведь берлинцы зимой потратили на усиление почти 80 млн евро! Пауза определенно пошла им на пользу: после рестарта «Герта» с новым тренером Бруно Лаббадиа набрала 7 очков, одержав столько же побед (2), сколько в восьми турах до перерыва. Наверняка мы увидим яркую результативную игру. Эти соперники забивали друг другу минимум четыре гола в четырех предыдущих матчах.

16.30 (мск), «Матч Футбол 2»

«Майнц» (15) – «Хоффенхайм» (7)

Матчи после паузы: 0-2-1/1-1-1

Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 14:11

Еще одна исторически яркая пара: в девяти последних очных встречах команды совместно наколотили 46 голов (5,1 в среднем за матч!). Тем и другим есть за что бороться: к «Майнцу» совсем близко подобралась «Фортуна», а «Хоффенхайм» благодаря первой за восемь туров победе сели на хвост «Вольфсбургу». Правда, развить успех в Майнце «деревенским» может помешать отсутствие основного защитника Беньямина Хюбнера, удаленного в матче с «Кельном».

16.30 (мск), «Матч ТВ»

«Шальке» (9) – «Вердер» (17)

Матчи после паузы: 0-0-3/1-2-0

Пять последних очных встреч: 2-0-3, мячи 7:10

Удивительно, но во встрече девятой и предпоследней команд чемпионата абсолютным аутсайдером выглядит… середняк. Кризис «Шальке» приобретает космические масштабы: лишь эта команда потерпела после рестарта три поражения, в том числе от «Фортуны». А «Вердер» в последних матчах, напротив, смотрится отлично: выездная победа над крепким «Фрайбургом» (1:0), доминирование в игре с Менхенгладбахом (0:0) и ноль пропущенных мячей за три тура. И статистика за «музыкантов»: в Гельзенкирхене они выиграли три матча из предыдущих пяти.

19.30 (мск), «Матч ТВ»

«Бавария» (1) – «Фортуна» (16)

Матчи после паузы: 3-0-0/1-2-0

Пять последних очных встреч: 4-1-0, мячи 19:6

Победой над дортмундской «Боруссией» баварцы расчистили себе путь к восьмому подряд чемпионству. Осталось брать то, что и так плохо лежит. «Фортуна» набрала очень хорошую форму (2 победы и 6 ничьих в 8 последних турах), отдалившись от зоны прямого вылета, но против «Баварии» это вряд ли поможет. Во всех пяти очных поединках XXI века мюнхенцы отправляли в ворота Дюссельдорфа не менее трех мячей и только раз не победили (3:3 в ноябре 2018-го).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая

16.30 (мск), «Матч ТВ»

«Боруссия» М (4) – «Унион» (13)

Матчи после паузы: 1-1-1/0-1-2

Последняя очная встреча: 0:2

Гладбах удержался в четверке несмотря на мини-кризис: 1:3 от «Байера» и 0:0 с «Вердером». Однако лимит осечек исчерпан – иначе никакой Лиги чемпионов в следующем сезоне не будет. Соперник у «Боруссии» вроде бы комфортный. «Унион» хорошо начал сезон, но рановато уверовал в себя и теперь просто докатывает к финишу на ободах.

19.00 (мск), «Матч ТВ»

«Падерборн» (18) – «Боруссия» Д (2)

Матчи после паузы: 1-1-1/0-1-2

Три последние очные встречи: 0-2-1, мячи 5:8

Проиграв дома «Баварии», дортмундцы теперь ближе к пятому месту, чем к первому. Наверняка против «Падерборна» не сыграет единственный забивной центрфорвард команды Эрлинг Холанд, неудачно столкнувшийся с арбитром. В общем, Люсьену Фавру не позавидуешь. Пошли слухи, что руководство «Боруссии» начало переговоры с Нико Ковачем, начинавшим сезон во главе «Баварии». Неудача против аутсайдера может подписать Фавру приговор.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня

21.30 (мск), «Матч ТВ»

«Кельн» (11) – «Лейпциг» (3)

Матчи после паузы: 0-2-1/1-2-0

Пять последних очных встреч: 1-1-3, мячи 6:11

«Быки» подхватили ничейный синдром: четыре ничьи за пять туров. Кроме того, четвертьфиналисты ЛЧ-2019/20 потеряли удаленного Марселя Хальстенберга. И с ним-то, по признанию главного тренера Юлиана Нагельсманна, «Лейпциг» защищался «как команда школьников», а что будет без него? Впрочем, «Кельн» тоже в не самой лучшей форме.