Дортмунду надо спасать Фавра от увольнения. Расписание и расклады 29-го тура бундеслиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 мая 2020 15:57ФутболЗибрак Артем

Дортмунду надо спасать Фавра от увольнения. Расписание и расклады 29-го тура бундеслиги

В чемпионате Германии по футболу пройдут очередные девять матчей. Борьба за путевки в еврокубки обострилась до предела.

ПЯТНИЦА, 29 мая

21.30 (мск), «Матч ТВ»
«Фрайбург» (8-е место) – «Байер» (5)
Матчи после паузы: 0-2-1/2-0-1
Пять последних очных встреч: 0-3-2, мячи 1:7
Еще пару туров назад хозяева были в шаге от зоны Лиги Европы, но после потери очков с аутсайдерами «Вердером» (0:1) и «Айнтрахтом» (3:3) заметно отстали. «Фрайбург» в явном кризисе – одна победа в семи турах. «Байер», напротив, мощно вернулся после карантина, правда, в предыдущем матче сенсационно был разгромлен дома «Вольфсбургом» (1:4). Причем, если бы не Лукаш Градецки, счет мог быть в два раза крупнее… «Аспириновых», балансирующих на границе лигочемпионской зоны, должна смущать статистика: во Фрайбурге они не знают побед с 2011 года.

СУББОТА, 30 мая

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Вольфсбург» (6) – «Айнтрахт» (14)
Матчи после паузы: 2-0-1/0-1-2
Пять последних очных встреч: 3-1-1, мячи 7:5
«Волки» выдали классный матч в Леверкузене, особенно - Максимилиан Арнольд и Марин Погранчич. Первый подавал со штрафных, второй дважды головой подрезал мяч в дальний угол. «Вольфсбург» - фаворит в борьбе за последнюю лигоевропейскую путевку, и в соперников у него разбитый «Айнтрахт». Франкфуртцы, похоже, окончательно потеряли веру в себя (одно очко за семь туров).

16.30 (мск), «Матч Футбол 1»
«Герта» (10) – «Аугсбург» (12)
Матчи после паузы: 2-1-0/1-1-1
Пять последних очных встреч: 1-3-1, мячи 9:12
Соседям по турнирной таблице бороться не за что, кроме престижа. А ведь берлинцы зимой потратили на усиление почти 80 млн евро! Пауза определенно пошла им на пользу: после рестарта «Герта» с новым тренером Бруно Лаббадиа набрала 7 очков, одержав столько же побед (2), сколько в восьми турах до перерыва. Наверняка мы увидим яркую результативную игру. Эти соперники забивали друг другу минимум четыре гола в четырех предыдущих матчах.

16.30 (мск), «Матч Футбол 2»
«Майнц» (15) – «Хоффенхайм» (7)
Матчи после паузы: 0-2-1/1-1-1
Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 14:11
Еще одна исторически яркая пара: в девяти последних очных встречах команды совместно наколотили 46 голов (5,1 в среднем за матч!). Тем и другим есть за что бороться: к «Майнцу» совсем близко подобралась «Фортуна», а «Хоффенхайм» благодаря первой за восемь туров победе сели на хвост «Вольфсбургу». Правда, развить успех в Майнце «деревенским» может помешать отсутствие основного защитника Беньямина Хюбнера, удаленного в матче с «Кельном».

16.30 (мск), «Матч ТВ»
«Шальке» (9) – «Вердер» (17)
Матчи после паузы: 0-0-3/1-2-0
Пять последних очных встреч: 2-0-3, мячи 7:10
Удивительно, но во встрече девятой и предпоследней команд чемпионата абсолютным аутсайдером выглядит… середняк. Кризис «Шальке» приобретает космические масштабы: лишь эта команда потерпела после рестарта три поражения, в том числе от «Фортуны». А «Вердер» в последних матчах, напротив, смотрится отлично: выездная победа над крепким «Фрайбургом» (1:0), доминирование в игре с Менхенгладбахом (0:0) и ноль пропущенных мячей за три тура. И статистика за «музыкантов»: в Гельзенкирхене они выиграли три матча из предыдущих пяти.

19.30 (мск), «Матч ТВ»
«Бавария» (1) – «Фортуна» (16)
Матчи после паузы: 3-0-0/1-2-0
Пять последних очных встреч: 4-1-0, мячи 19:6
Победой над дортмундской «Боруссией» баварцы расчистили себе путь к восьмому подряд чемпионству. Осталось брать то, что и так плохо лежит. «Фортуна» набрала очень хорошую форму (2 победы и 6 ничьих в 8 последних турах), отдалившись от зоны прямого вылета, но против «Баварии» это вряд ли поможет. Во всех пяти очных поединках XXI века мюнхенцы отправляли в ворота Дюссельдорфа не менее трех мячей и только раз не победили (3:3 в ноябре 2018-го).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая

16.30 (мск), «Матч ТВ»
«Боруссия» М (4) – «Унион» (13)
Матчи после паузы: 1-1-1/0-1-2
Последняя очная встреча: 0:2
Гладбах удержался в четверке несмотря на мини-кризис: 1:3 от «Байера» и 0:0 с «Вердером». Однако лимит осечек исчерпан – иначе никакой Лиги чемпионов в следующем сезоне не будет. Соперник у «Боруссии» вроде бы комфортный. «Унион» хорошо начал сезон, но рановато уверовал в себя и теперь просто докатывает к финишу на ободах.

19.00 (мск), «Матч ТВ»
«Падерборн» (18) – «Боруссия» Д (2)
Матчи после паузы: 1-1-1/0-1-2
Три последние очные встречи: 0-2-1, мячи 5:8
Проиграв дома «Баварии», дортмундцы теперь ближе к пятому месту, чем к первому. Наверняка против «Падерборна» не сыграет единственный забивной центрфорвард команды Эрлинг Холанд, неудачно столкнувшийся с арбитром. В общем, Люсьену Фавру не позавидуешь. Пошли слухи, что руководство «Боруссии» начало переговоры с Нико Ковачем, начинавшим сезон во главе «Баварии». Неудача против аутсайдера может подписать Фавру приговор.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня

21.30 (мск), «Матч ТВ»
«Кельн» (11) – «Лейпциг» (3)
Матчи после паузы: 0-2-1/1-2-0
Пять последних очных встреч: 1-1-3, мячи 6:11
«Быки» подхватили ничейный синдром: четыре ничьи за пять туров. Кроме того, четвертьфиналисты ЛЧ-2019/20 потеряли удаленного Марселя Хальстенберга. И с ним-то, по признанию главного тренера Юлиана Нагельсманна, «Лейпциг» защищался «как команда школьников», а что будет без него? Впрочем, «Кельн» тоже в не самой лучшей форме.

бундеслига28

«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
У российских фигуристов и гимнастов не нашли коронавирус Загитова снялась в японской рекламе косметики (видео) Загитова опубликовала фото с Тутберидзе, назвав ее любимым тренером
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
НХЛ, дай Овечкину выбить девятый полтинник, а семи аутсайдерам – Кубок Лафренье Боссы «Эдмонтона» и «Бостона» прокомментировали объявление НХЛ о возобновлении сезона, чем все еще только больше запутали. 28.05.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда?  НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:10 Биатлон Чикирис Олег
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Новости
16:14 Хоккей Александр Крылов: «Авангард» стал на шаг ближе к своему возвращению домой
15:54 ММА Глава UFС: Даже если поединок Тайсона пройдет без зрителей, я все равно прорвусь туда
15:43 Футбол Роналду устроил велопрогулку с семьей (фото)
15:25 Футбол Источник: Антон Миранчук получил травму и рискует пропустить остаток сезона
15:06 Хоккей Бывший тренер «Адмирала» Тамбиев возглавил новокузнецкий «Металлург»
14:49 ММА Следующий турнир лиги ACA состоится 11 июля
14:38 Футбол Мартинес будет получать в «Барселоне» 12 млн евро без учета бонусов
14:17 Футбол Стало известно расписание Кубка Англии
13:58 Хроника Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавируса
13:41 Хоккей «Спартак» объявил о переходе Зубарева
13:35 Олимпиада «Советский спорт» поздравляет Станислава Позднякова
13:20 Футбол Официально: чемпионат Испании возобновят 11 июня
13:02 Формула-1 «Рено» продолжит выступления в Формуле-1
12:44 Хоккей Бывший вратарь «Калгари» стал игроком «Барыса»
12:30 Бокс «Назовите дату». Ортис бросил вызов Майку Тайсону
12:10 Футбол Источник: УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов на стадионах Германии
11:57 Футбол «Спартак» – Титову: С днем рождения, легенда (фото)
11:38 Футбол Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini, угодив в ДТП (фото)
11:20 Футбол В Италии сообщили, что Азмун может перейти в «Милан»
11:08 Футбол «Ротор» может сняться с РПЛ
Mission Impossible: How to Pass a Free Antibody Test in Moscow
Тюменская область готова ко второму этапу снятия ограничений
Волгоградская область выдала рекордные 133 случая заражения
Губернатор Приморья продлил режим повышенной готовности до середины июня
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика