Интрига на 10 процентов. «Ротор» и «Химки» могут превратить доигровку РПЛ в фарс

ВОЛГОГРАДСКИЕ ТРУДНОСТИ

Не успела проясниться ситуация со вступлением/невступлением в РПЛ подмосковных «Химок», занявших второе место в ФНЛ по итогам досрочно завершившегося сезона, как под вопросом оказался переход в премьер-лигу победителя второго по классу футбольного дивизиона – «Ротора». По информации «Советского спорта», руководство клуба из Волгограда обсуждает возможность снятия команды с РПЛ-2020/21.

На окончательное решение может повлиять отсутствие спонсорской поддержки у «Ротора», который является государственным автономным учреждением. Найти деньги на участие в премьер-лиге из бюджета региона пока не получается, а со спонсорами в период пандемии коронавируса и экономической нестабильности, сами понимаете, большой напряг не только у тех, кто собрался поиграть в большой футбол. «Ротор» в настоящий момент не в состоянии подтвердить финансовые гарантии участия в РПЛ, а до дедлайна осталось всего ничего времени.

Как недавно сообщал главный тренер «Химок» Сергей Юран, подмосковный клуб должен представить гарантии в лигу до середины июня, а после этого остается еще пара недель на то, чтобы утрясти все вопросы и представить, если что, недостающие документы. Если РПЛ они не убеждают, то клубу отказывают в повышении в классе.

У «Химок» пока сплошной туман. Есть бизнесмен Сергей Ломакин, готовый обеспечить финансирование команды в РПЛ при условии постепенного перехода к нему контроля над клубом, но нет политической воли руководства региона. Если стороны не договорятся, «Химок» в премьер-лиге с большой вероятностью не будет. Так как необходимых 350 млн рублей на футбол в бюджете нет. А если та же участь постигнет «Ротор», то по «коронавирусному» регламенту никто в премьер-лигу из ФНЛ не перейдет, но никто высший класс и не покинет…

Если так оно и случится, вздохнуть свободно смогут не только нынешние аутсайдеры РПЛ – занимающий последнее место «Ахмат» (20 очков) и стоящие строчкой выше «Крылья Советов» (22). Плотность внизу турнирной таблицы очень серьезная. Даже «Арсенал» и «Спартак», у которых по 28 очков и соответственно 7-е и 8-е места, не могут играть, что называется, на расслабоне при условии, что две команды уходят из лиги. Дистанция в шесть очков за 8 туров ликвидируется элементарно. Но если вдруг окажется, что никто из РПЛ не вылетает, то для более чем половины команд чемпионата России это, конечно, будут суперновости.

ДЛЯ КОГО ЭТО «ЗРЕЛИЩЕ»?

Но что будет в этом случае с самим чемпионатом? А ничего хорошего. Только представьте, во что может тогда превратиться доигровка сезона, если львиной доле участников не за что в принципе будет сражаться.

Понятно, что тот же «Спартак» ждет не битва за выживание. Красно-белые теоретически еще не потеряли шансы даже на Лигу Европы, как и «Арсенал». Но уже через два-три тура после старта либо после полуфинала с «Зенитом» в Кубке России могут исчезнуть мечты на еврокубковую осень. За что тогда умирать спартаковцам, если лига будет закрыта на выход?

Может так сложиться, что турнирные перспективы останутся вообще у шести команд из 16, если не меньше. Как знать, способен ли будет «Зенит» обеспечить себе чемпионство за несколько туров до окончания соревнований. Сегодня это видится вполне вероятным, учитывая отрыв питерцев в 9 очков от второго места. И тогда «в живых» к последним турам останутся пять команд, которым предстоит определить участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все остальные могут играть хоть молодежными составами, раздаривая по усмотрению очки вышестоящим товарищам направо и налево.

Та еще перспектива вырисовывается у нашего возобновляемого чемпионата, согласитесь. Не успели мы порадоваться, когда накануне Роспотребнадзор разрешил играть со зрителями, пусть и с оговоркой в 10 процентов заполняемости арен, а тут новая «бомба». Понятно, что время у «Химок» с «Ротором», чтобы изменить ситуацию, еще есть. Но его очень и очень мало.

Что делать в этом случае РПЛ? Просто принять все как должное? Возможно, это единственный вариант. Подогнать спонсоров для желающих поиграть в РПЛ по отмашке сверху, как это бывало в сытые времена, сегодня точно не получится. Как вряд ли удастся найти новых желающих на переход в высший дивизион из ФНЛ. Если «Ротор» и «Химки» не решат свои проблемы, никто премьер-лигу не покинет. Разве что «Тамбов», у которого пока также не все понятно с выполнением требований регламента на будущий сезон (команда, напомним, проводит домашние встречи в Нижнем Новгороде).

В такой ситуации неплохо бы незамедлительно перенести сроки принятия окончательного решения по представлению финансовых гарантий для РПЛ. Тогда до окончания доигровки сезона хотя бы никто не будет знать, что из лиги никто не вылетит, даже если так и произойдет. Надо просто договориться с кандидатами на повышение в классе из Химок и Волгограда: если шансов у них сыграть в РПЛ-2020/21 действительно не останется, пусть по-прежнему будут числиться кандидатами на повышение. В противном случае с возобновлением чемпионата России всех нас будет ждать малопривлекательное в плане зрительского интереса событие.