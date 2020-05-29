Андрей Аршавин: «Зенит» был готов отпустить меня в «Барселону» только в обмен на Месси - Советский спорт
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29 мая 2020 20:06ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Аршавин: «Зенит» был готов отпустить меня в «Барселону» только в обмен на Месси

Бывший форвард сборной России в свой 39-й день рождения вспомнил некоторые эпизоды карьеры в большом интервью «Матч ТВ».

О «СПАРТАКЕ»
- Когда в 2002 году пошли разборки по контракту с «Зенитом», узнал от агента о варианте перейти в «Спартак». Ездил в офис к Андрею Червиченко. Но мы не договорились. Червиченко пожалел 50 – 60 тысяч евро. Это была рыночная зарплата. Что ж, потом ни разу не пожалел, что не оказался в «Спартаке».

О ЛУЧШЕМ СЕЗОНЕ
- 2005 год. Тот «Зенит» был веселой командой. Не хватало только стабильности. Но по качеству игры для меня тот сезон – лучший.

О ПОБЕДЕ В КУБКЕ УЕФА-2008
- Мой гол в гостях «Марселю», когда мы проиграли 1:3? Да, важный мяч, но не ключевой. Потом еще надо было суметь 2:0 дома победить. В том розыгрыше было много важных моментов. Сэйвы Славы Малафеева в матчах с «Вильяррелом», например. Когда смотрю фото с финала против «Рейнджерс», сразу вспоминаю, в каких старых бутсах тогда сыграл. Они были дырявые, но удобные. Предпочел комфорт красоте.

О ЧМ-2002
- На сборах стало понятно: либо я не еду, либо Игорь Семшов, либо Андрей Каряка. Семшов грамотно не стал забивать «Спартаку», поэтому его взяли. Шутка. Спрашивал ли потом Олега Романцева, почему меня отцепили? Да я вообще не уверен, что когда-нибудь с ним разговаривал.

О ЕВРО-2004
- Российские тренеры в меня что-то не верили. О том, что не еду на тот Евро, узнал в день матча с «Локомотивом». Удивился. Наверное, я бы и в «Зените» не играл, если бы туда не пришли иностранцы.

ОБ УДАЛЕНИИ В АНДОРРЕ
- Была нервная обстановка. Мне кажется, после поражения от Израиля никому уже никуда не хотелось ехать. Никто не верил, что Хорватия победит англичан и выведет нас на Евро-2008. В Андорре все раздражало. Нас провоцировали, поле было плохое, еле-еле забили. Я не сдержался в одном эпизоде, и судья как на зло был рядом. Помню, в самой концовке смотрел, как хозяева бьют штрафной, а мы боимся. Ничего себе, подумал. Россия уже Андорру боится. Но на чемпионате Европы все было уже по-другому.

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О ЕВРО-2012
- В 2008-м мы никого не боялись. На самом деле, даже с испанцами, которым уступили в группе крупно, нормально сыграли. По делу победили в четвертьфинале Голландию… А спустя четыре года на меня спихнули всю вину за поражение от греков. Команда тоже была хорошая в целом. Против чехов и поляков до этого нормально играли. Просто рано вышли на пик. И когда стало сложно, некому было повести за собой. Наверное, и Дик Адвокат немного перебрал с демократией. К игрокам жены приезжали, обстановка была вальяжной… Так вот, после поражения от греков была моя фраза: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Я ее из книжки по психологии заимствовал. Там такие жизненные ситуации описываются. И это было сказано одному человеку – депутату, а не всему российскому народу. Я ж не знал, что меня записывают. Впрочем, если бы знал, все равно именно ему это и сказал. Это мерзкий человек. Обычно у нас депутатов не поддерживают, а тут почему-то все встали на его сторону.

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ ПЕРЕХОДЕ В «БАРСУ»
- В «Арсенал» меня продали за 16,5 миллиона евро. Было ли конкретное предложение от «Барселоны» на 15 миллионов, о котором часто говорят? Я о суммах не в курсе. Знаю, что было предложение, которое организовал Дмитрий Селюк, а в ответ из «Зенита» полетело письмо, что мы Аршавина готовы только на Лионеля Месси поменять. Так говорят. Доплатил бы я из своих денег ради перехода в «Барсу»? Сложно сказать. Может, и доплатил бы.

О ЧЕТЫРЕХ ГОЛАХ «ЛИВЕРПУЛЮ» НА «ЭНФИЛДЕ»
- Ничто не предвещало. Нас, по большому счету, валтузили всю игру. Йоси Бенаюн у «Ливерпуля» был в полном порядке. Но так срослось. Мне повезло в тех четырех эпизодах, когда забивал… А вообще, мне иногда казалось, что я перешел в более слабую команду. Тот «Зенит» мог победить тот «Арсенал».

О ЛУЧШИХ ПАРТНЕРАХ
- Самая слаженная связка – с Сашей Кержаковым. Мы понимали друг друга с полуслова. А самый мастеровитый партнер - конечно, Сеск Фабрегас, который умел на поле все и разбирался в любой ситуации. Такие ходы, какие он находил, в моей голове не рождались. Самый сильный оппонент – Месси.

О ТВ-КАРЬЕРЕ
- Экспертом - комфортнее всего. Когда все видишь, проще. И надо меньше говорить. Комментатор из меня, считаю, слабый – голос у меня не комментаторский. Но вообще, телевидение – это скорее пробы. Вряд ли я захочу заниматься этим ближайшие 10 – 20 лет.

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