Максименко – о возвращении Глушакова в «Спартак», Дзюбе в «Зените» и Эмили Ратаковски

О САМОИЗОЛЯЦИИ
– Сразу улетел к родным в Ростов-на-Дону. Пробыл там два месяца. Участвовал в разных акциях. Например, посадил дерево на 9 мая. Тренировался онлайн.
О НАЧАЛЕ СБОРОВ
– Пятый день как заехали на базу в Тарасовке. Занимаемся группами. Кушаем по отдельности. В общем, соблюдаем все условия.
О ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНИ
– Меня окружают такие люди, что не дадут потерять связь с реальностью. Друзья ростовские и московские, родители, тренерский штаб. Так что звездная болезнь мне не грозит.
О ФУТБОЛЕ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
– Смотрим матчи бундеслиги – немного необычно. Вроде атмосфера товарищеская, но это не так. Все бьются за очки. Наверное, и нам скоро придется играть в схожих условиях. Хорошо, что хотя бы 10 процентов зрителей на трибуны в России пустят.
ОБ УХОДЕ ШЮРРЛЕ
– Ему помешали травма, потом – болезнь. А так очень сильный игрок. Мог помочь «Спартаку», но так сложились обстоятельства, что он ушел.
О ЦСКА
– За армейцев не сыграю даже в FIFA. Это принципиальный момент. Есть такие соперники… Не только ЦСКА. Против «Динамо» еще с академии были всегда зарубы.
О ЕВРОПЕ
– Хотелось бы попробовать себя в европейском топ-чемпионате, но, если меня не позовут, готов всю карьеру провести в «Спартаке». Не расстроюсь. Если же выбирать зарубежную лигу, то больше всего нравятся Англия и Германия.
О ЛУЧШИХ ВРАТАРЯХ МИРА
– Сложно выбрать. Марк-Андре тер Штеген, Ян Облак, Алиссон, Эдерсон. Мне еще Каспер Шмейхель нравится. Конечно, Мануэль Нойер. Я за всеми слежу.
О САМОМ СТИЛЬНОМ СПАРТАКОВЦЕ
– Андрей Ещенко. У него свой магазин. Он просил там что-нибудь купить. Но вообще, я не шмоточник.
О САМОЙ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ
– Их много. Эмили Ратаковски, например.
ОБ MVP РПЛ-2019/20
– Гжегож Крыховяк очень хорош. Назову его.
О ДЗЮБЕ-2019/20
– Нормально. Но вообще, я по «Зениту» не очень.
О СЛУХАХ ПРО ГЛУШАКОВА В «СПАРТАКЕ»
– Мы с Денисом друзья. Постоянно на связи, переписываемся. Насчет его возвращения ничего не слышал. Только сейчас от вас узнал. Но если бы Глушаков вернулся в «Спартак», был бы рад.
Глушаков, похоже, это похороны...