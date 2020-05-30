Максименко – о возвращении Глушакова в «Спартак», Дзюбе в «Зените» и Эмили Ратаковски

О САМОИЗОЛЯЦИИ

– Сразу улетел к родным в Ростов-на-Дону. Пробыл там два месяца. Участвовал в разных акциях. Например, посадил дерево на 9 мая. Тренировался онлайн.

О НАЧАЛЕ СБОРОВ

– Пятый день как заехали на базу в Тарасовке. Занимаемся группами. Кушаем по отдельности. В общем, соблюдаем все условия.

О ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНИ

– Меня окружают такие люди, что не дадут потерять связь с реальностью. Друзья ростовские и московские, родители, тренерский штаб. Так что звездная болезнь мне не грозит.

О ФУТБОЛЕ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

– Смотрим матчи бундеслиги – немного необычно. Вроде атмосфера товарищеская, но это не так. Все бьются за очки. Наверное, и нам скоро придется играть в схожих условиях. Хорошо, что хотя бы 10 процентов зрителей на трибуны в России пустят.

ОБ УХОДЕ ШЮРРЛЕ

– Ему помешали травма, потом – болезнь. А так очень сильный игрок. Мог помочь «Спартаку», но так сложились обстоятельства, что он ушел.

О ЦСКА

– За армейцев не сыграю даже в FIFA. Это принципиальный момент. Есть такие соперники… Не только ЦСКА. Против «Динамо» еще с академии были всегда зарубы.

О ЕВРОПЕ

– Хотелось бы попробовать себя в европейском топ-чемпионате, но, если меня не позовут, готов всю карьеру провести в «Спартаке». Не расстроюсь. Если же выбирать зарубежную лигу, то больше всего нравятся Англия и Германия.

О ЛУЧШИХ ВРАТАРЯХ МИРА

– Сложно выбрать. Марк-Андре тер Штеген, Ян Облак, Алиссон, Эдерсон. Мне еще Каспер Шмейхель нравится. Конечно, Мануэль Нойер. Я за всеми слежу.

О САМОМ СТИЛЬНОМ СПАРТАКОВЦЕ

– Андрей Ещенко. У него свой магазин. Он просил там что-нибудь купить. Но вообще, я не шмоточник.

О САМОЙ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ

– Их много. Эмили Ратаковски, например.

ОБ MVP РПЛ-2019/20

– Гжегож Крыховяк очень хорош. Назову его.

О ДЗЮБЕ-2019/20

– Нормально. Но вообще, я по «Зениту» не очень.

О СЛУХАХ ПРО ГЛУШАКОВА В «СПАРТАКЕ»

– Мы с Денисом друзья. Постоянно на связи, переписываемся. Насчет его возвращения ничего не слышал. Только сейчас от вас узнал. Но если бы Глушаков вернулся в «Спартак», был бы рад.