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30 мая 2020 20:20ФутболСергеев Иван

Глушаков, похоже, это похороны...

Информационное пространство 30 мая взорвала сенсация: Денис Глушаков может перейти в «Спартак». Ближе к вечеру «бомба» превратилась в пшик.

Телеграм-канал Mash любит жареные новости. Но писать абы что его авторы не будут. Так что неправильно думать, что сенсация о переговорах Глушакова со «Спартаком» - столь неумелая и запоздалая реакция на слова самого полузащитника «Ахмата» в интервью Нобелю Арустамяну «Матч ТВ» от 23 мая:
«Кто знает, может еще в футболке «Спартака» и сыграю. А почему нет? Я всегда открыт, мне пишут много пожеланий, хороших слов. С сотрудниками клуба мы тоже нормально расстались. Это жизнь футболиста. Сегодня ты играешь в одной команде, завтра в другой».

Нет, мэшовцы «среагировали» явно не на те слова. Тогда на что?

Легче всего было бы предположить, что это агентский вброс. Такое в футболе - и тем более российском - встречается сплошь и рядом. Недавно схему описывал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, рассуждая о слухах о переходе к армейцам экс-форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича. «У меня ощущение, что кто-то пытается «протащить» Деспотовича через ЦСКА в другой клуб». Вы наверняка поняли, как это работает. Утка «о Деспотовиче в ЦСКА», по мнению Гончаренко, была рассчитана на потенциальных работодателей сербского нападающего. Интерес большого клуба к игроку автоматически поднимает его в цене. Даже если этот интерес липовый...

Но в случае с Глушаковым и эта схема - весьма сомнительна. Ведь сам Денис в том же интервью Арустамяну подчеркнул, что с агентами давно не сотрудничает:
«Есть друзья, которые могут, если что, помочь, дать совет. А от агентов толку нет. Они говорят одно, а потом тебе зарплату понижают в два раза. В чем помощь? Легче самому обо всем договориться».

Иначе говоря, если это и вброс, то организовали его не профессиональные агенты, а друзья Глушакова либо он сам. И в это, согласитесь, тоже верится с большим трудом. Не надо делать из бывшего главаря ОПГ «Ромашка» серого кардинала. Парни из Миллерово - они все-таки попроще.

Скорее Mash среагировал на какой-то реальный инсайд. И то, что владелец «Спартака» Леонид Федун оперативно назвал «переговоры с Глушаковым» бредом, вовсе не значит, что никаких поползновений в эту сторону вообще не было. Кстати, сам Денис вечером дал довольно мутный комментарий. Дескать, о будущем он задумается по окончании сезона. Но ведь такого не может быть! Контракт с «Ахматом» подписан по схеме «1+1». И игра ветерана за грозненцев не гарантирует ему автоматического продления соглашения. В конце концов, команда Игоря Шалимова вполне может вылететь в ФНЛ. Поэтому о своем будущем 33-летний полузащитник обязан думать прямо сейчас. И он наверняка заранее ищет «запасные аэродромы».

Так что удочки в «Спартак» через того же генерального директора Томаса Цорна, который в июне прошлого года расторгал контракт с Глушаковым, а сейчас наотрез отказывается от факта переговоров, вполне могли быть заброшены. А почему нет-то? Что, средняя линия красно-белых идеально укомплектована? Андре Шюррле уже отправлен восвояси. Гус Тил в схемы Доменико Тедеско не вписывается. Алекс Крал - это тоже пока скорее кот в мешке. А состав, по словам Цорна, укомплектован на 95 процентов...

И все же возвращения Глушакова в «Спартак» вряд ли стоит ждать. Клуб просто не захочет снова поджигать пороховую бочку в отношениях с фанатами. Рвануть может так, что мало никому не покажется. Ни Федуну, ни Цорну, ни Тедеско... И если Денис соскучился по Москве, то скорее его мог бы подобрать не менее родной для него «Локомотив». Болельщики красно-зеленых вряд ли устраивали бы по этому поводу демонстрации протеста. Да вот беда: в новую концепцию «Локо» Глушаков категорически не вписывается. Это Юрий Семин - большой умелец реанимировать карьеры - был бы готов приютить «старого волка». При Марко Николиче, которому Василий Кикнадзе строго-настрого наказал делать ставку на молодость и перспективу, такой «камбэк» не прокатит.

Самый реальный вариант - это найти пристанище в «Ростове» Валерия Карпина. Некоторые СМИ уже написали об интересе к Глушакову в этом клубе. Но это, опять же, скорее домыслы. По словам Глушакова, Карпин связывался с ним год назад. Тогда переговоры ни к чему не привели - и игрок, в конце концов, оказался в «Ахмате». Прошел почти сезон. Не исключено, ростовчане завершат его в зоне Лиги чемпионов. И что? Вы уверены, что постаревший на год Глушаков настолько уж необходим передней линии желто-синих, где с исполнителями - в том числе опытными - проблем не наблюдается?..

Тогда куда податься? В ЦСКА? В «Зенит»? В «Краснодар»? В «Динамо»? Без вариантов.

И вот мы получаем почти тупик. Как бы этот сезон, в котором осталось провести 8 туров, не стал последним в карьере капитана чемпионского «Спартака»-2017. Годы, увы, берут свое. Причем гораздо быстрее, чем падают финансовые амбиции полузащитника. А доигрывать за копейки в футбольной глубинке - это точно не про Глушакова.

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