Рекорд Гиннесса: в Санкт-Петербурге восьмой раз возродят футбольное «Динамо»

СМИ написали о возможном появлении в Питере ФК «Динамо», который будет финансироваться частным инвестором. Не исключено, в руководство клуба войдет бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, 31 мая покинувший административный штаб главной команды города. В планах «Динамо» - заявиться на сезон-2020/21 в ПФЛ...

Если все это правда, то пора переименовывать питерское «Динамо» в петербургский «Феникс». Эта «птица» сгорает так же часто, как и возрождается из пепла, чтобы опять сгореть и появиться вновь. И так до бесконечности. Судите сами.

Клуб «Динамо» был основан в на тот момент еще Петрограде в 1922 году – на три года раньше «Зенита». В 1930-х бело-голубые доминировали среди футбольных коллективов города. Их цвета защищал легендарный Михаил Бутусов. С матча ленинградского «Динамо» против московского «Локомотива» 22 мая 1936 года началась история чемпионатов СССР.

С «Динамо» связана и одна из славных страниц в истории Великой Отечественной войны – матч в блокадном Ленинграде в мае 1942-го. В послевоенные годы бело-голубые представляли город в высшем дивизионе наряду с «Зенитом». Вплоть до 1954 года, когда руководство решило… ликвидировать коллектив, заменив его на команду «Трудовые резервы». Так динамовский клуб впервые прекратил свое существование.

Возрождение «Динамо» состоялось в 1960-м. Три года бело-голубые выступали в классе «Б», пока не заменили в элитном дивизионе расформированный «Адмиралтеец». Впрочем, закрепиться в верхнем эшелоне советского футбола не получилось. С конца 1970-х «Динамо» превратилось в фарм-клуб «Зенита» (где, кстати, прошли обкатку многие будущие чемпионы СССР-1984), а ближе к развалу СССР осело в подвалах второй лиги.

На первый российский футбольный сезон клуб заявлялся под вывеской «Прометей-Динамо». Однако к марту 2000 года команда после длительных мучений все-таки потеряла профессиональный статус. Так состоялось обнуление номер два.

Новое юридическое лицо ЗАО ФК «Динамо Санкт-Петербург» было зарегистрировано в январе 2001 года – и начало движение вверх с зоны «Запад» второго дивизиона. Планов было громадье. Перед клубом поставили цель к 300-летию города (к 2003 году) выйти в премьер-лигу. Однако, не выполнив задачу, «Динамо» быстро сдулось. В декабре 2003-го игрокам и тренерам объявили о расторжении контрактов. А весной 2004-го проект снова обнулился. Третий раз.

Очередной период безвременья продолжался до марта 2007 года, когда было решено воссоздать «Динамо» на базе «Петротреста». По итогам второго сезона новое образование пробилось в ФНЛ. Правда, «счастье» опять длилось недолго. В конце 2010-го президент клуба Леонид Цапу передал полномочия Борису Вахрушеву, чтобы тот… заявил: бело-голубые снимаются с первенства второго дивизиона из-за отсутствия инфраструктуры.

За четвертым обнулением вновь последовало возрождение. В сезоне-2011/12 очередная версия «Динамо» начала выступления в чемпионате любительских команд. Но этот виток счастья продлился всего… три игры: компания «Альфа-Норд Секьюрити» свернула финансирование. И все же в 2013 году питерское «Динамо» опять вернулось в большой футбол. Причем сразу в ФНЛ, повторно заменив «Петротрест». И снова все обернулось расформированием. В 2015 году состоялось обнуление номер шесть!

С 2015 года заработало новое юридическое лицо, шефство над которым взял крупный российский предприниматель Борис Ротенберг, занимавший до этого пост президента московского «Динамо». Перед клубом была поставлена задача выйти в РПЛ. Но для ее решения, в конце концов, потребовалось… очередная смена юрлица.

В марте 2018-го бело-голубые, уже под новой вывеской ФК «Сочи», перебрались на черноморское побережье, где выступают до сих пор, имея возможность арендовать у «Зенита» самого Александра Кокорина! Тем временем в Санкт-Петербурге легендарный бренд с весны 2019-го присвоено любительскому коллективу, который в марте 2020-го завоевал золото Зимнего первенства города.

И вот, похоже, грядет новое пришествие питерского «Динамо» в профессиональный футбол. Уже восьмое по счету. Пора подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.