От уральского «раба» до любимчика Карреры. Кто завязал с российским футболом на этот сезон - Советский спорт
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02 июня 2020 09:05ФутболЗибрак Артем

От уральского «раба» до любимчика Карреры. Кто завязал с российским футболом на этот сезон

С большинством футболистов, у которых летом истекали контракты, клубы продлили соглашения на 8 заключительных туров РПЛ-2019/20. Но не со всеми. Вспоминаем главные потери.

Андре ШЮРРЛЕ, «Спартак»
Амплуа: полузащитник
Причина ухода: завершение аренды
Трансферная стоимость: 6,5 млн евро
РПЛ-2019/20: 13 матчей, 1 гол, 2 передачи
Куда ушел: «Боруссия» Д

Приход чемпиона мира 2014 года в «Спартак» прошлым летом был обставлен как большая трансферная победа красно-белых. Начал экс-полузащитник «Челси» и «Боруссии» действительно здорово, но быстро сдулся – стал постоянно жаловаться на проблемы со здоровьем и впал в депрессию. Главный врач красно-белых Михаил Бутовский связывал эти проблемы с питанием Андре, почти полностью отказавшегося от мяса и рыбы.

Настоящего Шюррле (автора золотого паса на Марио Гетце в финале ЧМ-2014) мы видели только в августе-2019. Последний раз 90 минут на поле он провел в середине сентября… После вынужденной паузы в Москву немец не вернулся, и «Спартак» официально подтвердил расставание с маститым легионером. Генеральный директор клуба Томас Цорн, тем не менее, оценил аренду Шюррле положительно. Игрок получал не самую высокую зарплату, помог адаптироваться молодым новичкам, привлек к команде внимание в СМИ и способствовал увеличению доходов от атрибутики (его футболки стали самыми популярными у болельщиков красно-белых).

Адиль РАМИ, «Сочи»
Амплуа: защитник
Причина ухода: аннулирование контракта
Трансферная стоимость: 1,2 млн евро
РПЛ-2019/20: -
Куда ушел: свободный агент

Еще один чемпион мира (правда, не сыгравший за сборную Франции в 2018-м ни минуты) – герой самого трагикомичного трансфера РПЛ. По приезде в Сочи защитник красовался с футболкой с 23-м номером, рассказывал об амбициях, восторгался городом, морем и горами, вспоминал, как стоял рядом с президентом России Владимиром Путиным на церемонии награждения после финала ЧМ-2018, вот только до непосредственно футбола дело у Рами так и не дошло.

Легионер подписал контракт с «Сочи» будучи травмированным, потом началась пандемия, во время которой француз участвовал в волонтерских акциях, затем он несколько дней позанимался в общей группе и… получил травму «другой ноги» (цитата главного тренера команды Владимира Федотова). А в конце мая выяснилось, что при прохождении в феврале медицинского осмотра Рами скрыл тяжелое повреждение колена, которое до этого не позволяло ему играть за «Фенербахче» и вообще не совместимо с футболом. Правда, агент игрока Рубен Хавьер Косо Руис такую версию клуба опроверг.

Как бы то ни было, «удовольствие» обошлось «Сочи» в 200 тысяч евро в месяц. Правда, по уверениям Рами, в России ему не заплатили ни цента. Контракт в любом случае аннулирован. Но впереди наверняка судебная тяжба.

Жоау МАРИУ, «Локомотив»
Амплуа: полузащитник
Причина ухода: завершершение аренды
Трансферная стоимость: 14,5 млн евро
РПЛ-2019/20: 11 матчей, 1 гол, 3 передачи
Куда уйдет: «Интер»

Статистика португальца в «Локо» вроде бы не намного солиднее показателей Шюррле в «Спартаке», но роль Мариу была куда значительнее. Он сходу занял место в основе и на протяжении всего российского периода показывал высокий уровень, был 100-процентным игроком основы и одним из лидеров полузащиты. Именно с его передачи Гжегож Крыховяк открыл счет в единственном для команды победном матче Лиги чемпионов в Леверкузене (2:1).

Увы, на полноценный выкуп Мариу 18 миллионов у «Локо» нет, и по завершении аренды, истекающей 30 июня, он должен вернуться в «Интер». Формально Мариу еще может выйти на поле, поскольку до этого срока «Локо» предстоят два матча против «Оренбурга» и «Рубина» (во всяком случае, португалец тренируется с командой), но вряд ли захочет рисковать перед неминуемым отъездом. Антонио Конте, кстати, в Мариу не заинтересован, поэтому в ближайшее трансферное окно его продадут. Главные претенденты – родной для португальца «Спортинг», «Марсель» и «Бетис».

Джордже ДЕСПОТОВИЧ, «Оренбург»
Амплуа: нападающий
Причина ухода: истечение контракта
Трансферная стоимость: 2,2 млн евро
РПЛ-2019/20: 20 матчей, 8 голов
Куда ушел: свободный агент

Сербский нападающий приехал в Оренбург летом 2018-го из «Астаны» и за два года стал лидером команды (12 голов в 43 матчах РПЛ). Особенно хорошо проводил нынешний сезон, в августе ударом через себя забил один из красивейших мячей чемпионата.

Контракт Деспотовича с клубом истекает только в конце июня, но он еще неделю назад попрощался с командой и приступил к поиску нового места работы. Претендентом на Деспотовича назывался ЦСКА, но Роман Бабаев и Виктор Гончаренко категорически отвергли такую возможность. Другие кандидаты – «Ростов», «Локомотив» (в случае ухода Федора Смолова и Эдера) и турецкий «Трабзонспор». Переговоры осложняются тем, что серб не хочет обсуждать зарплату ниже 1 млн в год, что в нынешних условиях при масштабах его футбольной личности выглядит форменным безумием.

Таким образом, «Оренбург» в течение недели потерял президента, главного тренера и лучшего бомбардира. В такой ситуации сложно представить, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ по спортивному принципу. В восьми оставшихся турах у оренбуржцев матчи со всеми шестью лидерами премьер-лиги.

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО, «Спартак»
Амплуа: полузащитник
Причина ухода: истечение контракта
Трансферная стоимость: 2,8 млн евро
РПЛ-2019/20: 12 матчей, 1 гол
Куда уйдет: свободный агент

Парагвайский универсал отыграл за «Спартак» более четырех лет и стал чемпионом России. Для обеих сторон это был хороший период, но Мельгарехо никогда не был лидером или хотя бы железобенным игроком основы. При Доменико Тедеско его статус не изменился, поэтому предложения о продлении контракта не последовало.

До 30 июня он еще принадлежит «Спартаку», но на поле появится вряд ли. Сам Мельгарехо в середине мая рассказывал, что хотел бы попробовать силы в другом европейском чемпионате. В качестве вариантов продолжения карьеры 29-летнего полузащитка называются турецкие «Трабзонспор» и «Фенербахче», греческие «Олимпиакос» и АЕК, которым руководит экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера, души не чаявший в парагвайце.

Александр ТАШАЕВ, «Рубин»
Амплуа: полузащитник
Причина ухода: завершершение аренды
Трансферная стоимость: 2 млн евро
РПЛ-2019/20: 10 матчей
Куда ушел: «Спартак»

Второго Романа Зобнина из Ташаева не вышло. В 2018 году спартаковцы вытянули из «Динамо» самого талантливого молодого футболиста команды, но, в отличие от Зобнина, на «Открытие Арене» Ташаев не заиграл и перед закрытием трансферного окна отправился в «Рубин» за практикой.

Несмотря на доверие тренерского штаба, Ташаев не вернулся на динамовский уровень и в Казани – коллекционировал желтые карточки, а не результативные действия. Три весенних тура пропустил из-за травмы и теперь возвращен в Москву. С учетом обилия крайних полузащитников на флангах у Леонида Слуцкого и без того перебор исполнителей.

Дальнейшая судьба Ташаева остается туманной. Со «Спартаком» контракт действует до 2022 года, но даже после отъезда Шюррле и Мельгарехо слева остаются Резиуан Мирзов и возвращающийся из аренды в «Тамбове» Георгий Мелкадзе, а справа могут сыграть Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон и Александр Ломовицкий. Так что все будет зависеть от того, видит ли перспективу в 25-летнем полузащитнике Тедеско.

Михаил МЕРКУЛОВ, «Урал»
Амплуа: защитник
Причина ухода: истечение контракта
Трансферная стоимость: 1,4 млн евро
РПЛ-2019/20: 18 матчей, 1 передача
Куда ушел: свободный агент

За четыре с половиной года Меркулов провел за «Урал» 98 матчей (3 передачи) и прошлой весной даже оказался в расширенном списке сборной России. В первой половине сезона по-прежнему оставался основным защитником, но зимой поссорился с президентом Григорием Ивановым из-за того, что захотел перебраться в «Рубин», испытывавший проблемы как раз на левом фланге обороны.

Результатом конфликта стала ссылка в дубль и потеря игровой практики. 28 мая Меркулов выложил… в сториз своего инстаграма эпизод из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в котором заменил лица эльфа Добби и его хозяина Люциуса Малфоя на свое и Иванова. Рядом стояла подпись Freedom («свобода»): дескать, он перестал быть рабом. «Дебил дебилом, человек недалекий», – отреагировал на это Иванов.

добби
Скорее всего, следующий сезон Меркулов все-таки начнет в Казани. Уральцы же еще раньше нашли замену в лице 25-летнего Николая Золотова, хорошо проведшего два весенних матча с ЦСКА (1:1) и «Сочи» (0:2). Тот зимой бесплатно перешел из «Витебска».

Александр АНЮКОВ, «Крылья Советов»
Амплуа: защитник
Причина ухода: завершершение аренды
Трансферная стоимость: 50 тысяч евро
Статистика в РПЛ-2019/20: 18 матчей
Куда ушел: завершение карьеры

Воспитанник «Крыльев Советов» провел замечательную карьеру, по ходу которой выиграл с «Зенитом» пять чемпионатов России, Кубок и Суперкубок УЕФА, бронзовые медали Евро-2008. Завершив выступления в Самаре, ветеран возвращается на берега Невы, где будет работать в тренерском штабе Сергея Семака.

Прощание с «Крыльями» могло получиться еще красивее, если бы Анюков помог команде сохранить прописку в РПЛ, но теперь эту задачу самарцы будут решать без него. Заменить такого игрока сложно. Среди профильных правых защитников в распоряжении Миодрага Божовича остаются Никита Чичерин (14 минут в нынешнем сезоне) и зимний новичок Мехди Зеффан (все три весенних тура провел на левом фланге обороны).

Срджан МИЯЙЛОВИЧ, «Крылья Советов»
Амплуа: полузащитник
Причина ухода: истечение контракта
Трансферная стоимость: 725 тысяч евро
РПЛ-2019/20: 15 матчей, 1 гол
Куда ушел: свободный агент

Потеря Анюкова усугубляется уходом и основного опорника «Крыльев». Ведь именно Мияйлович подменял защитника-ветерана, когда тот пропускал матч с «Оренбургом» из-за дисквалификации. У серба тоже завершался летом контракт, и клуб решил его не продлевать, так что футболист даже не вернулся в Самару после паузы. Где Мияйлович продолжит карьеру, неизвестно. С 2017 года он провел за «Крылья» 72 матча и забил четыре мяча.

Александр ДОВБНЯ, «Оренбург»
Амплуа: вратарь
Причина ухода: истечение контракта
Трансферная стоимость: 475 тысяч евро
РПЛ-2019/20: 5 матчей, 9 пропущенных мячей
Куда ушел: свободный агент

Этот голкипер очень ярко проявил себя в РПЛ два года назад, выступая за «СКА-Хабаровск», но не угадал с переездом в Оренбург». В прошлом сезоне проиграл конкуренцию Евгению Фролову, а после – белорусскому новичку Андрею Климовичу. В результате в нынешнем розыгрыше РПЛ Довбня провел всего пять матчей, ни разу не сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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