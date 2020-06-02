Чернышенко перенес рестарт футбольного чемпионата России на два дня. ЦСКА и «Зенит» сыграют 20 июня

Ранее предполагалось, что 23-й тур премьер-лиги пройдет 21 июня. Но эта дата изначально считалась ориентировочной. Обычно игры РПЛ умещаются в промежуток с пятницы по воскресенье/понедельник. Такая практика продолжится и после выхода из карантина. «Футбол вернется в нашу жизнь с пятницы, 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги, – заявил Чернышенко. – Хоккея и баскетбола можно ждать в августе-сентябре».

Вскоре после выступления Чернышенко был опубликован окончательный календарь завершающего отрезка РПЛ-2019/20.

23-й тур

19 июня. Крылья Советов – Ахмат, Сочи – Ростов. 20 июня. Урал – Рубин, Арсенал – Спартак, ЦСКА – Зенит. 21 июня. Краснодар – Динамо, Локомотив – Оренбург, Уфа – Тамбов

24-й тур

26 июня. Ахмат – Сочи, Зенит – Крылья Советов. 27 июня. Оренбург – Краснодар, Спартак – Уфа, Рубин – Локомотив, Динамо – ЦСКА. Ростов – Арсенал. 28 июня. Урал – Тамбов

25-й тур

30 июня. Локомотив – Крылья Советов, ЦСКА – Спартак. 1 июля. Ростов – Краснодар, Тамбов – Зенит, Сочи – Динамо, Арсенал – Ахмат, Уфа – Рубин, Оренбург – Урал

26-й тур

4 июля. Динамо – Арсенал, Крылья Советов – Ростов, Спартак – Тамбов, Ахмат – ЦСКА. 5 июля. Краснодар – Зенит, Локомотив – Сочи, Рубин – Оренбург, Уфа – Урал

27-й тур

7 июля. Тамбов – Ахмат, Арсенал – Крылья Советов. 8 июля. Оренбург – ЦСКА, Зенит – Сочи, Спартак – Локомотив, Ростов – Уфа. 9 июля. Рубин – Краснодар, Урал – Динамо

28-й тур

11 июля. Арсенал – Тамбов, Ахмат – Зенит, Сочи – Спартак. 12 июля. Краснодар – Урал, ЦСКА – Рубин, Динамо – Крылья Советов, Локомотив – Уфа, Оренбург – Ростов

29-й тур

15 июля. Урал – Арсенал, Крылья Советов – Краснодар, Рубин – Ростов, Зенит – Оренбург, Локомотив – ЦСКА, Спартак – Ахмат. 16 июля. Тамбов – Сочи, Уфа – Динамо

30-й тур

22 июля. Ростов – Зенит, Краснодар – Ахмат, ЦСКА – Тамбов, Динамо – Оренбург, Рубин – Спартак, Крылья Советов – Сочи, Уфа – Арсенал, Урал – Локомотив

Параллельно будет доигран Кубок России-2019/20, в котором осталось провести один четвертьфинал («Шинник» – «Урал»), два полуфинала («Зенит» – «Спартак» и «Химки» против «Шинника» или «Урала») и финал (25 июля).

Больше всего слова Чернышенко должны были напрячь руководство «Локомотива». Если бы матч красно-зеленых против «Оренбурга» назначили на 19 июня, то у нового главного тренера команды Марко Николича оставалось бы меньше недели для полноценного знакомства со своими подопечными. 40-летний серб прибыл в Москву в последний день весны и должен пройти 14-дневный карантин. К счастью для «Локо», оренбуржцев команда Николича примет 21-го числа. А центральный матч 23-го тура «ЦСКА» - «Зенит» состоится днем ранее, 20-го.

На самоизоляции пока находится и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – в Тарасовке, где красно-белые, как и остальные команды РПЛ, уже проводят групповые тренировки. В одной из них, отметим, ссылку в дубль заработал полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, проявивший неуважение к одному из помощников Тедеско Владимиру Чепзановичу.

Отметим, что с большинством игроков премьер-лиги, у которых летом истекали контракты, соглашения были продлены до фактического окончания чемпионата-2019/20. Но есть и исключения: тот же «Спартак» покинул арендовавшийся у дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, «Локо» не будет продлевать аренду Жоау Мариу из «Интера», «Оренбург» расстался с лидером своих атак Джордже Деспотовичем, со скандалом был аннулирован договор «Сочи» с чемпионом мира 2018 года Адилем Рами и так далее.

Добавим, что Роспотребнадзор разрешил клубам РПЛ пускать на матчи 8 заключительных туров зрителей. Однако арены можно будет заполнять не более чем на 10 процентов. Особенно этому обрадовались в «Спартаке» и «Зените»: теперь не надо будет возвращать деньги владельцам абонементов в VIP-ложи. Но некоторые команды все равно намерены проводить матчи без болельщиков. В частности, «Краснодар» и «Сочи», несмотря на наличие вместительных современых арен.

«Возобновление РПЛ – это наша общая победа, – подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин. – Правительства, Минспорта и РФС. При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. На стадион можно будет попасть только в масках и перчатках. Любая пища запрещена».

Важность соблюдения медицинского регламента подчеркивает наличие заболевших коронавирусом среди футболистов. COVID-19 был выявлен у следующих игроков.