Скука смертная вместо камбэков и угроза для Санкт-Петербурга. Чем плох новый формат Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июня 2020 16:20ФутболЗибрак Артем

Скука смертная вместо камбэков и угроза для Санкт-Петербурга. Чем плох новый формат Лиги чемпионов

С высокой вероятностью плей-офф обоих футбольных еврокубков-2019/20 примет вид «Финала восьми». Объясняем, почему это не самая хорошая новость для болельщиков.

СТАМБУЛ И ГДАНЬСК В ПРОЛЕТЕ?

Было понятно, что провести в августе Лигу чемпионов и Лигу Европы по привычной схеме (с матчами дома и на выезде вплоть до финалов), скорее всего, не получится. Во-первых, времени в обрез. Во-вторых, авиасообщение между странами еще не скоро восстановится в полном объеме. Так что инсайд испанского издания El Mundo Deportivo очень похож на правду: победители ЛЧ и ЛЕ, скорее всего, действительно будут определены в двух мини-турнирах по восемь участников в каждом. В сжатые сроки в двух городах, без разъездов.

Этими городами вряд ли станут Стамбул и Гданьск, которым изначально доверили финалы. Долг перед турками и поляками, видимо, «закроют» в одном из следующих сезонов – за счет кого-то другого. В этой связи нам стоит опасаться за финал Лиги чемпионов-2021 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Как бы теперь его не перенесли с берегов Невы на Босфор. В этом ведь будет и логика. Напомним, в Питере в следующем году должны состояться матчи Евро. На «Газпром Арену» и так выпадет колоссальная нагрузка…

Что же касается августа-2020, то «заменителем» Стамбула могут стать Лиссабон, Мадрид или Мюнхен. При этом не до конца понятно, как УЕФА намерен доиграть прерванную на полуслове стадию 1/8 финала. В ЛЧ осталось провести четыре ответных матча, в Лиге Европы – шесть ответных игр и две или четыре встречи (зависит от формата) в итало-испанских противостояниях «Интера» с «Хетафе» и «Севильи» с «Ромой».

ШАХМАТЫ ВМЕСТО ШОУ

Намечающаяся реформа может изменить футбол до неузнаваемости. И, увы, не в лучшую сторону. В последние годы решающая стадия Лиги чемпионов приучила нас к огромному количеству запоминающихся камбэков. Вспомните, как «Барселона» и «МЮ» отыгрывались с «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Рома» - с «Барселоной», «Аякс» - с «Реалом», «Ювентус» - с «Атлетико», «Тоттенхэм» - с «Ман Сити» и «Аяксом»… Все это безумие разворачивалось в ответных матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала, когда можно было наверстать упущенное в первых играх.

При одноматчевом формате шоу наверняка заменят «футбольные шахматы». Не имея про запас ответный матч, команды будут действовать максимально осторожно. Вспомните, в какую скуку превратился прошлогодний финал «Ливерпуль» - «Тоттенхэм», несмотря на изначально вполне атакующий стиль обеих команд. Забив ранний гол, подопечные Юргена Клоппа ушли в глухую оборону, наступив на горло своей песне. Это принесло красным титул, а нейтральным болельщикам – сплошное разочарование. И в августе мы рискуем увидеть в Лиге чемпионов сразу семь ремейков того финала.

Статистику не обманешь. В плей-офф чемпионатов мира и Европы, которые проходят именно по такой схеме, с 2006 года зафиксирована лишь одна (!) победа команды, уступавшей в счете в два мяча. Это произошло на ЧМ-2018 в России, когда бельгийцы дожали японцев – 3:2 после 0:2. А в остальном - никаких суперкамбэков, которыми так славилась Лига чемпионов…

РАЙ ДЛЯ «АТЛЕТИКО», КАТАСТРОФА ДЛЯ «МАН СИТИ»

Отсутствие переездов и параллельных национальных турниров (к августу все топ-чемпионаты уже завершатся) способствует восстановлению команд. Это даст преимущество тем, кто делает ставку на силовой футбол. А еще - предпочитает играть от обороны.

Вероятность отзащищаться и нанести один точный удар в 90-минутном противостоянии выше, чем в 180-минутном. Поэтому главным бенефициаром нового формата представляется «Атлетико» Диего Симеоне, который уже совершил чудо, выбив из турнира «Ливерпуль» благодаря победе в овертайме на «Энфилде». Теперь мадридцы, понимая, что от трофея их отделяют три виктории (хоть в основное время, хоть по пенальти), отдадутся Лиге чемпионов на 1000 процентов. А в умении запереться в своей штрафной на семь замков и перебегать более мастеровитого оппонента равных им в Европе, пожалуй, нет.

На другой чаше весов - «Ман Сити». Хосеп Гвардиола - гениальный конструктор атакующего футбола, но в последнее время он забыл об успехах даже в двухраундовых противостояниях Лиги чемпионов. Что уж говорить об однораундовом, когда фактор случайности усиливается в разы... Вообще-то почти во всех матчах, в которых «Сити» терял очки, команда играла на порядок сильнее соперников. Тем не менее, даже не самый звездный «МЮ» сумел победить «горожан» в трех из последних четырех отдельных встреч.

А ведь для Гвардиолы августовский плей-офф – определяющий. Если не получится выиграть Лигу, Пеп вполне может покинуть АПЛ. Ранее УЕФА отстранил «Сити» от еврокубков на два сезона, и отменять этот «бан» пока никто не собирается.

Лига чемпионов-2019/20
Определившиеся четвертьфиналисты: «Атлетико», «Аталанта», «ПСЖ», «Лейпциг». Ответные матчи 1/8 финала: «Ман Сити» - «Реал» (первая игра - 2:1), «Бавария» - «Челси» (3:0), «Ювентус» - «Лион» (0:1), «Барселона» - «Наполи» (1:1).

Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной со сборов в Кисловодске. 01.06.2020 22:00 Фигурное катание Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Александра Трусова: С Медведевой не созваниваемся Трусова призналась, что хотела бы попробовать прыгнуть с шестом Трусова сдала тест на коронавирус
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Алина Загитова: Для меня очень большая радость, что я пришла в зал Алина Загитова: Завтра я еду в Новогорск. Начинаются полноценные тренировки (видео) Александра Трусова: С Медведевой не созваниваемся
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
«Дверь в НХЛ для себя не закрыл». Интервью с Максимом Маминым Форвард ЦСКА рассказал «Советскому спорта» о причинах возвращения в КХЛ, жизни во Флориде и целях на новый сезон. 01.06.2020 21:00 Хоккей Дехтярев Владимир
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Кипит наш разум возмущенный от космических зарплат иностранцев-госслужащих в КХЛ Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о списке самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. 02.06.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий
«Почти все детство я никому не был нужен». Голкипер «Сибири» – о пути в КХЛ Большое интервью с Алексеем Красиковым – о семье, Новосибирске, возможном переезде в НХЛ и сложном начале хоккейной карьеры. 02.06.2020 21:00 Хоккей Дехтярев Владимир
Новости
16:32 Футбол Гендиректор «Риги»: Кононов получил разрешение на работу и является полноценным главным тренером
16:21 Футбол Смоленский клуб просит власти поддержать заявку в ПФЛ
16:15 Футбол Захаряк может стать главным тренером «Краснодара»
15:47 Футбол Роналду приехал на тренировку «Ювентуса» за четыре часа до ее начала
15:32 Баскетбол Капитан сборной России Фридзон покинул «Локомотив-Кубань»
15:15 Футбол «Атлетико» объявил об уходе Бургоса. Он работал в штабе Симеоне с 2011 года
15:00 Футбол Официально: Ахметов не сыграет в оставшихся матчах сезона
14:46 Баскетбол Защитник ЦСКА Хоменко подписал новый контракт
14:26 Футбол «Ростов» приступил к тренировкам на поле (фото)
14:10 Футбол Бывший скаут «Спартака» рассказал о несостоявшихся трансферах Матича и Матюиди
13:49 Хоккей СМИ: ЦСКА расстанется с Юханссоном, если Сорокин не уедет в НХЛ
13:30 Футбол «Мы едины». Ибрагимович опубликовал видео, где дети с разным цветом кожи обнимают друг друга
13:13 Хоккей Экс-форвард «Металлурга» Григоренко перешел в тольяттинскую «Ладу»
12:54 Футбол СМИ: «ПСЖ» и «Арсенал» ведут переговоры о трансфере Бельерина
12:35 Биатлон IBU опубликовал календарь Кубка мира, а также расписание ЧМ в Словении
12:18 Футбол Погребняк вылечился от коронавируса
11:59 Хоккей Свечников оказал помощь детской спортивной организации в борьбе с коронавирусом
11:40 ММА Дастин Порье: В центре октагона Гэтжи создаст Хабибу проблем
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Башкирии суд вынес оправдательные приговоры по делу об изнасиловании дознавателя
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 500 человек
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика