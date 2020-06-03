Скука смертная вместо камбэков и угроза для Санкт-Петербурга. Чем плох новый формат Лиги чемпионов

СТАМБУЛ И ГДАНЬСК В ПРОЛЕТЕ?

Было понятно, что провести в августе Лигу чемпионов и Лигу Европы по привычной схеме (с матчами дома и на выезде вплоть до финалов), скорее всего, не получится. Во-первых, времени в обрез. Во-вторых, авиасообщение между странами еще не скоро восстановится в полном объеме. Так что инсайд испанского издания El Mundo Deportivo очень похож на правду: победители ЛЧ и ЛЕ, скорее всего, действительно будут определены в двух мини-турнирах по восемь участников в каждом. В сжатые сроки в двух городах, без разъездов.

Этими городами вряд ли станут Стамбул и Гданьск, которым изначально доверили финалы. Долг перед турками и поляками, видимо, «закроют» в одном из следующих сезонов – за счет кого-то другого. В этой связи нам стоит опасаться за финал Лиги чемпионов-2021 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Как бы теперь его не перенесли с берегов Невы на Босфор. В этом ведь будет и логика. Напомним, в Питере в следующем году должны состояться матчи Евро. На «Газпром Арену» и так выпадет колоссальная нагрузка…

Что же касается августа-2020, то «заменителем» Стамбула могут стать Лиссабон, Мадрид или Мюнхен. При этом не до конца понятно, как УЕФА намерен доиграть прерванную на полуслове стадию 1/8 финала. В ЛЧ осталось провести четыре ответных матча, в Лиге Европы – шесть ответных игр и две или четыре встречи (зависит от формата) в итало-испанских противостояниях «Интера» с «Хетафе» и «Севильи» с «Ромой».

ШАХМАТЫ ВМЕСТО ШОУ

Намечающаяся реформа может изменить футбол до неузнаваемости. И, увы, не в лучшую сторону. В последние годы решающая стадия Лиги чемпионов приучила нас к огромному количеству запоминающихся камбэков. Вспомните, как «Барселона» и «МЮ» отыгрывались с «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Рома» - с «Барселоной», «Аякс» - с «Реалом», «Ювентус» - с «Атлетико», «Тоттенхэм» - с «Ман Сити» и «Аяксом»… Все это безумие разворачивалось в ответных матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала, когда можно было наверстать упущенное в первых играх.

При одноматчевом формате шоу наверняка заменят «футбольные шахматы». Не имея про запас ответный матч, команды будут действовать максимально осторожно. Вспомните, в какую скуку превратился прошлогодний финал «Ливерпуль» - «Тоттенхэм», несмотря на изначально вполне атакующий стиль обеих команд. Забив ранний гол, подопечные Юргена Клоппа ушли в глухую оборону, наступив на горло своей песне. Это принесло красным титул, а нейтральным болельщикам – сплошное разочарование. И в августе мы рискуем увидеть в Лиге чемпионов сразу семь ремейков того финала.

Статистику не обманешь. В плей-офф чемпионатов мира и Европы, которые проходят именно по такой схеме, с 2006 года зафиксирована лишь одна (!) победа команды, уступавшей в счете в два мяча. Это произошло на ЧМ-2018 в России, когда бельгийцы дожали японцев – 3:2 после 0:2. А в остальном - никаких суперкамбэков, которыми так славилась Лига чемпионов…

РАЙ ДЛЯ «АТЛЕТИКО», КАТАСТРОФА ДЛЯ «МАН СИТИ»

Отсутствие переездов и параллельных национальных турниров (к августу все топ-чемпионаты уже завершатся) способствует восстановлению команд. Это даст преимущество тем, кто делает ставку на силовой футбол. А еще - предпочитает играть от обороны.

Вероятность отзащищаться и нанести один точный удар в 90-минутном противостоянии выше, чем в 180-минутном. Поэтому главным бенефициаром нового формата представляется «Атлетико» Диего Симеоне, который уже совершил чудо, выбив из турнира «Ливерпуль» благодаря победе в овертайме на «Энфилде». Теперь мадридцы, понимая, что от трофея их отделяют три виктории (хоть в основное время, хоть по пенальти), отдадутся Лиге чемпионов на 1000 процентов. А в умении запереться в своей штрафной на семь замков и перебегать более мастеровитого оппонента равных им в Европе, пожалуй, нет.

На другой чаше весов - «Ман Сити». Хосеп Гвардиола - гениальный конструктор атакующего футбола, но в последнее время он забыл об успехах даже в двухраундовых противостояниях Лиги чемпионов. Что уж говорить об однораундовом, когда фактор случайности усиливается в разы... Вообще-то почти во всех матчах, в которых «Сити» терял очки, команда играла на порядок сильнее соперников. Тем не менее, даже не самый звездный «МЮ» сумел победить «горожан» в трех из последних четырех отдельных встреч.

А ведь для Гвардиолы августовский плей-офф – определяющий. Если не получится выиграть Лигу, Пеп вполне может покинуть АПЛ. Ранее УЕФА отстранил «Сити» от еврокубков на два сезона, и отменять этот «бан» пока никто не собирается.

Лига чемпионов-2019/20

Определившиеся четвертьфиналисты: «Атлетико», «Аталанта», «ПСЖ», «Лейпциг». Ответные матчи 1/8 финала: «Ман Сити» - «Реал» (первая игра - 2:1), «Бавария» - «Челси» (3:0), «Ювентус» - «Лион» (0:1), «Барселона» - «Наполи» (1:1).