Лабиринт Фавра. Один из лучших тренеров бундеслиги оказался в шкуре Семина

ШВЕЙЦАРЕЦ САМ ЗАПУСТИЛ ВОЛНУ СЛУХОВ

62-летний Фавр говорит редко и мало. Так мало, что многие испытывают жгучее желание прочитать его ответы между строк... Так произошло после поражения «Боруссии» от «Баварии» (0:1). Реагируя на критику, что его команда второй сезон подряд остается без трофеев, швейцарец пообещал «высказаться через несколько недель». Чем породил лавину слухов и предположений.

Чемпион мира-1990 Лотар Маттеус, работающий экспертом на телевидении, усмотрел в словах Фавра намек на то, что тот по окончании сезона покинет свой пост, и даже назвал преемника швейцарца - Ковача. По слухам, хорватский специалист уже разговаривал на тему своего будущего назначения с капитаном «Боруссии» Матсом Хуммельсом. Они знакомы по совместной работе в «Баварии», которую Ковач, напомним, возглавлял еще осенью прошлого года.

ОТ ЦОРНА К ЦОРКУ?

Фавр попытался остановить цунами домыслов, подчеркнув, что он твердо намерен отработать контракт до конца, то есть, до лета 2021 года. Но со своим выступлением швейцарец опоздал. Инерция оказалась слишком велика, и вот уже вся немецкая пресса общими усилиями его «увольняет».

Таблоид TZ, перебирая возможных кандидатов в новые тренеры «Боруссии», вспомнил о рулевом «Спартака» Доменико Тедеско, «имеющем чрезвычайно высокую профессиональную репутацию» и «ставшем жертвой спортивного директора «Шальке» Кристиана Хайделя». А Sport Bild называет новым фаворитом гонки тренера «Зальцбурга» Марша, ранее помогавшего Ральфу Рангнику в «Лейпциге».

Журналистов не смущает даже заявление спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка о том, что Фавр «имеет четкое представление о том, какой должна быть игра команды, и эту игру Дортмунд показывает».

КРУТАЯ, НО ПРЕДСКАЗУЕМАЯ ИГРА

Действительно, играют черно-желтые здорово – в бундеслиге входят в тройку по владению мячом (58,3%), точности передач (86,6%), забитым (80) и пропущенным мячам (35). При Фавре состав «Боруссии» за полтора года подорожал на 315 млн евро (прибавка 83%). Ярко раскрылся талант 20-летнего Джейдона Санчо (29+30 в 61 матче бундеслиги), семимильными шагами прогрессирует один из лучших атакующих защитников современности Ашраф Хакими, лучший футбол в карьере демонстрирует 27-летний Торган Азар, одним из лидеров стал Рафаэл Геррейру, в большой европейский футбол вернулся Аксель Витсель, а Юлиан Брандт научился играть в пас (83,4% точности – лучший показатель в карьере).

Так что работу швейцарца, который в 2011 - 2015 годах добился серьезных успехов с другой «Боруссией» - из Менхенгладбаха (попадание в Лигу чемпионов), никак нельзя назвать неудачной. От Петера Штегера Фавр в 2018-м получил четвертую команду бундеслиги и сходу застолбил для Дортмунда вторую строчку в бундеслиге. По сути - первую среди «земных команд». Потому что «Бавария» для Германии - это космос.

Другое дело, что игра «Боруссии» при Фавре слишком предсказуема. И в решающих матчах более матерые противники возвращают дортмундцев с небес на землю. Так случились 0:4 в Мюнхене в первом круге, 1:3 в Барселоне в группе Лиги чемпионов и роковые 0:2 в Париже в плей-офф главного еврокубка. А годом ранее были 0:2 на «Ванда Метрополитано», 0:3 и 0:1 с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала ЛЧ и 2:4 от «Шальке» в 31-м туре, когда были упущены надежды на чемпионство.

СТАНЕТ ЛИ ВАТЦКЕ НЕМЕЦКИМ КИКНАДЗЕ?

Команде не хватает инстинкта убийцы, но это, безусловно, не повод расставаться с тренером, умеющим развивать молодежь и доказавшим свою пользу. Потому что, есть впечатление, Фавр вытаскивает из игроков максимум. В конце концов, с какой стати «Боруссия» обязана опережать в таблице «Баварию», если усиливают оборону Нико Шульцем и списанным из Мюнхена Хуммельсом, в то время как чемпионы берут за 115 млн евро Лукаса Эрнандеса и Бенджамена Павара?

Что дадут дортмундцам изгнанный из «Баварии» Ковач или имеющий только четырехлетний опыт самостоятельной работы в Нью-Йорке и Зальцбурге (то есть и близко не на топ-уровне) Марш? Пригласить их, чтобы дать время заново строить с нуля здание, у которого уже почти готова крыша? Это деструктивная философия – ни Юргена Клоппа, ни Томаса Тухеля после вторых мест не увольняли. Тогда с чего вдруг ожиданиям боссов »Боруссии» резко возрасти?

Так что, если гендир Ханс-Йоахим Ватцке все-таки решит расстаться с Фавром, то, по сути, мы увидим повторение истории «Локомотива», где Василий Кикнадзе погнал из команды, которая шла на втором месте, Юрия Семина, заменив его на в сто крат менее авторитетного Марко Николича.