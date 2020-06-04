Никита Кашаев: Когда шведы узнают о статистике коронавируса в России, у них глаза на лоб лезут

О КАРАНТИНЕ В ШВЕЦИИ

- По сути, никакого карантина здесь не вводили. Мы просто на две недели ушли в отпуск. Я никуда не уезжал, боялся, что границы закроют – и не смогу вернуться. Потом возобновили тренировки в полном объеме. Без ограничений. Только антисептики везде. Ребята интересуются у меня, как обстановка в России. Когда узнают число заболевших и умерших, у них глаза на лоб лезут. Не понимают, как так? В Швеции-то все нормально. Люди сидят по барам и пьют пиво.

ОБ УРЕЗАНИИ ЗАРПЛАТ

- Так как местный чемпионат официально не останавливали, был отпуск, то и сокращения как такого не было. За первый месяц сняли 7,5 процента. Это мизер, никто не почувствовал. Может, еще за один месяц срежут. Но не больше.

О БЫТЕ И ТРЕНИРОВКАХ

- Жилье мне снимает клуб. Где-то в районе 800 евро в месяц. Есть подземная парковка и прочие удобства. Я благодарен за это клубу. Условия шикарные. В одном доме живут четыре футболиста. Город небольшой, все рядом. Езжу на тренировки на самокате. Четыре минуты занимает дорога. Каждому игроку выдают ключи от стадиона, в любой момент можно приехать поиграть.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЧЕМПИОНАТА

- Ждем 14 июня. Постоянно сдаем тесты. Насчет болельщиков на трибунах пока непонятно. Скорее всего, первые три – четыре тура пройдут без зрителей, потом начнут всех запускать. Клубам же важно зарабатывать на билетах. Здесь в футболе много спонсоров. «Браге» помогают строительные магазины, автомобильная компания. Наверное, государство дает какие-то преференции бизнесу, чтобы он заходил в спорт. Но само в финансировании не участвует.

О ПОСИДЕЛКАХ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК

- Это в России принято собираться, в «Браге» ничего такого нет. Было только одно такое мероприятие, когда всей командой расслабились – во время сборов на Кипре. Сходили в ресторан. А в Швеции – никогда. Каждый предоставлен самому себе. Я иногда езжу порыбачить. Купил разрешение за 250 крон – 2000 рублей по-нашему.

О ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАРПЛАТЕ ЗА СЕЗОН В МУРМАНСКОМ «СЕВЕРЕ»

- Было дело. Даже вспоминать не хочется. Очень печально. В Мурманске мы все жили на базе. Как-то раз заснул, когда на улице было плюс 20 – просыпаюсь, а снега уже по колено. А что вы хотите? Заполярье. И спать тяжело во время белых ночей. Впрочем, в Швеции похожая проблема. Тут тоже в два часа утра светает. А «Север» запомнился не только безденежьем. Я еще там травму тяжелую получил. Просто жесть. Разумеется, никакого «Севера» сейчас нет. Клуб обанкротился.

О РАБОТЕ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

- Каких-то три года назад работал в метро и параллельно выступал в ЛФЛ. Получал 40 тысяч рублей. Таскал там аккумуляторы. Ездил на работу к восьми утра, в пять заканчивал. Вечерами занимался в зале. А что было делать? Восстанавливался после травмы крестов… Тогда же возник вариант с «Амкаром». Отпросился на работе, поехал на сборы за свой счет. Прошел первые два сбора, уже думал о премьер-лиге. Но контракт в итоге не подписали.

О ВЫХОДЕ С «ТОРПЕДО» В ФНЛ

- Турнир в ПФЛ мы выиграли с Игорем Колывановым. Его убрали. А на зимних сборах ребятам начали предлагать новые контракты. Я спрашивал, что с моим. Потренировался четыре дня – и новый тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сказал, что на мою позицию есть другие футболисты. Мол, извини. Потом оказался в «Зорком». А зимой перешел в «Браге».

О РАЗНИЦЕ В МЕНТАЛИТЕТАХ РУССКИХ И ШВЕДОВ

- Думаю у нас в стране раздолбаев больше. Здесь люди ко всему относятся серьезно. Не может быть такого, чтобы человек не знал, что через неделю у команды игра на натуральном газоне, и приехал бы на тренировку без шипованных бутс.

О ПЕРЕГОВОРАХ В «ФЕЙСБУКЕ»

- В Швеции оказался случайно. Агент вышел на меня через «Фейсбук». Он учился в России четыре года. Написал, что может поискать варианты. Через две недели перезвонил. Я оказался у «Браге» первым в шорт-листе из пятнадцати человек. Если честно, был страх ехать за границу. Из-за незнания языка. Но вообще, всегда мечтал попробовать себя в Европе. И рад, что так все получилось. До пандемии мы успели провести три матча в Кубке. Теперь жду с нетерпением игр чемпионата.

О ШАНСАХ ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ РОССИИ

- Если «Браге» выйдет в элитный дивизион, а я стану лучшим бомбардиром, почему бы Станиславу Черчесову не обратить на меня внимание? Буду стараться.