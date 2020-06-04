«А вы слышали, что он говорил о Крыме?» Реакция Украины на возможный приход Семина в «Динамо» Киев

73-летний российский специалист, недавно покинувший московский «Локомотив», может стать новым главным тренером киевского «Динамо». Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в ближайшем окружении многолетнего президента бело-голубых Игоря Суркиса.

Напомним, что Семин ранее уже тренировал киевский клуб, причем в два захода: в 2007 - 2009 и 2010 - 2012 годах с перерывом на один сезон в «Локо». Под его руководством динамовцы завоевали одно золото и три серебра и вышли в полуфинал Кубка УЕФА, в котором уступили своему самому принципиальному сопернику - донецкому «Шахтеру».

К концу работы в Киеве Семин испортил отношения с Суркисом. После его отъезда многие футболисты негативно высказывались о его методиках. Вот как в недавнем интервью «Советскому спорту» описал свое непродолжительное сотрудничество с российским специалистом бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук:

«Юрий Палыч пришел в «Динамо» с намерением изменить систему. Мне его футбол, честно, не был близок. Он полностью отказался от системы Лобановского. Если Валерий Васильевич видел в игроках универсалов, которых можно было по-разному использовать в его тактических схемах, то Семин полагался на сильные качества отдельных исполнителей. Можно сказать, подстраивал схему под футболистов. При нем «Динамо» стало играть медленнее, потеряло свой стиль, который позволял конкурировать на международной арене».

Сам Семин уже заявил, что «никто к нему по поводу работы в Киеве не обращался». При этом он не стал опровергать или подтверждать свое желание снова возглавить «Динамо». Как бы то ни было, разговоры о смене тренера бело-голубых возникли не на пустом месте. Суркис крайне недоволен текущей ситуацией: команда возобновила чемпионат Украины поражением от «Шахтера» (1:2) и опустилась на четвертое место, рискуя пролететь мимо еврокубков-2020/21. Тучи над Алексеем Михайличенко сгущаются, и если этим летом ему найдут замену, это никого не удивит.

Многие фанаты хотели бы видеть у руля «Динамо» успешно работающего в «Ференцвароше» Сергея Реброва. В этом случае Семину опять может «перейти дорогу» тренер из чемпионата Венгрии. Ведь в «Локо» Юрия Палыча недавно сменил экс-наставник «Фехервара» Марко Николич...

А вот как комментируют возможное возвращение Семина в Киев местные поклонники футбола. Разумеется, у большинства такой поворот вызывает гневную реакцию - с учетом непростых взаимоотношений двух стран, а не только по чисто футбольным причинам.

- Очередная утка. Зачем «Динамо» старый маразматик, к тому же еще и «кокошник», в такое непростое время? - А чего мы удивляемся? В структурах «Динамо» сейчас работают 4 человека с паспортом РФ. А еще все забыли, что Суркис и Семин родились в одном государстве... - Назначать сейчас росийского тренера хоть семи пядей во лбу, хоть с тремя динамовскими сердцами - значит поругаться с ультрас, да и вообще - подставить себя по полной. Суркис на это не пойдет. - Не хочу в это верить. Для ультрас Семин - в первую очередь, гражданин страны-оккупанта. Да и для любого нормального украинца - тоже. - Еще этого руснявого пенсионера в Киеве не хватало... Он уже возвращался в «Динамо» и провалился с треском. - Если Суркис опять его назначит, пора ехать на Фрунзе, 103 (адрес психбольницы в Киеве. - прим. ред.). - Скорее Тайсон перейдет в «Милан», чем Семин станет тренером «Динамо». - Почитайте, что Семин говорил об аннексии Крыма... - Что это за хождение по кругам ада? - Я не расист, но это бред какой-то...

Но есть и сторонники такого назначения. Или иронизирующие.