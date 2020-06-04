Андрей Червиченко: Участники грызни вокруг «Химок» сами не понимают, чего хотят - Советский спорт
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04 июня 2020 15:00ФутболШейнина Марина

Андрей Червиченко: Участники грызни вокруг «Химок» сами не понимают, чего хотят

Бывший президент «Спартака» прокомментировал «Советскому спорту» ситуацию в подмосковном клубе, который завоевал право выступить в РПЛ, но, вероятно, не сможет пройти лицензирование.

Напомним, для получения лицензии необходимо гарантировать годовой бюджет в размере 350 миллионов рублей. В региональной казне таких средств нет. А поиск частных инвесторов ведется заинтересованными сторонами в разных направлениях. Бизнесмен Сергей Ломакин вроде бы договорился о своем приходе в «Химки». При этом министр спорта Мособласти Роман Терюшков говорит, что даже в этом случае клуб заявится не в РПЛ, а в ФНЛ. Главный же тренер химчан Сергей Юран уверяет, что на этой неделе должны завершиться переговоры с другими спонсорами, готовыми профинансировать участие клуба в премьер-лиге-2020/21…

- 4 июня появилась информация, что в случае прихода Ломакина «Химки» покинет Юран. Его якобы заменит новый тренерский штаб в составе Александра Филимонова, Максима Калиниченко и Дениса Лактионова. Похоже на правду? – вопрос Червиченко, который после продажи «Спартака» Леониду Федуну два года (2004, 2005) был президентом химкинского клуба.
- Юран – парень амбициозный, и он заслужил право продолжать тренировать «Химки». Но зачем ему ФНЛ при отсутствии бюджета? Понятно, что есть чувство футбольного патриотизма. Но мы живем в эпоху капитализма, когда деньги решают практически все.

- Однако сам Юран не изъявлял желания уйти, если клуб останется в ФНЛ…
- Вокруг и внутри «Химок» сейчас идет грызня. И никто не понимает, чего на самом деле хочет. Каждый тянет одеяло на себя, а к чему все это приведет, сложно прогнозировать. Конфликты интересов встречаются даже в очень больших клубах. Вспомните «Локомотив» и уход Юрия Семина.

- Вам не кажется, что Ломакин подтягивает своих людей? Лактионов, Филимонов и Калиниченко работают в принадлежащей ему «Родине».
- Я не знаком с Ломакиным. А подтягивать можно кого угодно, лишь бы это были профессионалы. Юран – точно профессионал. И я допускаю, что те, кого прочат на его место, просто согласились работать на пониженных условиях. Впрочем, всей фактуры я не знаю. Про Ломакина слышал, что у него есть еще клубы – на Кипре, в Латвии. Он вроде бы любит футбол. Но, думаю, пока для него это не главное. Кстати, он вообще живет в России? Личное присутствие здесь очень важно. Надо же все перепроверять.

- Сообщалось, что Ломакин хотел бы получить в бесплатное пользование домашнюю арену «Химок».
- Это адекватное требования. Посмотрите на ситуацию с «Ростовом». Весь город считает, что стадион принадлежит клубу, а на самом деле им владеет какая-то структура, которая то концерты рэперов устраивает, то футбол проводит. Не удивлюсь, если на «Ростов Арену» коров поведут или коней на скачки…

Считаю, если территориальное образование не может содержать клуб, то обязано предоставить частному инвестору стадион в бесплатную аренду. Если потом в случае успехов хотите вешать себе ордена, помогите людям, вкладывающим в футбол свои деньги, хоть чем-то.

- Вроде бы спортивным директором «Химок» может Алексей Зинин, работавший в том числе в «Спартаке».
- Я знаю Алексея. Это грамотный, вдумчивый специалист. Один из лучших менеджеров в нашем футболе. «Химкам» такое назначение пошло бы на пользу.

- Но почему при том, что Ломакин готов, по нашей информации, обеспечить бюджет в миллиард рублей, руководство области продолжает настаивать на том, что химчане должны выступать в ФНЛ?
- Я же сказал: стороны уже сами запутались, чего хотят. На самом деле, экономически выступать в РПЛ дешевле. Матчей меньше, перелетов меньше. И играть там можно даже с не самым большим бюджетом. Кроме того, цены на футболистов в РПЛ растут быстрее. Если пара-тройка ребят ярко себя проявят, их можно выгодно продать. Вспомните Романа Широкова, который раскрылся именно в «Химках». Полагаю, тот же Зинин способен найти на рынке перспективных игроков.

- А Юран уверен, что и с нынешним составом «Химки» не были бы в РПЛ мальчиками для битья.
- Так и есть. Состав, которым команда пробилась в премьер-лигу, - всегда не подарок для соперников из РПЛ. Особенно в домашних матчах.

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