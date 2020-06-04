Александр Зинченко: Езжу на тесты в тапочках – опускаю стекло, женщина в скафандре забирает слюну

23-летний Зинченко, который, напомним, попал в один из лучших клубов мира из «Уфы» в 2016 году, вышел в прямой эфир инстаграма бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского, в настоящий момент защищающего цвета брестского «Динамо». Приводим некоторые фрагменты беседы двух соотечественников.

О ТРЕНИРОВКАХ

- Работа идет полным ходом. Первую неделю тренировались группами по пять человек. Сейчас - уже всей командой. Раздевалками, правда, до сих пор не пользуемся. Переодеваемся дома, вещи стираем сами… Со стороны кажется, что все находятся в отличной форме. Можно хоть завтра на поле. Первый матч против «Арсенала» сыграем 17 июня. К этому времени точно приведем себя в порядок.

О ТЕСТАХ НА КОРОНАВИРУС

- В «Ман Сити» все анализы дали отрицательный результат. Продолжаем сдавать тесты два раза в неделю. Схема простая: с утра заезжаешь на базу, не выходя из машины, приоткрываешь окно, подходит женщина в скафандре и делает забор слюны ватной палочкой. Потом можно возвращаться домой. Я на эти тесты в тапочках езжу, не переобуваюсь.

О ШТРАФАХ

- Обычно заезд на базу – в 10.20 утра. Должен быть как штык. Минута опоздания – штраф. Я пока, к счастью, не попадал… А в прошлом сезоне, кстати, штрафовали не деньгами, а «общественными работами». Крутили рулетку на теории – и узнавали, что придется делать. Кому-то выпадала прачечная, кому-то – организация командного ужина, кому-то – помощь агроному на стадионе. Было весело.

О ГВАРДИОЛЕ

- Понятно, что смерть матери стала ударом для нашего главного тренера. На первых тренировках Пеп был очень грустным. Но постепенно втянулся, футбол для него – вся жизнь… Мне кажется, именно так должен выглядеть футбольный гений. Для Гвардиолы мелочей в футболе нет. На разборах он даже на жестикуляцию тренеров соперников обращает внимание. И Пеп, конечно, сумасшедший тактик. Играть и тренироваться под руководством такого специалиста – огромная удача и бесценный опыт.

О ДРУЗЬЯХ В КОМАНДЕ

- Общаюсь со всеми понемногу. Но больше всего – с Джоном Стоунзом и Илкаем Гюндоганом. Бегал с ними в парке, когда во время пандемии надо было поддерживать форму.

О ЧЕМПИОНСТВЕ «ЛИВЕРПУЛЯ»

- Это вопрос решенный. Мы слишком далеко их отпустили. Все давно в Англии приняли тот факт, что «Ливерпуль» - чемпион. Но у нас все равно на носу важные задачи. Боремся в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Если пройдем «Реал», дальше плей-офф Лиги будет играться из одного матча на каждой стадии в одной стране. Настраиваемся.

О КАРАНТИНЕ В МАНЧЕСТЕРЕ

- Он до сих пор жесткий. По-другому никак. Снимаю квартиру в центре города. Скажу так: собаки дома – это тяжело.

О РОТАЦИИ

- В АПЛ столько матчей, что одним составом сезон не отыграешь. Но быть частью такого клуба – это кайф. Хотя тренировки Гвардиолы – убийство. Попасть в заявку уже победа. И я рад, что в первой части сезона играл и до травмы, и после. Если тренер не ставит тебя в состав, показывать недовольство нельзя. Жалуйся дома жене. А в команде ты должен терпеть и ждать. Здесь за красивые глазки никто не играет. Даже Рияд Марез, за которого 60 миллионов заплатили, сидел в запасе и заново отвоевывал себе игровое время.