«После моего второго гола у французов появился страх». Панов – о великой победе на «Стад де Франс»

«РОМАНЦЕВ УГАДАЛ СО СТАРТОВЫМ СОСТАВОМ И С ЗАМЕНАМИ»

Напомним, 5 июня 1999 года Франция и Россия проводили отборочный матч Евро-2000. Только победа оставляла команде Олега Романцева надежды на продолжение борьбы в турнире. И россияне ее добились (3:2) – во многом благодаря форварду «Зенита», который забил свои первые голы за сборную. И сразу – такие важные! Помните строчку из песни группы «Сплин»: «Ну, так и я, слава богу, не Рики, не Мартин, не выдвигался на «Оскар», французам не забивал»?.. Болельщик «Зенита» Александр Васильев посвятил их именно подвигу Панова на «Стад де Франс»…

- По прошествии 21 года что в первую очередь вспоминается о той легендарной игре с французами? – вопрос 44-летнему Панову, который как известно, после окончания игровой карьеры стал болеть… за «Спартак».

- Что-то одно сложно выделить. Атмосфера была невероятная. Восемьдесят тысяч на трибунах, что вы хотите? И соперник, который до этого четыре года никому дома не проигрывал. А у нас ситуация была такая, что надо было брать только три очка. Ничья не оставляла никаких шансов.

Но какой-то паники не было. У меня – точно. Наоборот, испытывал эмоциональный подъем после победного финала Кубка России, в котором оформил дубль. Была мысль: если выпустят на поле, точно забью. Правда, когда услышал свою фамилию в стартовом составе, волнение все-таки подкатило. Я же до этого даже в еврокубках не играл. Таких больших матчей у меня в карьере не было.

- Почему Романцев выбрал именно в вас в роли единственного центрфорварда?

- Наверное, чтобы удивить французов. Саша Ширко, Володя Бесчастных, Сергей Юран – они все были высокие, мощные, любящие играть спиной к воротам. А у меня другой стиль. Я более скоростной, перемещался по всему фронту атаки. Для Марселя Десайи и Лилиана Тюрама с их габаритами защищаться против меня было сложнее. Ну и психологический фактор Олег Иванович наверняка учитывал. Повторюсь, «Зенит» только что выиграл первый в российской истории трофей. Я забил два гола, был по-хорошему заряжен.

- Выход Владимира Бесчастных на замену планировался изначально?

- Да. План состоял в том, чтобы в конце усилить давление. Опыт Володи должен был пригодиться во втором тайме, когда французы подустанут. Моей же задачей было задергать их защиту, постоянно держать в напряжении, заставлять Десайи, Тюрама и Лорана Блана много бегать. Я же одинаково хорошо чувствовал себя и слева, и справа. В конце концов, защитники действительно вымотались. Так случился мой второй гол, очень красивый. Французы на секунду потеряли позицию, Дима Хлестов сделал расчетливый пас из глубины, ну а я хорошо попал.

Самое интересное, что Бесчастных должен был заменить меня, но в итоге Романцев выпустил его вместо полузащитника. Тренер увидел, что игра у меня идет – и оставил на поле. Это было еще до того гола. Получается, Олег Иванович угадал. И Илья Цымбаларь очень важную роль сыграл. Его выход на замену позволил нам забрать у французов мяч, захватить середину поля. Когда я сравнял счет, было видно, что соперник уже деморализован. Хозяева потеряли нити игры, начали ошибаться. Это привело к нашему третьему голу.

«ПОСЛЕ ИГРЫ РУКИ И НОГИ НЕ ПОДНИМАЛИСЬ»

- А со стороны казалось, что произошло чудо.

- Если брать всю игру – возможно, так и было. Но в те десять минут, которые разделили мой мяч и победный гол Валерия Карпина, у нас точно было психологическое преимущество. На поле чувствовалось, что мы способны французов дожать. Понимаете: всегда по глазам видно, боится тебя соперник или нет. Так вот, когда счет стал 2:2, страх проиграть у французов появился. А мы к тому же были неплохо готовы физически. И выложили в концовке все, что у нас было. Так что наш третий гол вытекал из логики игры.

- Каково это – победить топ-соперника при 80-тысячной аудитории?

- Мы чувствовали себя героями. До этого сборная ассоциировалась у болельщиков, в основном, с негативом. С вещами типа «письма 14», постоянными склоками. Да и вспомните, как начинался тот отборочный цикл. С поражений от Франции, Исландии и Украины. А тут мы вдруг подарили народу надежду, вернули людей на стадион, нас полюбили. Помню, как за сборную болели потом дома с исландцами. А какой был ажиотаж перед матчем с украинцами в «Лужниках»! Это память на всю жизнь.

- Возвращаясь к матчу на «Стад де Франс», насколько тяжело было удержать победный счет? Романцев признавался, что впервые в жизни отсчитывал последние секунды.

- Тренерам, наверное, было тяжелее. Они-то сидят на скамейке и уже ничего не могут сделать. А мы были все в игре. Тоже ждали свистка, но голову не теряли. Было бы очень обидно упустить такую победу. Перешли на более простую игру, без риска. Я старался прессинговать оборону, чтобы не позволить сделать первый пас. Когда игра закончилась, сил вообще не осталось. Не мог встать. Руки и ноги не поднимались. Такого эмоционального опустошения в карьере не припомню. Нам говорили: «Давайте, быстрее собирайтесь на самолет», но заставить себя куда-то идти, что-то делать, было невероятно тяжело. Это была победа через не могу.

«НА СПАРТАКОВСКОЙ БАЗЕ МЕНЯ, ЗЕНИТОВЦА, ПОДКАРМЛИВАЛИ»

- Кто у французов произвел тогда самое мощной впечатление? Зинедин Зидан матч пропускал, но основной костяк чемпионов мира был на поле.

- Выделю Сильвена Вильтора. Он мне всегда нравился. И когда во Франции играл, и в Англии. У нас с ним были схожие козыри. Он тоже быстрый, юркий, рослым защитникам против Вильтора было очень неудобно.

- Насколько тяжело вам было вписаться в спартаковский футбол Романцева?

- Конечно, в «Зените» была другая игра. Но проблема не в этом. Мне, в первую очередь, не хватало опыта. Вокруг были ребята, имевшие за плечами много ответственных матчей и турниров самого высокого уровня. Я чувствовал себя новичком. Но освоился быстро. Жили на спартаковской базе. И меня, зенитовца, там хорошо приняли. Никакой антипатии. На кухне постоянно подкармливали, мол, маленький, щупленький, давай поешь. Никто не смотрел на меня сверху вниз. Валере Карпину спасибо огромное, Диме Хохлову, Саше Мостовому. Они не вели себя как звезды. Никаких понтов. Мы были один за всех и все за одного.

«ИЗ VIP-ЛОЖИ СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ НЕИНТЕРЕСНО»

- Поговорим о дне сегодняшнем. 19 июня возобновляется чемпионат России. Трибуны разрешат заполнять на 10 процентов. Будете ходить на матчи «Спартака»?

- Сначала надо узнать, как эти 10 процентов будут распределяться. Я считаю, предпочтение должно отдаваться настоящим фанатам. Это трибуна «В», сектора, которые всегда активно поддерживают команду. Да, обычных болельщиков тоже не надо обижать, но фанатский актив на «Открытие Арене» обязательно должен быть.

- Но при социальном дистанцировании нельзя сажать людей на трибунах компактными группами…

- Этой проблемы я не понимаю. Открываются торговые центры, все остальное. Там что, люди за километр друг друга обходят? Есть же маски, для болельщиков они будут обязательными. А если суждено заболеть, то все равно заболеешь. В любом случае, фанаты на трибунах быть должны. Чтобы команда чувствовала организованную поддержку.

- Есть версия, что эти 10 процентов придуманы ради того, чтобы не возвращать деньги владельцам билетов в VIP-ложи. У вас среди знакомых такие есть?

- Я из ложи футбол точно смотреть не буду. Мне там не нравится, не тот антураж. Тогда уж лучше по телевизору посмотреть. Если уж идти на стадион, то за драйвом. Когда ты с фанатами на одной волне.

«ВСЕ-ТАКИ КОРОНАВИРУС – НЕ БУБОННАЯ ЧУМА»

- То есть, боязни идти на стадион после карантина у вас нет.

- Жить вообще страшно. Люди гробили себя и до пандемии. Просто во всем надо знать меру. Если не хочешь заразиться, соблюдай профилактику. Но риск все равно останется. Хоть гидрокостюм на себя надень… Я какой-то глобальной проблемы во всей этой истории не вижу. Это все-таки не бубонная чума. Многие переносят коронавирус вообще бессимптомно. А микробы могут атаковать на улице, где угодно. Если иммунная система слабая, тебя сожрет любой грипп. И никакие лекарства не помогут.

- Вы сдавали анализы на COVID-19?

- Нет. Никаких симптомов не было, я и не сдавал. Как врачи говорят, лучше не ходить в больницы лишний раз, а то можно там вирус подхватить.

«ЧИТАЛ ИНТЕРВЬЮ СЕМИНА. ЭТО БЫЛО ЛИШНИМ»

- Что думаете о расставании «Локомотива» с Юрием Семиным?

- Это решение руководства клуба. Оно вправе продлевать или не продлевать контракт с главным тренером. Конечно, Юрий Палыч значит для «Локомотива» очень много. Еще когда я играл, он возглавлял команду. И она показывала очень симпатичную игру. Наверное, Семину можно было дать доработать восемь туров. Но с другой стороны, следующий чемпионат начнется почти сразу. У нового тренера не оставалось бы времени на подготовку команды. Поэтому логику руководителей «Локомотива» я понимаю. Раз решили сменить курс, значит, надо было расставаться с Семиным именно сейчас.

- Ну а нужно ли менять курс, когда команда стабильно выходит в Лигу чемпионов, да и сейчас занимает второе место?

- Вы же не первый день в России живете. Удивляться ничему не надо. Просто констатируйте факты - и всё. Поставьте себя на место президента клуба. Одному из сотрудников 73 года. Ему сложны передвижения по стране, эмоциональные встречи, все такое. А вам, допустим, нужно развитие. Семин 34 года отдал «Локомотиву», работал на совесть, многого достиг, но он же не железный. И обижаться здесь, по-моему, глупо.

У «Спартака» тоже Массимо Карреру уволили - и что? Сейчас работает другой тренер. Это футбол. Семина все равно будут уважать. И в «Локомотиве», и в других российских клубах. Но человек, по-моему, заслужил отдых. Пусть съездит на море, насладится общением с семьей. А потом вернется к работе где-нибудь еще. Думаю, желающие пригласить его найдутся.

- Читали первое интервью Семина после ухода из «Локо»?

- Читал. Это было лишним. Там грязь какая-то выходит. Зачем?

- Ждете войны на трибунах?

- Ну, повоюют ребята, а дальше что? Меньше футбол будут любить? Меньше будут болеть за «Локомотив»? Они фанаты. У нас, повторюсь, сняли Карреру, всеобщего любимца, но как приходили тридцать тысяч на трибуны, так и приходят. Потому что людям нужна эта атмосфера на стадионе. Настоящие болельщики любят клуб, а не игроков или тренеров. Они хотят быть рядом… Сейчас в «Локо» придет Марко Николич. Может, сербы на стадион «Локомотива» подтянутся. Свято место пусто не бывает. Одни фанаты с трибун в знак протеста уходят, другие приходят.