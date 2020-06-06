Элвер Рахимич: Было бы прикольно, если бы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА

- Бразильские СМИ убеждены, что Вагнер Лав на следующей неделе объявит о возвращении в ЦСКА. Что по этому поводу думаете? – вопрос 44-летнему боснийцу, который вместе с Вагнером добывал для клуба победу в Кубке УЕФА-2005.

- У меня никакой информации на этот счет нет. Но если бы Вагнер действительно вернулся в ЦСКА, это было бы очень хорошо. Он легенда клуба. И он до сих пор находится в отличной форме, способен забивать голы и приносить массу пользы.

- То есть, даже в таком солидном возрасте Вагнер Лав – игрок для стартового состава?

- Конечно. Златан Ибрагимович играет в 38, а Вагнеру скоро исполнится только 36. Его опыт и мастерство нападению ЦСКА точно не помешают.

- Когда последний раз с ним общались?

- Когда он выступал за «Бешикташ». А вот с момента перехода Вагнера в «Коринтианс» за его игрой не следил, не смотрю бразильский чемпионат. Но я уверен, за этот год он ничего не потерял. И готов в очередной раз вернуться к нам. Я был бы рад снова увидеть его в армейской форме. Такие люди привлекают болельщиков на трибуны. Да, пока разрешено пускать не более 10 процентов от вместимости стадиона. Но это же не навсегда. Потом Вагнер будет собирать аншлаги. Было бы прикольно, если бы он завершил карьеру в ЦСКА.

- Вагнер, как вы сами заметили, уже возвращался в ЦСКА – и не единожды. Со временем он, как человек, менялся?

- Да не сказал бы. Его жизнелюбие всегда при нем. А в футбольном плане он становился все более требовательным к себе. Такие футболисты дают на поле больше 100 процентов. Уверен, сейчас было бы то же самое.

- Насколько вы были дружны с Вагнером?

- В том ЦСКА у всех игроков были отличные отношения. Иначе мы бы столько не выиграли в России, не взяли бы Кубок УЕФА. И эта дружба переносилась из раздевалки на поле. Мы получали удовольствие от совместной игры. А Вагнер был идеальным наконечником для атак команды.

- Сможет ли он сыграться с Федором Чаловым?

- А в чем проблема? Я не думаю, что надо говорить о какой-то конкретной связке. Нынешний ЦСКА делает ставку на командный футбол. То же самое было, и когда Вагнер играл. А сейчас он мог бы поделиться опытом с Чаловым и другой молодежью. Они бы рядом с ним прибавляли в мастерстве.

- Верите, что Вагнер действительно вернется?

- Я бы этого, повторюсь, хотел. А насколько это реальный вариант, надо спрашивать у руководителей клуба. Они точно знают.