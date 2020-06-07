Спартаковский грузин и враг Муссолини. В компанию с кем попал самый молодой голеадор бундеслиги Вирц - Советский спорт
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07 июня 2020 11:39Футбол

Спартаковский грузин и враг Муссолини. В компанию с кем попал самый молодой голеадор бундеслиги Вирц

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц 6 июня переписал книгу рекордов чемпионатов Германии по футболу, забив в ворота «Баварии» в возрасте 17 лет 1 месяца и 3 дней.

До субботы этот парень провел в бундеслиге-2019/20 три матча. Главный тренер «Байера» Петер Бош начал привлекать его к основному составу сразу после перерыва из-за пандемии. А еще зимой леверкузенцы забрали Вирца из академии «Кельна», где Флориана считали самым талантливым воспитанником за 30 лет. Теперь «козлы» наверняка кусают локти из-за того, что не убедили родителей юной звездочки подписать долгосрочный контракт. Но те были непреклонны, посчитав «Байер» более перспективным местом для разгона карьеры своего сына.

Дебютный мяч Вирца на взрослом уровне получился породистым. Флориан появился на поле сразу после перерыва, когда «Байер» уже уступал 1:3. А при счете 1:4 на 89-й минуте он классным финтом оставил в дураках защитника «Баварии» и обводящим ударом в дальнюю «девятку» перебросил самого Мануэля Нойера.

Вирц совсем ненамного опередил предыдущего рекордсмена бундеслиги. Турецкий полузащитник Нури Шахин в 2005 году забил за дортмундскую «Боруссию» в ворота «Нюрнберга», когда ему было 17 лет 2 месяца и 21 день. А тройку самых молодых голеадоров бундеслиги теперь замыкает нынешняя звезда «ПСЖ» Юлиан Дракслер, ярко начинавший карьеру в «Шальке»-2011.

Посмотрим, какое будущее теперь ждет Вирца. Специалисты раздают ему большие авансы. Но если взять другие национальные чемпионаты, то: во-первых, там рекордсмены забивали в гораздо более молодом возрасте, во-вторых, не многих ждало впечатлящее продолжение.

Редкое исключение - это нападающий Амедео Амадеи. Свой первый гол в серии А он провел за «Рому» в ворота «Луккезе», когда ему было 15 лет и 287 дней. Впоследствии Амадеи стал одним из самых продуктивных нападающих чемпионата Италии, сумев преодолеть отметку в 40 голов за сезон с тремя (!) разными командами. В разгар Второй мировой войны Амедео навлек на себя гнев диктатора Бенито Муссолини. Тот был ярым поклонником «Лацио», поэтому чемпионство «Ромы»-1942 привело его в бешенство. Чтобы ослабить «волков», он отправил их лучшего нападающего на фронт. Но это не сломало карьеру Амадеи. Отслужив, он в 1944 году продолжил забивать. А в 1950-х успел провести семь впечатляющих сезонов за «Наполи», где стал таким же кумиром болельщиков, как и в Риме.

В Англии самому молодому бомбардиру было 15 лет и 180 дней. В таком возрасте нападающий Рикки Дикс забил за «Бристоль Роверс» в 1928 году. Его карьера получилась довольно продолжительной: профессиональные выступления британец завершил в «Рединге» в 1949-м, за год до дебюта сборной на чемпионате мира в Бразилии.

Совсем печально сложилась судьба самого молодого бомбардира чемпионатов Испании. Им до сих пор остается камерунец Фабрис Олинга, которого угораздило в стартовом туре чемпионата-2012/13 забить за «Мальорку» в ворота «Сельты» после выхода на замену в возрасте 16 лет и 98 дней. Доверие тогдашнего главного тренера островитян Мануэля Пеллегрини сработало на очень короткой дистанции. Тот гол оказался... единственным в испанской карьере Олинги. Да и за белгийский «Мускрон», начиная с 2015 года, африканец отличился лишь четырежды.

По большому счету, ничем не примечательна и карьера рекордсмена французских чемпионатов Лорана Руссея (гол за «Сент-Этьен» в ворота «Монако» в 1978 году в возрасте 16 лет 5 месяцев и 27 дней). Разве что титулом победителя лиги 1 совместно с Мишелем Платини в 1981 году. А еще - сразу тремя (!) приходами в швейцарский «Сьон» уже в качестве главного тренера.

Наконец, напомним самого юного бомбардира в истории чемпионатов России. Им в 2009 году стал атакующий полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе. Грузин открыл счет в дерби с «Локомотивом» (3:0), когда ему исполнилось 17 лет и 8 дней.

Невероятный талант Ананидзе до сих не подлежит сомнению. Но его карьеру поломали многочисленные травмы. Зимой Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом», но так и не провел за эту команду ни одного матча. Сейчас 27-летний игрок - свободный агент. И, по слухам, летом может пополнить состав вернувшегося в РПЛ «Ротора».

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