«Будто в яму упал». 15 футболистов российского чемпионата переболели коронавирусом, шестеро лечатся - Советский спорт
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08 июня 2020 10:03Футбол

«Будто в яму упал». 15 футболистов российского чемпионата переболели коронавирусом, шестеро лечатся

Приводим обновленную статистику заражений COVID-19 среди игроков РПЛ-2019/20.

7 июня стало известно о том, что ведущий полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса. Напомним, о болезни он узнал в 20-х числах мая, когда красно-белые приступили к тренировкам на базе в Тарасовке. Вот как сам Бакаев описал свои эмоции в интервью пресс-службе клуба:

«Когда узнал, что тест на коронавирус был положительный, было такое разочарование, будто в яму упал. Хорошо, что меня поддержали партнеры, тренеры, родители, друзья. Из-за этого легче это перенес. Теперь понимаю, что надо слушать родителей, доктора. Хотя я и берег себя, не гулял, но как-то подцепил. Буду еще внимательнее».

Сейчас Бакаев уже полноценно работает в общей группе. Так же, как и его партнер по полузащите «Спартака» Роман Зобнин, у которого при тестировании были обнаружены антитела. Это значит, что он переболел коронавирусом во время перерыва в чемпионате и полностью выздоровел к началу сборов.

Таких футболистов - с антителами - в РПЛ хватает. Среди них младший брат Бакаева Солтмурад, выступающий за «Рубин». А еще - Дарко Йевтич, Сильвие Бегич, Иван Коновалов (все - «Рубин»), Сильвестр Игбун («Динамо»), Филип Рогич, Жига Шкофлек и Андреа Чуканов (все - «Оренбург»). У Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара» антител при тестировании не обнаружили, но сам игрок сообщил, что перенес коронавирус.

Среди тех, кто сдал положительные тесты на COVID-19, первым о выздоровлении сообщил форвард-ветеран «Урала» Павел Погребняк. У него болезнь протекала в наиболее тяжелой форме: лучшего бомбардира Кубка УЕФА-2008 поместили в больницу с двусторонней пневмонией. Однако 3 июня он сообщил радостное известие:

«Свой двухнедельный срок я «отмотал». Можно сказать, «дембельнулся» вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония – серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался».

5 июня стало известно о выздоровлении защитника «Рубина» Константина Плиева. Таким образом, число выздоровевших на данный момент сставляет чертову дюжину. Победили болезнь и двое представителей «Локомотива»: Джефферсон Фарфан 7 июня рассказал, что «никогда, даже после похмелья, не испытывал такой головной боли, как во время коронавируса», а Дмитрий Баринов принял участие в первом контрольном матче с «Динамо» (1:1), отыграв 63 минуты перед тем, как уступить место на поле Брайну Идову.

По всей видимости, на данный момент продолжают лечение Антон Коченков, Тимур Сулейманов, Роман Тугарев (все - «Локомотив»), Роман Евгеньев, Дэвид Сангаре (оба - «Динамо») и Николай Поярков («Рубин»). Во всяком случае у всех этих футболистов был выявлен COVID-19, при этом об их выздоровлении пока не сообщалось.

Напомним, что чемпионат России-2019/20 возобновится 19 июня. В этот день пройдут два матча 23-го тура: «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов».

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