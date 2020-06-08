«Краснодар» нацелен на бразильца в два раза моложе Вагнера и в пять раз его дороже. Трансферы РПЛ

«КРАСНОДАР»

После ухода Ивана Игнатьева у «быков» осталось два возрастных нападающих – 33-летний Маркус Берг и 34-летний Ари. Поэтому клуб находится в активном поиске нового форварда.

Приоритетные варианты усиления – бразилец Таллес Магно из «Васко да Гама» и колумбиец Джон Кордоба из «Кельна». Первому 17 лет (он годится в сыновья собравшемуся в ЦСКА Вагнеру Лаву). Однако за такой талант придется заплатить огромные деньги. «Трансфермаркт» оценивает Таллеса (победителя юниорского ЧМ-2019) в пять млн евро (35-летний Вагнер, к слову, стоит миллион). При этом «Васко» планирует выручить от сделки все 15 миллионов!

27-летний Кордоба – тоже не самый доступный вариант. Победителя молодежного чемпионата Южной Америки-2013 «Кельн» покупал в 2017-м у «Майнца» за те же 15 миллионов. Это не восходящая звезда, а добротный мастер, способный, как и Таллес, сыграть на острие и на флангах. В бундеслиге-2019/20 Кордоба, почему-то никогда не привлекавшийся во взрослую сборную Колумбии, забил 12 голов. Сезоном ранее было 20.

ЦСКА

По словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, в ближайшее трансферное окно клуб обойдется без дорогих покупок. Пандемия заставит ЦСКА на какое-то время «затянуть поясок».

Как и в случае с «Краснодаром», основная трансферная цель – нападающий. За канадца Кайла Ларина ЦСКА предложил «Бешикташу» миллион евро (турки отказались), а за Вагнера платить вообще не придется. Ведь бразилец недавно расторг контракт с «Коринтианс» и получил статус свободного агента.

Несмотря на возраст, самый результативный легионер в истории РПЛ, который может прийти в ЦСКА четвертый раз, по-прежнему в порядке. «Коринтианс» благодаря голу Вагнера выиграл прошлой осенью чемпионат штата Сан-Паулу. Можно не сомневаться: такой «новичок» в молодой команде Виктора Гончаренко придется ко двору.

«ЗЕНИТ»

Чемпионы России намерены продлить контракт с ровесником и бывшим партнером Вагнера по победному составу ЦСКА в Кубке УЕФА-2005 Юрием Жирковым еще на год. А вот другой ветеран «Зенита» Бранислав Иванович пока не договорился о новом соглашении и летом, видимо, покинет Россию.

Тем временем, нападающим питерцев Сердаром Азмуном, помимо «Наполи», заинтересовался «Арсенал». Главный тренер лондонцев Микель Артета, по слухам, уже обсудил трансфер с советником генерального директора по молодежному футболу «Зенита» Андреем Аршавиным. Ориентировочная сумма сделки – 25 млн евро.

«ЛОКОМОТИВ»

После замены Юрия Семина на Марко Николича красно-зеленые планируют изменения во всех линиях. Так, рассматривается несколько вратарей с перспективой заменить 34-летнего Гилерме. Под первым номером идет талантливый воспитанник «Краснодара» Денис Адамов. Контракт с «Локо» уже подписал голкипер «Носты» Андрей Савин.

В средней линии вице-чемпионов России, по сведениям итальянских журналистов, может появиться Милан Бадель. Он принадлежит «Лацио», но сезон-2019/20 проводит в «Фиорентине» на правах аренды. На кандидатуре 31-летнего хорвата настаивает Николич.

Также серб хочет видеть в своей команде нападающего «Монако» Стевана Йоветича, который потерял доверие тренерского штаба монегасков и испытывает проблемы с коленом.

«СПАРТАК»

Полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо гуманитарным рейсом улетел в Парагвай, где занялся поиском новой команды. Его контракт истекает 30 июня, но, видимо, за «Спартак» Мельгарехо уже не сыграет. Продолжить карьеру он может в США, Мексике или Европе.

«РУБИН»

Бразильский полузащитник Карлос Эдуардо, уже выступавший за «Рубин» в 2010-2016 годах, заявил о желании вернуться в Казань. Правда, если Леонид Слуцкий вдруг согласится взять 32-летнего футболиста, клубу сначала придется расплатиться с «Олимпией» за трансфер защитника Филипа Уремовича в 2018 году. Ранее ФИФА из-за жалобы словенцев запретил «Рубину» регистрировать новичков. Впрочем, долг за Уремовича не самый большой. Речь идет о десятках тысяч евро, которые вот-вот будут погашены казанцами.