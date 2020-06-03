Играл с Кака, мазал мимо пустых ворот, гонял пьяным по встречке. Что за Ларина хочет купить ЦСКА - Советский спорт
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03 июня 2020 12:00ФутболСергеев Иван

Играл с Кака, мазал мимо пустых ворот, гонял пьяным по встречке. Что за Ларина хочет купить ЦСКА

По сообщениям СМИ, армейский футбольный клуб предпринимает попытки приобрести форварда сборной Канады Кайла Ларина.

Несмотря на вполне славянскую фамилию, потенциальный новичок ЦСКА - канадец с ямайскими корнями. В футбольной школе «Сигма» в провинции Онтарио его считали самородком. Ларин несколько раз ездил на стажировки в Европу - в «Вердер», «Вольфсбург», «Герту», «Брюгге» и «Генк». Присутствие в этом списке клубов бунедслиги не удивляет. В Германии давно всерьез относятся к футбольному рынку Северной Америки. Неслучайно одним из лидеров нынешней «Баварии» зарекомендовал себя другой темнокожий канадец - Альфонсо Дэвис. Правда, у того, в отличие от Ларина, африканское происхождение.

Что же касается потенциального новичка ЦСКА, то после окончания университета в Коннектикуте он отклонил предложения из Европы (в том числе - из АПЛ) и начал профессиональную карьеру в главной футбольной лиге родного континента МЛС, став первым в истории канадцем, выбранным на драфте под общим первым номером. В 2015 - 2017 годах Кайл был безоговорочным лидером атак клуба «Орландо Сити». Форвард таранного типа, прекрасно играющий головой, наколотил за эту команду 44 мяча в 89 матчах. Чаще всего - 7 раз - в роли его ассистента выступал знаменитый бразилец Кака, обладатель «Золотого мяча» 2007 года.

Примерно в то же время Ларина начали регулярно привлекать в сборную Канады. Правда, дебютный для него крупный турнир обернулся провалом. На домашнем Золотом Кубке КОНКАКАФ - 2015 канадцы умудрились финишировать четвертыми в своей группе, не забив ни одного мяча Ямайке, Сальвадору и Коста-Рике. В матче с сальвадорцами Ларин совершил немыслимый промах по пустым воротам, который, как выяснилось впоследствии, стоил команде путевки в плей-офф.

А ведь всего за пару месяцев до этой игры Ларин оформил эффектный хет-трик в ворота «Нью-Йорк Сити» (первый в истории «Орландо»). Третий мяч он забил с передачи как раз Кака.

Хет-трик канадец делал и после того, как перебрался в 2018 году в Европу. В составе «Бешикташа» Ларин забивал по три мяча «Сивасспору» (в чемпионате Турции) и «Торсхавну» (в квалификации Лиги Европы). Правда, закрепиться в стамбульском клубе ему не удалось. Минувший сезон 25-летний нападающий провел на правах аренды в «Зюльте Варегеме».

После того, как бельгийцы объявили о досрочном завершении чемпионата, Ларин сидит без дела. И вот теперь поползли слухи о его возможном переезде в Россию. Вроде бы ЦСКА начал торги с миллиона евро, а «Бешикташ» ждет повышения ставки. Что логично: «Трансфермаркт» даже с учетом пандемийного демпинга оценивает канадского гренадера (рост 188 см) в 3,2 млн евро. Притом что контракт со стамбульцами действует до 30 июня 2022 года.

Как бы то ни было, возможный приход такого фактурного форварда изменит игру ЦСКА. Мы помним, как в сезоне-2018/19 присутствие в команде мощного уругвайца Абеля Эрнандеса, который отвлекал на себя внимание защитников, помогло раскрыться Федору Чалову, получившему больше свободы. Не исключено, Ларин приглашается с той же целью. И это не едущий с ярмарки ветеран вроде Эрнандеса, который будет чаще лечиться, чем играть, а весьма перспективный нападающий, способный прибавить в трансферной стоимости.

Смущают разве что возможные проблемы Ларина с дисциплиной. В 2017-м, еще выступая за «Орландо», ямайский канадец был задержан полицией за езду по встречной полосе на хайвэе в состоянии алкогольного опьянения.

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