Играл с Кака, мазал мимо пустых ворот, гонял пьяным по встречке. Что за Ларина хочет купить ЦСКА

Несмотря на вполне славянскую фамилию, потенциальный новичок ЦСКА - канадец с ямайскими корнями. В футбольной школе «Сигма» в провинции Онтарио его считали самородком. Ларин несколько раз ездил на стажировки в Европу - в «Вердер», «Вольфсбург», «Герту», «Брюгге» и «Генк». Присутствие в этом списке клубов бунедслиги не удивляет. В Германии давно всерьез относятся к футбольному рынку Северной Америки. Неслучайно одним из лидеров нынешней «Баварии» зарекомендовал себя другой темнокожий канадец - Альфонсо Дэвис. Правда, у того, в отличие от Ларина, африканское происхождение.

Что же касается потенциального новичка ЦСКА, то после окончания университета в Коннектикуте он отклонил предложения из Европы (в том числе - из АПЛ) и начал профессиональную карьеру в главной футбольной лиге родного континента МЛС, став первым в истории канадцем, выбранным на драфте под общим первым номером. В 2015 - 2017 годах Кайл был безоговорочным лидером атак клуба «Орландо Сити». Форвард таранного типа, прекрасно играющий головой, наколотил за эту команду 44 мяча в 89 матчах. Чаще всего - 7 раз - в роли его ассистента выступал знаменитый бразилец Кака, обладатель «Золотого мяча» 2007 года.

Примерно в то же время Ларина начали регулярно привлекать в сборную Канады. Правда, дебютный для него крупный турнир обернулся провалом. На домашнем Золотом Кубке КОНКАКАФ - 2015 канадцы умудрились финишировать четвертыми в своей группе, не забив ни одного мяча Ямайке, Сальвадору и Коста-Рике. В матче с сальвадорцами Ларин совершил немыслимый промах по пустым воротам, который, как выяснилось впоследствии, стоил команде путевки в плей-офф.

А ведь всего за пару месяцев до этой игры Ларин оформил эффектный хет-трик в ворота «Нью-Йорк Сити» (первый в истории «Орландо»). Третий мяч он забил с передачи как раз Кака.

Хет-трик канадец делал и после того, как перебрался в 2018 году в Европу. В составе «Бешикташа» Ларин забивал по три мяча «Сивасспору» (в чемпионате Турции) и «Торсхавну» (в квалификации Лиги Европы). Правда, закрепиться в стамбульском клубе ему не удалось. Минувший сезон 25-летний нападающий провел на правах аренды в «Зюльте Варегеме».

После того, как бельгийцы объявили о досрочном завершении чемпионата, Ларин сидит без дела. И вот теперь поползли слухи о его возможном переезде в Россию. Вроде бы ЦСКА начал торги с миллиона евро, а «Бешикташ» ждет повышения ставки. Что логично: «Трансфермаркт» даже с учетом пандемийного демпинга оценивает канадского гренадера (рост 188 см) в 3,2 млн евро. Притом что контракт со стамбульцами действует до 30 июня 2022 года.

Как бы то ни было, возможный приход такого фактурного форварда изменит игру ЦСКА. Мы помним, как в сезоне-2018/19 присутствие в команде мощного уругвайца Абеля Эрнандеса, который отвлекал на себя внимание защитников, помогло раскрыться Федору Чалову, получившему больше свободы. Не исключено, Ларин приглашается с той же целью. И это не едущий с ярмарки ветеран вроде Эрнандеса, который будет чаще лечиться, чем играть, а весьма перспективный нападающий, способный прибавить в трансферной стоимости.

Смущают разве что возможные проблемы Ларина с дисциплиной. В 2017-м, еще выступая за «Орландо», ямайский канадец был задержан полицией за езду по встречной полосе на хайвэе в состоянии алкогольного опьянения.