Алексей Сафонов: Это Кокорин мог бы доиграть сезон за «Зенит». А Вагнера заявить не получится - Советский спорт
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08 июня 2020 15:00ФутболГригорьевская Юлия

Алексей Сафонов: Это Кокорин мог бы доиграть сезон за «Зенит». А Вагнера заявить не получится

Футбольный агент объяснил, почему Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА до конца нынешнего сезона.

Бывший агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов уверен, что РФС не будет делать исключений для ЦСКА, если армейцы подпишут контракт с Вагнером Лавом и захотят использовать бразильца в заключительных восьми турах РПЛ-2019/20.

Вагнер расторг контракт с бразильским клубом «Кориантианс». Значит, в ЦСКА он может перейти на правах свободного агента. Допускаете, что его разрешат заявить на концовку российского чемпионата-2019/20?
 Нет. Вагнер сможет начать выступления за ЦСКА только в августе, когда стартует следующий сезон.

Однако в повестке исполкома РФС 9 июня значится пункт о внесении изменений в регламент. При этом действующие правила допускают заявлять свободных агентов вне трансферного окна.
На исполкоме будут закреплены совершенно другие изменения. Клубам разрешат заявлять своих игроков, у которых закончился срок аренды в других командах во время вынужденного перерыва в чемпионате. Плюс – воспитанников своих академий. Чтобы люди не остались без практики до августа. Скажем, Александр Кокорин мог быть заявлен за «Зенит» на эти восемь туров. А в итоге будет дозаявлен за «Сочи» из-за продления аренды на два месяца. Вагнер под все эти пункты не подпадает.

Даже с учетом коронавирусного форс-мажора?
Ну а какой тут форс-мажор? Вагнер может перейти в ЦСКА вне трансферного окна, которое закрылось 22 февраля. Даже если бы чемпионат не прерывался, на переход давались бы две дополнительные недели. Никаких исключений здесь быть не должно, как ни крути. РФС и не собирался рассматривать такие изменения в регламенте. Речь, повторюсь, идет о футболистах, которым продлили контракты до фактического окончания чемпионата, которое было отложено по известным причинам.

У вас были игроки, переходы которых оформлялись за пределами трансферного окна?
Были. Пример когда в позапрошлом году Тимур Лобанов уходил из «Локомотива» в тульский «Арсенал». Но там игрок просто разорвал контракт в последний день трансферного окна. И, по регламенту, у нас были еще две недели на трудоустройство. Это стандартный случай. К нынешней ситуации Вагнера все это точно не относится.

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