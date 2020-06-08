Данни: После победы «Зенита» над «МЮ» Роналду услышал от меня пару шуток

Напомним, «Зенит» в 2008-м после победы в Кубке УЕФА завоевал еще один престижный трофей. В матче за Суперкубок УЕФА со счетом 2:1 был обыгран «МЮ», ставший в том году триумфатором Лиги чемпионов.

Для Данни та игра в Монте-Карло стала дебютной в составе питерцев. Португалец только перешел из московского «Динамо» – и сразу же отметился победным мячом в ворота Эдвина ван дер Сара.

Впоследствии Данни отыграл за «Зенит» еще 256 матчей и в общей сложности забил 68 мячей. Санкт-Петербург он покинул в 2017 году, выиграв восемь титулов и став любимцем питерских болельщиков. А вот его воспоминания о легендарной победе над «Юнайтед».

О ПЕРВОЙ ТРЕНИРОВКЕ

– До матча за Суперкубок УЕФА я успел провести с «Зенитом» только одну тренировку. Вы говорите, что она получилась особенной, потому что все хотели показать себя во всей красе, понимая, что с моим появлением конкуренция усилится? Не знаю. Могу только сказать, что мне было очень приятно тренироваться вместе с такими футболистами как Андрей Аршавин, Алехандро Домингес, Влад Радимов. Мы сразу нашли общий язык на поле.

О ВОЛНЕНИИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

– Для меня стало сюрпризом, что я вышел в стартовом составе, а Аршавин остался на скамейке. Он же был лидером «Зенита», забил много важных мячей. Но у меня никакой боязни не было. Я был готов сразу взять на себя лидерские функции, волнения не ощущал. А Аршавин в итоге вышел сразу после перерыва. План Дика Адвоката на игру четко сработал.

О КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

– Перед игрой я общался только с агентом Роналду. А после матча – поболтал с Криштиану и другим португальцем из «МЮ» Нани. Обсудили игру. Роналду тогда на поле не вышел. У него была травма. Это, конечно, нам помогло. Криштиану был ключевым футболистом «Юнайтед». После победы я отпустил в его адрес пару шуток.

О ГОЛЕ В ВОРОТА ВАН ДЕР САРА

– Получив мяч в центре поля, я развернулся, чтобы продвинуться вперед и отдать пас либо Аршавину во фланг, либо Павлу Погребняку, врывавшемуся в штрафную по центру. Потом вижу – никто меня не встречает. И решил идти до конца. Пошел в обыгрыш и пробил. Гол получился красивым. И, что самое важное, принес команде победу. Забить в таком матче – большое счастье.

О ПРИЗЕ ЛУЧШЕМУ ИГРОКУ СУПЕРКУБКА УЕФА

– Эта награда не так важна, как победа «Зенита». Меня не волновало, кого признают лучшим. Но приз, конечно, занял достойное место в моей персональной коллекции. Вместе с медалью храню его дома. Это память на всю жизнь.

О ВЕЧЕРИНКЕ ПОСЛЕ МАТЧА

– Мы с женой попали на командный ужин довольно поздно. Со стадиона я ушел последним, два часа проходил допинг-контроль. Но вечеринка получилась шикарной. Мы отлично повеселились.