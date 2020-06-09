Болельщику «Спартака» актеру Михаилу Ефремову грозит тюрьма. Он стал виновником смертельного ДТП - Советский спорт
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09 июня 2020 09:38ФутболСергеев Иван

Болельщику «Спартака» актеру Михаилу Ефремову грозит тюрьма. Он стал виновником смертельного ДТП

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял заслуженный артист РФ, столкнулся с курьерской машиной.

Инцидент произошел на Садовом кольце в арйоне Смоленской площади. На записях с камер наблюдения, которые опубликовал телеграм-канал Baza, видно, как джип 56-летнего Ефремова на высокой скорости вылетает на встречную полосу и врезается лоб в лоб с небольшим автомобилем курьерской доставки, у водителя которого не было никаких шансов избежать столкновения.

Из-за разницы в габаритах машин Ефремов и находившиеся рядом с ним пассажиры - актер Иван Стебунов со своей женой Еленой Власовой - практически не пострадали. А вот водитель другого автомобиля - 58-летний Сергей Захаров (данные о нем оперативно распространил телеграм-канал Mash) - получил множественные травмы (позвоночника и черепа) и впоследствии скончался в институте Склифосовского.

база1Джип Михаила Ефремова после аварии. Фото: телеграм-канал Baza.

Судя по поведению самого Ефремова после ДТП, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшая на место происшествия полиция доставила актера на медицинское освидетельствование. Понятно, что актера лишат водительстких прав. Но теперь ему грозит уголовное дело по статье, предусматривающей тюремное заключение сроком до 7 лет.

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Напомним, что Ефремов с молодости болеет за «Спартак». Эта любовь передалась к нему от отца - легендарного Олега Ефремова, создателя театра «Современник» и многолетнего руководителя МХТ им. Чехова. Одну из самых запоминающихся ролей в кино Ефремов-старший исполнил в фильме «Берегись автомобиля», сыграв следователя Максима Подберезкина. По иронии судьбы, теперь его сын может оказаться на скамье подсудимых - как герой Иннокентия Смоктуновского Юрий Деточкин из того же кинофильма. Только проступок - куда серьезнее и лишен всякого благородства.

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