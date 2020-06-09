Александр Дюков: При голосовании о месте проведения полуфинала «Зенит» – «Спартак» я воздержался

– Исполком постановил провести кубковый полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге на основе регламента, действовавшего до прошлого сезона, в котором эта стадия Кубка России игралась из двух матчей. Иначе говоря, питерцы получили право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира. Красно-белые настаивали на жеребьевке. Не кажется ли вам, что корректировать регламент в ходе турнира не совсем правильно?

– Исполком признал, что при разработке регламента сезона-2019/20 была допущена техническая ошибка. Эта ошибка была исправлена. Решение поддержали большинство членов исполкома. Один голосовал против. Несколько человек воздержались. И я в том числе.

Что касается жеребьевки, то она действительно предусматривалась, но при сохранении двухматчевого формата полуфиналов. В этом и заключалась ошибка. И именно поэтому пришлось вносить изменения постфактум. Ничего хорошего в этом нет, но мера была вынужденной и в данном случае оправданной. Сохранена целостность турнира. И за основу взяты правила, действовавшие в Кубке России на протяжении долгих лет.

– Ранее было решено, что на матчах РПЛ после возобновления сезона 19 июня разрешат заполнять арены на 10 процентов от максимальной вместимости. Как относиться к слухам, что этот показатель может быть увеличен до 20-30?

– Ситуация находится в динамике. На данный момент мы инициировали исключение VIP-лож из этих 10 процентов. Билеты в них, как правило, раскупаются заранее. Поэтому могли пострадать интересы других болельщиков, которые захотят посмотреть летом футбол. И рост аудитории за счет лож не увеличит эпидемиологическую угрозу. Людские потоки в данном случае не пересекаются. При этом клубы отвечают за дополнительные меры безопасности: установку стеклянных заслонов, дезинфекцию и так далее. Надеюсь, эту нашу инициативу поддержит Роспотребнадзор.

– Как относиться к разговорам о переезде «Тамбова» в Нижний Новгород?

– На исполкоме этот вопрос не обсуждался. Но обращения от «Тамбова» и выступающего в ФНЛ «Нижнего Новгорода» мы получили. Есть тема для дискуссии. Мы не можем позволить клубам так просто меняться местами. Важно ведь учитывать интересы болельщиков в том же Тамбове. Возможно, затронем эту тему на следующем заседании. Кстати, у нас уже был разговор с Глебом Никитиным, губернатором Нижегородской области. Он сказал, что эта идея имеет право на существование. А с губернатором Тамбова мы пока не общались.

– Утверждены ли трансферное окно и дата начала следующего сезона?

– Первоначально предполагалось, что сезон стартует 2 или 3 августа. Но мы не принимали сегодня никаких итоговых решений. Представители клубов хотели бы начать чемпионат 9-10 августа. Продолжим консультации с РПЛ… Что касается трансферного окна, то оно откроется в конце июля. И мы будем просить УЕФА расширить его, в силу особых обстоятельств, с 8 до 12 недель.

- На фоне разговоров о возможном возвращении в ЦСКА Вагнера Лава возникли вопросы к правилам дозаявки игроков на концовку РПЛ-2019/20. Какие решения приняты?

– Клубам будут разрешены точечные дозаявки игроков из своих молодежных команд и спортшкол. Также сделаны исключения для футболистов, у которых истекла или была продлена аренда, и для тех, чьи клубы во время пандемии утратили профессиональный статус. Скажем, игроки «Луча» могут заявляться сейчас в клубы РПЛ или два клуба ФНЛ, продолжающих участие в Кубке России. Что касается Вагнера Лава, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает. И никаких обращений по его поводу из ЦСКА в РФС не поступало.

– Могут ли клубы рассчитывать на какую-то помощь в связи с потерями из-за коронавируса?

– РФС вышел на Правительство с предложениями, которые могли бы помочь клубам в преодолении кризиса. Я уже рассказывал, в чем состоят эти инициативы – отсрочка по уплате налогов, сохранение бюджетного финансирования и так далее. Обсуждение продолжается. Давайте подождем.