Федун погорячился, а РФС сделал все не так. Особое мнение о матче «Зенит» – «Спартак»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА В РЕГЛАМЕНТЕ

До возобновления сезона в России еще 10 дней, а мы уже предчувствуем зрелище, трагедии, интриги, скандалы и, конечно, теории заговоров. Сразу видно: все участники процесса страстно соскучились по футболу…

9 июня исполком РФС постановил провести полуфинал Кубка России «Зенит» - «Спартак» в Санкт-Петербурге. Отдельное голосование потребовалось потому, что, оказывается, в регламенте нынешнего сезона прописали правила определения хозяев только до… 1/8 финала, чем создали конфликтную ситуацию на ровном месте.

РФС признал техническую ошибку и воспользовался принципом, который применялся до прошлого сезона: хозяином матча Кубка России становится команда, реже игравшая дома на предыдущих стадиях. У спартаковцев набралось две встречи в родных стенах (с «Ростовом» и ЦСКА), у «Зенита» - одна (с «Томью»). Вот исполком и проголосовал за то, чтобы отдать многострадальный полуфинал «Газпром Арене».

Само решение объяснимое. Более того, в четвертьфинале «Химки» принимали дома «Торпедо», исходя из той же логики. Но столь же логично и недовольство красно-белых, считающих, что их интересы были нарушены.

КАКАЯ РАЗНИЦА, НА ЧЬЕМ ПУСТОМ СТАДИОНЕ ИГРАТЬ?

Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал очень эмоционально. Назвал «Зенит» тяжеловесом, продавливающим любые запросы, и предложил «до кучи» назначить на матч ненавидимого красно-белыми судью Михаила Вилкова… Президент РФС Александр Дюков решил не накалять обстановку, дипломатично заметив, что этот комментарий Федуна - «на грани».

Ну, да – на грани. Леонид Арнольдович действительно погорячился. Имелись бы у него веские доказательства лоббирования интересов «Зенита», можно было их предъявлять, иначе это просто эмоции. Да и так ли принципиально для «Спартака» (как и его соперника) стать хозяином полуфинала? Стадион-то все равно заполнится не более чем на 10 процентов (не считая VIP -лож). Ни со спортивной, ни с финансовой точек зрения разница не велика.