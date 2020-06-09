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Федун погорячился, а РФС сделал все не так. Особое мнение о матче «Зенит» – «Спартак»
09 июня 21:33
автор: Зибрак Артем

Федун погорячился, а РФС сделал все не так. Особое мнение о матче «Зенит» – «Спартак»

Автор «Советского спорта» считает, что вместо «исправления ошибок в регламенте» нашим футбольным властям надо было провести кубковый полуфинал на нейтральном поле.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА В РЕГЛАМЕНТЕ

До возобновления сезона в России еще 10 дней, а мы уже предчувствуем зрелище, трагедии, интриги, скандалы и, конечно, теории заговоров. Сразу видно: все участники процесса страстно соскучились по футболу…

9 июня исполком РФС постановил провести полуфинал Кубка России «Зенит» - «Спартак» в Санкт-Петербурге. Отдельное голосование потребовалось потому, что, оказывается, в регламенте нынешнего сезона прописали правила определения хозяев только до… 1/8 финала, чем создали конфликтную ситуацию на ровном месте.

РФС признал техническую ошибку и воспользовался принципом, который применялся до прошлого сезона: хозяином матча Кубка России становится команда, реже игравшая дома на предыдущих стадиях. У спартаковцев набралось две встречи в родных стенах (с «Ростовом» и ЦСКА), у «Зенита» - одна (с «Томью»). Вот исполком и проголосовал за то, чтобы отдать многострадальный полуфинал «Газпром Арене».

Само решение объяснимое. Более того, в четвертьфинале «Химки» принимали дома «Торпедо», исходя из той же логики. Но столь же логично и недовольство красно-белых, считающих, что их интересы были нарушены.

КАКАЯ РАЗНИЦА, НА ЧЬЕМ ПУСТОМ СТАДИОНЕ ИГРАТЬ?

Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал очень эмоционально. Назвал «Зенит» тяжеловесом, продавливающим любые запросы, и предложил «до кучи» назначить на матч ненавидимого красно-белыми судью Михаила Вилкова… Президент РФС Александр Дюков решил не накалять обстановку, дипломатично заметив, что этот комментарий Федуна - «на грани».

Ну, да – на грани. Леонид Арнольдович действительно погорячился. Имелись бы у него веские доказательства лоббирования интересов «Зенита», можно было их предъявлять, иначе это просто эмоции. Да и так ли принципиально для «Спартака» (как и его соперника) стать хозяином полуфинала? Стадион-то все равно заполнится не более чем на 10 процентов (не считая VIP -лож). Ни со спортивной, ни с финансовой точек зрения разница не велика.

КОГО НАКАЗАЛИ ЗА ОШИБКУ?

Но разговор сейчас не о Федуне, а о действиях РФС. С 2005 года лишь один президент этой организации не имел зенитовского прошлого – Николай Толстых. Виталий Мутко, Сергей Фурсенко и Дюков вышли из «Зенита». Поэтому нынешний глава РФС не мог не понимать, что любое спорное решение в пользу сине-бело-голубых бросит тень на авторитет РФС. Да, во время голосования по этому вопросу он воздержался. Но мог бы найти более изящный выход из положения, чтобы избежать любых кривотолков.

Кто, кстати, наказан за ошибку в регламенте? Кто отвечает за его составление, кто проверяет и визирует в окончательном виде? У РФС – что, отсутствуют юридические службы? Где санкции в отношении допустивших совершенно немыслимый прокол?..

А КАК НАСЧЕТ МЕДИЦИНСКОГО РЕГЛАМЕНТА?

Вместо разбирательства мы видим, как проблему просто «заиграли». А ведь, даже наступив в такую лужу, не так уж трудно было выйти сухим из воды. Решение налицо – и это даже не жеребьевка. Да проведите вы матч на нейтральной территории – и всех делов-то! Пусть в этом случае могли быть недовольны сразу обе стороны, зато сторонний наблюдатель точно не смог бы обвинить РФС в какой-то предвзятости.

Вместо этого футбольной России показали: регламентом Кубка можно подтереться, а все спорные вопросы решить по понятиям. И где гарантии, что мы не увидим чего-то подобного в ближайшем будущем? Когда, скажем, придется урегулировать несоответствия в выполнении клубами медицинского регламента РПЛ?..

А вдруг и в этом регламенте закрались «технические ошибки»?..

Александр Дюков: При голосовании о месте проведения полуфинала «Зенит» – «Спартак» я воздержался

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Федун погорячился, а РФС сделал все не так. Особое мнение о матче «Зенит» – «Спартак»
Федун погорячился, а РФС сделал все не так. Особое мнение о матче «Зенит» – «Спартак»
Автор «Советского спорта» считает, что вместо «исправления ошибок в регламенте» нашим футбольным властям надо было провести кубковый полуфинал на нейтральном поле.
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