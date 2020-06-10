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Дмитрий Аленичев: Из моей юношеской сборной некоторые уже завязали с футболом, а кто-то сел в тюрьму
10 июня 09:48
автор: Григорьевская Юлия

Дмитрий Аленичев: Из моей юношеской сборной некоторые уже завязали с футболом, а кто-то сел в тюрьму

Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» стал собеседником тележурналиста Ильи Казакова в передаче «Футбол России».

О ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ПОСЛЕ УХОДА В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ «ЕНИСЕЯ»
- По истечении контракта с красноярским клубом сразу улетел в Москву. Затем отправился в Италию. Хотелось посмотреть футбол серии А. Также планировалась стажировка в «Наполи», но из-за неудачных выступлений команды, которые привели к отставке Карло Анчелотти, ее пришлось отложить на неопределенный срок. А после Нового года сорвалась и стажировка в «Аталанте». На этот раз из-за пандемии. В целом провел год в общении с друзьями и близкими. Побывал на матче нашей сборной против Бельгии. Сам старался поддерживать спортивную форму.

О ЗАМЕНЕ СЕМИНА В «ЛОКОМОТИВЕ» НА НИКОЛИЧА
- Я с 1992 года знаком с Юрием Павловичем Семиным, уважаю его как человека и специалиста. Считаю, руководство «Локомотива» пошло на рискованный шаг, не продлив контракт с главным тренером хотя бы до окончания сезона. И это, в какой-то степени, ставит под удар Марко Николича. Если не получится сразу дать результат, отношения с болельщиками еще больше обострятся, возможны новые скандалы… В общем, если уж клуб решил попрощаться с Семиным, то надо было действовать иначе. Устроить ему яркие проводы, а не сказать банальное спасибо.

О НЫНЕШНЕМ «СПАРТАКЕ»
- Сложно давать оценку работе Доменико Тедеско. Он пришел в ходе сезона, а весной после трех туров опять наступила пауза в чемпионате. Но по тем матчам, что я видел, понравилось, как футболисты старались выполнять тренерскую установку, у «Спартака» появилась немецкая игровая дисциплина. С другой стороны, вряд ли болельщикам красно-белых импонирует, что команда предпочитает действовать вторым номером. Это не спартаковская игра.
В любом случае, на мой взгляд, ожидания от команды завышены. Состав не позволяет быть в тройке и бороться за более высокие места, а ведь этого многие чуть ли не требуют. Считаю, прошлым летом, еще до прихода Тедеско, «Спартак» потратил нецелесообразно много на Гуса Тила и Алекса Крала. 30 миллионов евро – это серьезная сумма. Притом что на все трансферы было выделено 40 миллионов. Такие деньги надо отрабатывать сразу. Я сам был в таком положении, когда играл в Италии и Португалии. И никто мне времени на адаптацию не давал. А Тил и Крал ничего не показали. Пока это самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы.

О КАРРЕРЕ
- После ухода из «Спартака» в 2016 году я два-три месяца постоянно переписывался с Массимо Каррерой, мы поздравляли друг друга с праздниками. Потом случайно встретились в Дубае, разговаривали о футболе. Это же была моя инициатива – позвать его в «Спартак». У него был богатый опыт выступлений за «Ювентус», потом работы помощником Антонио Конте. Знаю, что сейчас он успешно тренирует АЕК. Желаю ему сделать эту команду чемпионом, как в 2017-м – «Спартак».

О ФЕРНАНДО И ВАЛЬБУЭНА
- Придя в «Спартак», я взялся за коренную перестройку состава. Нам нужна была свежая кровь. В первую очередь – в середину поля, где были только Денис Глушаков и Ромуло после травмы. Рассматривал четыре кандидатуры: двух африканцев из чемпионата Франции, а еще Лассану Диарра и Фернандо. Остановился на последнем. И, считаю, бразилец впоследствии сыграл одну из ключевых ролей в чемпионстве команды Карреры. Убедить Леонида Федуна в покупке Фернандо за 12 миллионов было непросто, но он все-таки пошел навстречу. Потом взяли менее дорогих футболистов. Я еще хотел пригласить Матье Вальбуэна, однако этот трансфер сорвался.

О МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТАХ
- Сейчас для нашего футбола наступили трудные времена. Больших трансферов, как раньше, не будет. А воспитать своего мальчишку горазд сложнее, чем выбросить 50 миллионов госкорпорации на Халка. У меня был опыт работы в юношеской сборной России. Полгода назад посмотрел, где оказались те ребята по прошествии десяти лет. Из 20-25 игроков, на тот момент лучших в стране, двое сейчас выступают в РПЛ, а большинство - в ФНЛ, ПФЛ или в ближнем зарубежье. Некоторые вообще завязали с футболом. А кто-то, к сожалению, сидит в тюрьме.
Не понимаю, почему так происходит? Значит, надо менять всю систему. Ведь футболисты из той сборной сейчас должны быть в самом соку. А они, по большому счету, не востребованы.

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