Дмитрий Аленичев: Из моей юношеской сборной некоторые уже завязали с футболом, а кто-то сел в тюрьму

О ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ПОСЛЕ УХОДА В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ «ЕНИСЕЯ»

- По истечении контракта с красноярским клубом сразу улетел в Москву. Затем отправился в Италию. Хотелось посмотреть футбол серии А. Также планировалась стажировка в «Наполи», но из-за неудачных выступлений команды, которые привели к отставке Карло Анчелотти, ее пришлось отложить на неопределенный срок. А после Нового года сорвалась и стажировка в «Аталанте». На этот раз из-за пандемии. В целом провел год в общении с друзьями и близкими. Побывал на матче нашей сборной против Бельгии. Сам старался поддерживать спортивную форму.

О ЗАМЕНЕ СЕМИНА В «ЛОКОМОТИВЕ» НА НИКОЛИЧА

- Я с 1992 года знаком с Юрием Павловичем Семиным, уважаю его как человека и специалиста. Считаю, руководство «Локомотива» пошло на рискованный шаг, не продлив контракт с главным тренером хотя бы до окончания сезона. И это, в какой-то степени, ставит под удар Марко Николича. Если не получится сразу дать результат, отношения с болельщиками еще больше обострятся, возможны новые скандалы… В общем, если уж клуб решил попрощаться с Семиным, то надо было действовать иначе. Устроить ему яркие проводы, а не сказать банальное спасибо.

О НЫНЕШНЕМ «СПАРТАКЕ»

- Сложно давать оценку работе Доменико Тедеско. Он пришел в ходе сезона, а весной после трех туров опять наступила пауза в чемпионате. Но по тем матчам, что я видел, понравилось, как футболисты старались выполнять тренерскую установку, у «Спартака» появилась немецкая игровая дисциплина. С другой стороны, вряд ли болельщикам красно-белых импонирует, что команда предпочитает действовать вторым номером. Это не спартаковская игра.

В любом случае, на мой взгляд, ожидания от команды завышены. Состав не позволяет быть в тройке и бороться за более высокие места, а ведь этого многие чуть ли не требуют. Считаю, прошлым летом, еще до прихода Тедеско, «Спартак» потратил нецелесообразно много на Гуса Тила и Алекса Крала. 30 миллионов евро – это серьезная сумма. Притом что на все трансферы было выделено 40 миллионов. Такие деньги надо отрабатывать сразу. Я сам был в таком положении, когда играл в Италии и Португалии. И никто мне времени на адаптацию не давал. А Тил и Крал ничего не показали. Пока это самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы.