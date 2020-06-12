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Станет ли «Бавария» чемпионом без Левандовски и Мюллера? Расписание и расклады 31-го тура бундеслиги
12 июня 13:53
автор: Зибрак Артем

Станет ли «Бавария» чемпионом без Левандовски и Мюллера? Расписание и расклады 31-го тура бундеслиги

Представляем очередные девять матчей футбольного чемпионата Германии, досрочный победитель которого может определиться уже 13 июня.

ПЯТНИЦА, 12 июня

21.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Хоффенхайм» (7-е место) – «Лейпциг» (3)
Последние пять матчей: 2-2-1/2-3-0
Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 12:8
«Хоффенхайм» гонится за «Вольфсбургом» в борьбе за путевку в Лигу Европы, а «Лейпциг» пытается удержаться в лигочемпионской зоне. У хозяев из-за травм выбыли сразу пять полузащитников: Исхак Бельфодиль, Флориан Грилиш, Саргис Адамян, Андрей Крамарич и Якоб Ларсен. Плюс дисквалифицирован защитник Бенджамин Хюбнер. У гостей не сыграют Юссуф Поульсен, Марсель Забитцер, Ибраима Конате (травмы), Дайо Упамекано (дисквалификация) и, вероятно, набирающий форму Этан Ампаду. Будет битва.

СУББОТА, 13 июня

16.30 (мск), «Матч Футбол 2»
«Вольфсбург» (6) – «Фрайбург» (8)
Последние пять матчей: 3-0-2/1-2-2
Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 9:8
«Волки» после паузы стабильно… проигрывают дома и побеждают в чужих стенах. «Фрайбург» после паузы выглядел неважно, но в минувшем туре сенсационно одолел менхенгладбахскую «Боруссию». Если гостям удастся набрать три очка, борьба за ЛЕ обострится до предела.

16.30 (мск), «Матч ТВ»
«Фортуна» (16) – «Боруссия» Д (2)
Последние пять матчей: 1-3-1/4-0-1
Пять последних очных встреч: 1-1-3, мячи 5:13
Клуб из Дюссельдорфа потерпел лишь одно поражение за восемь туров и находится в трех очках от спасительного 15-го места. Дортмундцы потеряли надежды на чемпионство, зато практически гарантировали себе попадание в главный еврокубок. Нервничать может разве что их главный тренер Люсьен Фавр, которого продолжает «увольнять» немецкая пресса. Ну и Джейдону Санчо стоит выкладываться в заключительных турах, чтобы доказать потенциальным покупателям, что не зря «Боруссия» требует за британца 130 милионов евро.

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Герта» (9) – «Айнтрахт» (11)
Последние пять матчей: 2-2-1/2-1-2
Пять последних очных встреч: 2-2-1, мячи 7:4
Ни те, ни другие турнирных задач уже не преследуют и играют в свое удовольствие. Для берлинцев удовольствия больше: они чаще побеждают, находятся в хорошей форме и встречаются с соперником, которому в предыдущих 11 очных поединках проиграли лишь раз.

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Кельн» (12) – «Унион» (14)
Последние пять матчей: 0-3-2/0-2-3
Последняя очная встреча: 0:2
Команды не знают побед после возобновления сезона. Берлинцам три очка нужнее, но их задачу усложняют травмы Шеральдо Бекера, Акаки Гогиа, Юлиана Рюэрсона и Кристофера Ленца, а также дисквалификация Роберта Андриха. В составе «Кельна» любопытно понаблюдать за форвардом Джоном Кордобой, попавшим в сферу интересов «Краснодара».

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Падерборн» (18) – «Вердер» (17)
Последние пять матчей: 2-1-2/0-4-1
Три последние очные встречи: 1-1-1, мячи 3:6
Хозяева могут официально распрощаться с шансами остаться в бундеслиге, гости все еще лелеют надежду избежать той же участи. Несмотря на отсутствие Омера Топрака, Кевина Мехвальда, Клаудио Писарро и Нури Шахина «Вердер» видится фаворитом.

19.30 (мск), «Матч ТВ»
«Бавария» (1) – «Боруссия» М (4)
Последние пять матчей: 5-0-0/2-1-2
Пять последних очных встреч: 2-0-3, мячи 12:9
Мюнхенцы могут довести серию побед в бундеслиге-2019/20 до десяти и, что важнее, оформить восьмое подряд (и тридцатое всего) чемпионство. На неделе они, напомним, вышли в финал Кубка Германии. Так что на носу у «Баварии» золотой дубль. Другое дело, что Менхегладбах – на самый простой оппонент, чтобы заранее записывать команде Ханса-Дитера Флика три очка. «Боруссия» выиграла у баварцев три из предыдущих пяти матчей. К тому же, за хозяев не сыграют их лучшие бомбардир и ассистент. Роберт Левандовски (30 голов) и Томас Мюллер (20 передач) перебрали карточек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня

16.30 (мск), «Матч ТВ»
«Майнц» (15) – «Аугсбург» (13)
Последние пять матчей: 1-2-2/1-2-2
Пять последних очных встреч: 1-0-4, мячи 4:11
В прошлые выходные «Майнц» победил впервые с февраля, но «Аугсбург» - крайне неудобный для этой команды соперник. Правда, у гостей много травмированных. Чья возьмет, предсказать невозможно.

19.00 (мск), «Матч Футбол 3»
«Шальке» (10) – «Байер» (5)
Последние пять матчей: 0-1-4/3-0-2
Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 6:6
«Шальке» в минувшем туре разжился первым очком после перерыва. Почему бы на радостях по такому случая не подставить подножку рвущемуся в Лигу чемпионов «Байеру»? Леверкузенцы на неделе проводили кубковый полуфинал против «Саарбрюккена» (3:0) и потратили какие-то силы. К тому же в их составе будет отсутствовать лучший игрок – Кай Хаверц.

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