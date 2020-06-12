«Саша в шоке. РФС отправил транш из «Монако» на деревню дедушке». Так считает тренер Головина

Напомним, Головин перешел из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. По регламенту ФИФА, часть средств должна была достаться школам, воспитавшим игрока, который начинал заниматься футболом в Калтане. Французский клуб произвел необходимый перевод на счета РФС. 11 июня там рапортовали о поступлении денег:

«Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании Головина. Средства от трансфера предназначены для двух детско-юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Головин также был зарегистрирован в качестве игрока ФК «Металлург-Кузбасс», однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС. Сейчас мы обсуждаем со школами, Федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра – Калтане».

В РФС уточнили, что формально деньги по-прежнему находятся в этой организации, так как у самих школ нет своих валютных счетов. Вопрос – в том, насколько корректен выбор адресатов. И тут не все очевидно.

- Сергей Николаевич, наконец, завершена процедура получения отчислений от трансфера Головина. До вас что-то дойдет? – вопрос Васютину.

- Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет.

Ну, при чем здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он, по просьбе папы, два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу - и все. Пусть они в Осинниках хотя бы один тренировочный журнал с Сашиной фамилией найдут…

Еще один адресат – МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Эта школа тоже в Головину никакого отношения не имеет! Это комплексная спортивная школа, где есть отделения по различным видам спорта.

Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался 6 лет – с 2010-го по 2016-й, где получил диплом. Это наше Училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего. Деньги, как я понимаю, уйдут в МБОУ. Это напоминает «Мертвые души» Гоголя.