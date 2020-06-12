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«Саша в шоке. РФС отправил транш из «Монако» на деревню дедушке». Так считает тренер Головина
12 июня 15:37
автор: Волохов Юрий

«Саша в шоке. РФС отправил транш из «Монако» на деревню дедушке». Так считает тренер Головина

Сергей Васютин, готовивший лидера сборной России Александра Головина в Училище олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком, возмущен распределением отчислений от трансфера игрока в «Монако».

Напомним, Головин перешел из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. По регламенту ФИФА, часть средств должна была достаться школам, воспитавшим игрока, который начинал заниматься футболом в Калтане. Французский клуб произвел необходимый перевод на счета РФС. 11 июня там рапортовали о поступлении денег:

«Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании Головина. Средства от трансфера предназначены для двух детско-юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Головин также был зарегистрирован в качестве игрока ФК «Металлург-Кузбасс», однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС. Сейчас мы обсуждаем со школами, Федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра – Калтане».

В РФС уточнили, что формально деньги по-прежнему находятся в этой организации, так как у самих школ нет своих валютных счетов. Вопрос – в том, насколько корректен выбор адресатов. И тут не все очевидно.

- Сергей Николаевич, наконец, завершена процедура получения отчислений от трансфера Головина. До вас что-то дойдет? – вопрос Васютину.
- Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет.
Ну, при чем здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он, по просьбе папы, два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу - и все. Пусть они в Осинниках хотя бы один тренировочный журнал с Сашиной фамилией найдут…
Еще один адресат – МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Эта школа тоже в Головину никакого отношения не имеет! Это комплексная спортивная школа, где есть отделения по различным видам спорта.
Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался 6 лет – с 2010-го по 2016-й, где получил диплом. Это наше Училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего. Деньги, как я понимаю, уйдут в МБОУ. Это напоминает «Мертвые души» Гоголя.

- Почему так получилось?
- Не знаю. Мы отправляли на имя президента РФС Александра Дюкова все необходимые документы. В них указано, когда Саша поступил к нам на учебу, когда закончил училище. От нас он и ушел в ЦСКА.
Пришел ответ из РФС на имя нашего директора, что документы передали такому-то специалисту, он занимается этим делом. Но итог такой – деньги получили те, кто не должен был получить. Это просто дискредитация РФС!
Все в шоке – родители Саши, он сам. Он два дня назад улетел во Францию. Мы с ним общались на эту тему. Я сказал: «Сань, пока не встревай в эту историю». Хотя, думаю, его слово было бы последним.

- На каких видах спорта специализируется МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий?
- Там порядка десяти видов спорта – тайский бокс, лыжи, бокс, хоккей с шайбой, есть футбольное отделение.
Теперь Министерство спорта Кемеровской области поможет эти деньги правильно распределить. Главное, что РФС свою миссию выполнил. Молодцы!

- Понятно. Расскажите, как у Головина проходил процесс самоизолирования.
- В основном Саша проводил время на даче у родителей. Там были необходимые тренажеры. Саша работал по специальной программе от «Монако», он ее должен был выполнять и отчитываться перед клубом. Сколько обруч крутил, сколько на велотренажере отработал. Без дела не сидел – тренировался.
Также подошло время окончания учебы в Новокузнецком педагогическом университете. Я ему помогал готовить дипломную работу. Саша защитился и улетел во Францию дипломированным специалистом.

- Так сезон же во Франции закончился досрочно. Александр не мог еще задержаться на родине?
- Скоро «Монако» начинает подготовку к новому сезону. Футболисты должны прибыть в расположение клуба.

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«Саша в шоке. РФС отправил транш из «Монако» на деревню дедушке». Так считает тренер Головина
«Саша в шоке. РФС отправил транш из «Монако» на деревню дедушке». Так считает тренер Головина
Сергей Васютин, готовивший лидера сборной России Александра Головина в Училище олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком, возмущен распределением отчислений от трансфера игрока в «Монако».
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