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Ксения Коваленко: Смолов сам начал: «Привет! Как дела?»
13 июня 08:30
автор: Григорьевская Юлия

Ксения Коваленко: Смолов сам начал: «Привет! Как дела?»

Футболистка сборной России и ЦСКА заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Разговор двух очаровательных девушек удался.

О ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ В РОССИИ
- Пока мы находимся внизу. Главная причина – нет нормальных школ. В США, Франции девочки с дошкольного возраста начинают заниматься футболом, а мы – где-то с 16 лет… Если бы мужские клубы начали создавать женские отделения в своих академиях, ситуация резко поменялась бы. Надеюсь, так и будет.
Тогда и авторитет женского футбола повысится. Вы же видели, как на чемпионате мира полные стадионы собираются. О такой аудитории нашей мужской РПЛ остается мечтать. Тем не менее, до недавнего времени приходилось часто слышать: иди лучше борщ вари. Как будто мы не профессиональные спортсменки, а так – ерундой какой-то занимаемся. И многие вообще не в курсе, что такой вид спорта в стране есть. Обидно.

О ЗАРПЛАТЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
- Нам предложили урезать зарплату – мы спокойно согласились. Говорят, потом, в лучшие времена все компенсируют. Притом что заработки у нас не самые большие. На прическу, косметику хватает, а вот на новый «мерседес» уже нет. Некоторые молодые девочки получают вообще, как продавщицы в «Пятерочке». Тысяч двадцать в месяц.

О РАЗГОВОРАХ ПРО ЛЕСБИЯНОК В ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ
- И про меня так думают: по-любому она лесбиянка. А кому мне что доказывать? Это моя жизнь. Я считаю, что личная жизнь на то и личная, чтобы ее не обсуждать. Скажу так: сейчас мое сердце занято.

О ДОГОВОРНЯКАХ
- Мне кажется, в женском футболе их нет. Я бы никогда не согласилась сдать игру за деньги.

О ДРУЗЬЯХ СРЕДИ ФУТБОЛИСТОВ
- С Сашей Головиным знакома. С Денисом Черышевым могу пообщаться. С Игорем Акинфеевым: он поздравлял меня с днем рождения. Но – никаких романов, не подумайте. Всегда говорила, что не выйду замуж за футболиста. Хотя они, в основном, нормальные, общительные ребята. С Денисом Глушаковым мы дружим. Бывает, с Федором Смоловым можем списаться. Он сам проявил инициативу, с ходу начал: «Привет! Как дела?»

О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ
- В России пробиться наверх в женском футболе очень сложно. Чтобы я попала в ЦСКА, многое должно было совпасть. Уехала из дома в 14 лет, жила в чужой семье, которую уже считаю своей родней. Когда мне говорили, что не стану футболисткой, это мотивировало. И, в конце концов, я добилась своего. Начинала в Новокузнецке с мини-футбола. Потом меня отправили в мужскую команду, где, кстати, отметился и Головин. Потом были Кемерово, «Измайлово», первый вызов в сборную. Затем – «Россиянка» и, наконец, ЦСКА.

О ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ ТРЕНЕРОВ
- Говорят, раньше такое бывало. Сейчас ничего подобного вроде нет. Ко мне ни разу не приставали. В ту историю, которую не так давно обсуждали, до конца не верю. Возможно, девчонки захотели хайпануть. Сейчас время хайпа. Посмотрите, в тиктоке что только ни выкладывают, чтобы обратить на себя внимание.

О РАБОТЕ С ГРИГОРЯНОМ
- С Александром Витальевичем, когда он в 2018 году тренировал ЦСКА, было комфортно. Он прямой человек: если ты дерьмо, так и скажет. Не будет подбирать выражения. Мне кажется, только так можно добиться авторитета у игроков. Что в мужском футболе, что в женском.

О ЛЮБИМЫХ ФУТБОЛИСТАХ
- В России - Марио Фернадес. Его игра мне по душе. А в мире – конечно, Серхио Рамос.

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