Ксения Коваленко: Смолов сам начал: «Привет! Как дела?»

О ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ В РОССИИ

- Пока мы находимся внизу. Главная причина – нет нормальных школ. В США, Франции девочки с дошкольного возраста начинают заниматься футболом, а мы – где-то с 16 лет… Если бы мужские клубы начали создавать женские отделения в своих академиях, ситуация резко поменялась бы. Надеюсь, так и будет.

Тогда и авторитет женского футбола повысится. Вы же видели, как на чемпионате мира полные стадионы собираются. О такой аудитории нашей мужской РПЛ остается мечтать. Тем не менее, до недавнего времени приходилось часто слышать: иди лучше борщ вари. Как будто мы не профессиональные спортсменки, а так – ерундой какой-то занимаемся. И многие вообще не в курсе, что такой вид спорта в стране есть. Обидно.

О ЗАРПЛАТЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

- Нам предложили урезать зарплату – мы спокойно согласились. Говорят, потом, в лучшие времена все компенсируют. Притом что заработки у нас не самые большие. На прическу, косметику хватает, а вот на новый «мерседес» уже нет. Некоторые молодые девочки получают вообще, как продавщицы в «Пятерочке». Тысяч двадцать в месяц.

О РАЗГОВОРАХ ПРО ЛЕСБИЯНОК В ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ

- И про меня так думают: по-любому она лесбиянка. А кому мне что доказывать? Это моя жизнь. Я считаю, что личная жизнь на то и личная, чтобы ее не обсуждать. Скажу так: сейчас мое сердце занято.

О ДОГОВОРНЯКАХ

- Мне кажется, в женском футболе их нет. Я бы никогда не согласилась сдать игру за деньги.

О ДРУЗЬЯХ СРЕДИ ФУТБОЛИСТОВ

- С Сашей Головиным знакома. С Денисом Черышевым могу пообщаться. С Игорем Акинфеевым: он поздравлял меня с днем рождения. Но – никаких романов, не подумайте. Всегда говорила, что не выйду замуж за футболиста. Хотя они, в основном, нормальные, общительные ребята. С Денисом Глушаковым мы дружим. Бывает, с Федором Смоловым можем списаться. Он сам проявил инициативу, с ходу начал: «Привет! Как дела?»