Юрий Белоус: Все, кто знает Ефремова лично, просто плачут. Вместе с его родственниками и детьми

«СЕМИНУ БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ СТАРАЯ АНГЛИЙСКАЯ МОДЕЛЬ КЛУБА»

- «Локомотив» после замены Юрия Семина на Марко Николича – самый обсуждаемый клуб РПЛ во время карантина. Вас туда звали?

- Нет. Если бы такой вариант возник, мне бы сообщили об этом напрямую, а не через прессу. У меня прекрасные отношения с нынешним руководством «Локомотива». Так что все эти слухи не имеют под собой основания.

- В 2010 году вы были вице-президентом «Локо» по аналитической работе. Насколько комфортно было взаимодействовать с Юрием Семиным?

- Скажу так: Юрию Павловичу больше подходит английская модель, когда главный тренер параллельно исполняет функции генменеджера и спортивного директора. Впрочем, даже в АПЛ от этого почти все давно ушли.

В «Локомотиве» у Семина долгие годы был особый статус. Ведь он выстраивал клуб, по сути, с нуля вместе с Валерием Филатовым. А потом произошло то, что происходит в любой сфере. Чем дольше человек находится на одном месте, тем ему сложнее оценивать свою роль. В конце концов, судя по всему, позиции Семина и совета директоров разошлись настолько, что дальнейшее взаимодействие стало невозможным.

- Сможет ли Семин тренировать другой клуб?

- Уверен, что да. Работал же он прекрасно в «Мордовии», «Габале», киевском «Динамо». Я встречался с Игорем Суркисом, он был очень доволен Семиным. Так что теперь все зависит от самого Юрия Павловича. Будет у него желание – его услуги найдут спрос.

«НЕ НАДО СУДИТЬ НИКОЛИЧА ПО БЛИЖАЙШИМ ВОСЬМИ ТУРАМ»

- Назначение Николича в нынешней ситуации – серьезный риск для «Локо»?

- Ответ на этот вопрос дадут не заключительные восемь туров этого чемпионата, а результаты следующего сезона, к которому серб полноценно подготовит команду.

- Однако от этих восьми туров зависят попадание команды в Лигу чемпионов и, соответственно, финансовые ресурсы для формирования состава…

- Согласен. Но совсем без риска тут обойтись было нельзя. Руководство клуба сделало ставку на этого тренера. И то, что его имя не настолько раскручено, меня лично не смущает. Бывало же, в Россию приезжали маститые специалисты и ничего не добивались. Например, Роберто Манчини… Так что давайте подождем. Не забывайте, в тренерском штабе «Локомотива» остались грамотные специалисты - Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов. И календарь у команды щадящий.

- «Локо» приглашал Николича с целью омолодить состав. Как в эту концепцию вписываются 31-летний Милан Бадель и 30-летний Стеван Йоветич, которых уже сватают в команду?

- Ну, омоложение не подразумевает, что на поле будут выходить исключительно 20 – 22-летние ребята. Должен быть баланс перспективных игроков и футболистов с опытом. Помните, как здорово при Семине перезапустил карьеру Джефферсон Фарфан? Перуанец внес огромный вклад в чемпионство-2018. Но, конечно, делать ставку на людей за 30 экономически не оправдано. Ведь их невозможно потом перепродать. И я уверен, при Василии Кикнадзе массового приглашения ветеранов точно не будет. Только точечные трансферы.

- Как относитесь к разговорам о том, что техническим директором «Локо» может стать руководитель молодежного департамента «Барселоны» Хосе Мария Бакеро?

- В концепцию омоложения такой шаг вписывается. Однако руководители первого – второго уровня в идеале должны быть знакомы с российской спецификой. Насколько я понимаю, «Локомотив» сейчас реализует свой долгосрочный план развития.

«МЕНЕДЖЕРЫ, НАЧИНАВШИЕ У МЕНЯ В «МОСКВЕ», ДО СИХ ПОР ВОСТРЕБОВАНЫ»

- После истории с Семиным многие набросились на Кикнадзе. Не кажется ли вам, что генеральный директор «Локомотива» берет на себя слишком много?

- Не соглашусь. На гендира изначально возложена масса функций. Это исполнение бюджета, оптимизация расходов, участие в трансферной политике, формирование клубной философии и подбор персонала. Другой вопрос, насколько правильны и эффективны действия в этих направлениях.

- В «Москве» и «Ростове» вы тоже держали в руках все нити?

- Обязательно. Тем более, там и там приходилось совмещать должности генерального и спортивного директоров. Но это не было проблемой. Я же в футболе в том или ином качестве почти всю жизнь.

- Как строилась селекция «Москвы»?

- При выборе футболиста мы руководствовались уровнем мастерства, необходимым для выполнения поставленных задач, технико-тактическими показателями (физической подготовкой, быстротой мышления, скоростной техникой), уровнем психологической устойчивости, антропометрическими данными, перспективами игрового прогресса и возможностью выгодной перепродажи в дальнейшем, для чего важное значение имеет возраст. Идеал: 20 – 26 лет.

Как осуществлялся поиск? Сначала мы с главным тренером садились и обсуждали, какие позиции необходимо усилить, и определяли модельные характеристики потенциальных новичков. Например, чтобы центральный защитник помимо скорости, игры головой и отбора обладал первым пасом.

Затем подключался информационно-аналитический отдел, оценивающий выступления футболистов в России, ближнем и дальнем зарубежье. Сотрудники спортивной дирекции отсматривали видеоматериалы, изучали «историю» игроков, выезжали просматривать их вживую и в случае положительной оценки передавали данные тренерскому штабу. Если тренеры подтверждали заинтересованность, приступали к предварительным переговорам.

Напрямую к селекции это отношения не имеет, но были и другие важные направления в работе. Чтобы футболисты реализовали свой потенциал, мы приступали к созданию максимально комфортных условий для их тренировок и жизни. Тем же иностранцам надо было заранее подбирать школу для их детей, квартиры, водителей и прочее. Менеджеры, которые у нас начинали, знали по два-три иностранных языка. Некоторые до сих пор востребованы в российском футболе. Антон Евменов и Олег Яровинский после «Москвы» работали в ЦСКА и за рубежом, а сейчас первый занимает пост шеф-скаута «Зенита», а второй трудится в «Рубине».

Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.

«ЖДУ МНОГОГО ОТ СЕМАКА, ИНТЕРЕСНО СЛЕДИТЬ ЗА СЛУЦКИМ И ГОНЧАРЕНКО»

- Чем трансферная политика клубов РПЛ сегодня отличается от середины нулевых, когда вы вывели «Москву» в еврокубки?

- Условия сильно поменялись. В те времена не было лимита на легионеров. Поэтому некоторые команды практически полностью комплектовались из иностранцев. Сейчас роль своих академий возросла многократно. И селекционные отделы должны просеивать рынок всех регионов без исключения. Доступ к информации заметно упростился. Поэтому стоящего игрока можно найти где угодно. Если хорошенько поискать. Сливки все равно снимают представители топ-лиг. Но посмотрите, насколько перспективно даже ближнее зарубежье. Скажем, кто знал еще пару лет назад Элдора Шомуродова? А сейчас парень – один из лучших бомбардиров РПЛ, и цена на него многократно выросла.

- «Москва» стала первым серьезным клубом в карьере Леонида Слуцкого. Каковы основные критерии при выборе главного тренера?

- Слуцкий проявил себя в работе с дублем, где, по регламенту тех лет, могли играть возрастные футболисты, не попадавшие в основу первой команды. Я лично ходил на все матчи,общался с ребятами, видел, как Леонид Викторович смог их замотивировать. Это, кстати, очень важно для любого руководителя – отслеживать игры молодежки. А сегодня и возможностей больше. Вторые команды многих клубов РПЛ выступают в профессиональных лигах. Мы с владельцем «Москвы» Михаилом Прохоровым тоже планировали заявить фарм-клуб в ПФЛ, но жизнь распорядилась иначе…

Что же касается критериев при выборе главного тренера, то выделю три основных: наличие успешного опыта решения поставленных задач, обеспечение индивидуального и командного прогресса и привлекательность игровой модели.

Есть и другие не менее важные дополнительные критерии: умение готовить команду к сезону и конкретному матчу, вариативность тактической схемы, управление игрой с помощью замен, знание российского и мирового футбола. Также большое значение имеют харизма тренера, его способность реализовать потенциал футболистов и поддерживать игровую и бытовую дисциплину, нацеленность на результат, участие в развитии молодежной команды и СДЮШОР.

Возраст тренера зависит от начала его деятельности, стрессоустойчивости и возможности сохранять высокую работоспособность. Как правило, это 35 – 60 лет, но бывают исключения. Можно вспомнить того же Слуцкого, Виктора Гончаренко, Доменико Тедеско или Брендана Роджерса.

Играет роль и наличие собственного тренерского штаба. К примеру, Дмитрий Кириченко – очень вдумчивый парень, но в «Ростове» с ним не продлили контракт, предпочтя Валерия Карпина, который привел с собой целую команду: реабилитологов, физиотерапевтов, тренера по физподготовке и так далее. Наконец, для современного тренера важна корпоративная лояльность, коммуникативная и социальная адекватность. Он должен уметь общаться с прессой, не иметь за плечами скандалов.

- Кто в РПЛ-2019/20 соответствует этим критериям?

- Не стал бы давать категоричные оценки. Идет смена поколений, надо посмотреть, как новые тренеры проявят себя. Уверен, у того же Сергея Семака впереди хорошая карьера. Интересно, как Слуцкий разберется с проблемами «Рубина». Я очень высокого мнения о Гончаренко, которого знаю по временам, когда он из БАТЭ приезжал в «Москву» на стажировку.

«ИДЕЯ ФЕДУНА ПЕРЕДАТЬ КЛУБ БОЛЕЛЬЩИКАМ УТОПИЧНА»

- Все понимают, что после пандемии еще острее встанет вопрос об уходе клубов от бюджетного финансирования. Но реально ли сделать российский футбол успешным бизнесом?

- Главное – что это должен быть именно бизнес. И только частные инвесторы могут так воспринимать футбол. При бюджетном финансировании задача зарабатывать не стоит: деньги пришли – деньги ушли. Но на самом деле потенциальных источников заработков масса. Просто футбол не может развиваться отдельно от экономики. В Англии фанат только на клубную символику в среднем тратит 500 фунтов. А у нас на некоторых стадионах целые трибуны заполняют бесплатно. Помню, в «Ростове» воевал с болельщиками, убеждал власти региона сделать вход хотя бы по 20 рублей. Следовал категорический отказ. Губернатор воспринимал болельщиков как электорат…