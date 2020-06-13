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Юрий Белоус: Все, кто знает Ефремова лично, просто плачут. Вместе с его родственниками и детьми
13 июня 09:59
автор: Зибрак Артем

Юрий Белоус: Все, кто знает Ефремова лично, просто плачут. Вместе с его родственниками и детьми

Бывший генеральный директор клубов «Москва» и «Ростов» дал большое интервью «Советскому спорту». Начали мы разговор с недавних слухов о том, что Белоуса могут позвать в «Локомотив».

«СЕМИНУ БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ СТАРАЯ АНГЛИЙСКАЯ МОДЕЛЬ КЛУБА»

- «Локомотив» после замены Юрия Семина на Марко Николича – самый обсуждаемый клуб РПЛ во время карантина. Вас туда звали?
- Нет. Если бы такой вариант возник, мне бы сообщили об этом напрямую, а не через прессу. У меня прекрасные отношения с нынешним руководством «Локомотива». Так что все эти слухи не имеют под собой основания.

- В 2010 году вы были вице-президентом «Локо» по аналитической работе. Насколько комфортно было взаимодействовать с Юрием Семиным?
- Скажу так: Юрию Павловичу больше подходит английская модель, когда главный тренер параллельно исполняет функции генменеджера и спортивного директора. Впрочем, даже в АПЛ от этого почти все давно ушли.

В «Локомотиве» у Семина долгие годы был особый статус. Ведь он выстраивал клуб, по сути, с нуля вместе с Валерием Филатовым. А потом произошло то, что происходит в любой сфере. Чем дольше человек находится на одном месте, тем ему сложнее оценивать свою роль. В конце концов, судя по всему, позиции Семина и совета директоров разошлись настолько, что дальнейшее взаимодействие стало невозможным.

- Сможет ли Семин тренировать другой клуб?
- Уверен, что да. Работал же он прекрасно в «Мордовии», «Габале», киевском «Динамо». Я встречался с Игорем Суркисом, он был очень доволен Семиным. Так что теперь все зависит от самого Юрия Павловича. Будет у него желание – его услуги найдут спрос.

«НЕ НАДО СУДИТЬ НИКОЛИЧА ПО БЛИЖАЙШИМ ВОСЬМИ ТУРАМ»

- Назначение Николича в нынешней ситуации – серьезный риск для «Локо»?
- Ответ на этот вопрос дадут не заключительные восемь туров этого чемпионата, а результаты следующего сезона, к которому серб полноценно подготовит команду.

- Однако от этих восьми туров зависят попадание команды в Лигу чемпионов и, соответственно, финансовые ресурсы для формирования состава…
- Согласен. Но совсем без риска тут обойтись было нельзя. Руководство клуба сделало ставку на этого тренера. И то, что его имя не настолько раскручено, меня лично не смущает. Бывало же, в Россию приезжали маститые специалисты и ничего не добивались. Например, Роберто Манчини… Так что давайте подождем. Не забывайте, в тренерском штабе «Локомотива» остались грамотные специалисты - Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов. И календарь у команды щадящий.

- «Локо» приглашал Николича с целью омолодить состав. Как в эту концепцию вписываются 31-летний Милан Бадель и 30-летний Стеван Йоветич, которых уже сватают в команду?
- Ну, омоложение не подразумевает, что на поле будут выходить исключительно 20 – 22-летние ребята. Должен быть баланс перспективных игроков и футболистов с опытом. Помните, как здорово при Семине перезапустил карьеру Джефферсон Фарфан? Перуанец внес огромный вклад в чемпионство-2018. Но, конечно, делать ставку на людей за 30 экономически не оправдано. Ведь их невозможно потом перепродать. И я уверен, при Василии Кикнадзе массового приглашения ветеранов точно не будет. Только точечные трансферы.

- Как относитесь к разговорам о том, что техническим директором «Локо» может стать руководитель молодежного департамента «Барселоны» Хосе Мария Бакеро?
- В концепцию омоложения такой шаг вписывается. Однако руководители первого – второго уровня в идеале должны быть знакомы с российской спецификой. Насколько я понимаю, «Локомотив» сейчас реализует свой долгосрочный план развития.

«МЕНЕДЖЕРЫ, НАЧИНАВШИЕ У МЕНЯ В «МОСКВЕ», ДО СИХ ПОР ВОСТРЕБОВАНЫ»

- После истории с Семиным многие набросились на Кикнадзе. Не кажется ли вам, что генеральный директор «Локомотива» берет на себя слишком много?
- Не соглашусь. На гендира изначально возложена масса функций. Это исполнение бюджета, оптимизация расходов, участие в трансферной политике, формирование клубной философии и подбор персонала. Другой вопрос, насколько правильны и эффективны действия в этих направлениях.

- В «Москве» и «Ростове» вы тоже держали в руках все нити?
- Обязательно. Тем более, там и там приходилось совмещать должности генерального и спортивного директоров. Но это не было проблемой. Я же в футболе в том или ином качестве почти всю жизнь.

- Как строилась селекция «Москвы»?
- При выборе футболиста мы руководствовались уровнем мастерства, необходимым для выполнения поставленных задач, технико-тактическими показателями (физической подготовкой, быстротой мышления, скоростной техникой), уровнем психологической устойчивости, антропометрическими данными, перспективами игрового прогресса и возможностью выгодной перепродажи в дальнейшем, для чего важное значение имеет возраст. Идеал: 20 – 26 лет.

Как осуществлялся поиск? Сначала мы с главным тренером садились и обсуждали, какие позиции необходимо усилить, и определяли модельные характеристики потенциальных новичков. Например, чтобы центральный защитник помимо скорости, игры головой и отбора обладал первым пасом.

Затем подключался информационно-аналитический отдел, оценивающий выступления футболистов в России, ближнем и дальнем зарубежье. Сотрудники спортивной дирекции отсматривали видеоматериалы, изучали «историю» игроков, выезжали просматривать их вживую и в случае положительной оценки передавали данные тренерскому штабу. Если тренеры подтверждали заинтересованность, приступали к предварительным переговорам.

Напрямую к селекции это отношения не имеет, но были и другие важные направления в работе. Чтобы футболисты реализовали свой потенциал, мы приступали к созданию максимально комфортных условий для их тренировок и жизни. Тем же иностранцам надо было заранее подбирать школу для их детей, квартиры, водителей и прочее. Менеджеры, которые у нас начинали, знали по два-три иностранных языка. Некоторые до сих пор востребованы в российском футболе. Антон Евменов и Олег Яровинский после «Москвы» работали в ЦСКА и за рубежом, а сейчас первый занимает пост шеф-скаута «Зенита», а второй трудится в «Рубине».

Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.

«ЖДУ МНОГОГО ОТ СЕМАКА, ИНТЕРЕСНО СЛЕДИТЬ ЗА СЛУЦКИМ И ГОНЧАРЕНКО»

- Чем трансферная политика клубов РПЛ сегодня отличается от середины нулевых, когда вы вывели «Москву» в еврокубки?
- Условия сильно поменялись. В те времена не было лимита на легионеров. Поэтому некоторые команды практически полностью комплектовались из иностранцев. Сейчас роль своих академий возросла многократно. И селекционные отделы должны просеивать рынок всех регионов без исключения. Доступ к информации заметно упростился. Поэтому стоящего игрока можно найти где угодно. Если хорошенько поискать. Сливки все равно снимают представители топ-лиг. Но посмотрите, насколько перспективно даже ближнее зарубежье. Скажем, кто знал еще пару лет назад Элдора Шомуродова? А сейчас парень – один из лучших бомбардиров РПЛ, и цена на него многократно выросла.

- «Москва» стала первым серьезным клубом в карьере Леонида Слуцкого. Каковы основные критерии при выборе главного тренера?
- Слуцкий проявил себя в работе с дублем, где, по регламенту тех лет, могли играть возрастные футболисты, не попадавшие в основу первой команды. Я лично ходил на все матчи,общался с ребятами, видел, как Леонид Викторович смог их замотивировать. Это, кстати, очень важно для любого руководителя – отслеживать игры молодежки. А сегодня и возможностей больше. Вторые команды многих клубов РПЛ выступают в профессиональных лигах. Мы с владельцем «Москвы» Михаилом Прохоровым тоже планировали заявить фарм-клуб в ПФЛ, но жизнь распорядилась иначе…

Что же касается критериев при выборе главного тренера, то выделю три основных: наличие успешного опыта решения поставленных задач, обеспечение индивидуального и командного прогресса и привлекательность игровой модели.

Есть и другие не менее важные дополнительные критерии: умение готовить команду к сезону и конкретному матчу, вариативность тактической схемы, управление игрой с помощью замен, знание российского и мирового футбола. Также большое значение имеют харизма тренера, его способность реализовать потенциал футболистов и поддерживать игровую и бытовую дисциплину, нацеленность на результат, участие в развитии молодежной команды и СДЮШОР.

Возраст тренера зависит от начала его деятельности, стрессоустойчивости и возможности сохранять высокую работоспособность. Как правило, это 35 – 60 лет, но бывают исключения. Можно вспомнить того же Слуцкого, Виктора Гончаренко, Доменико Тедеско или Брендана Роджерса.

Играет роль и наличие собственного тренерского штаба. К примеру, Дмитрий Кириченко – очень вдумчивый парень, но в «Ростове» с ним не продлили контракт, предпочтя Валерия Карпина, который привел с собой целую команду: реабилитологов, физиотерапевтов, тренера по физподготовке и так далее. Наконец, для современного тренера важна корпоративная лояльность, коммуникативная и социальная адекватность. Он должен уметь общаться с прессой, не иметь за плечами скандалов.

- Кто в РПЛ-2019/20 соответствует этим критериям?
- Не стал бы давать категоричные оценки. Идет смена поколений, надо посмотреть, как новые тренеры проявят себя. Уверен, у того же Сергея Семака впереди хорошая карьера. Интересно, как Слуцкий разберется с проблемами «Рубина». Я очень высокого мнения о Гончаренко, которого знаю по временам, когда он из БАТЭ приезжал в «Москву» на стажировку.

«ИДЕЯ ФЕДУНА ПЕРЕДАТЬ КЛУБ БОЛЕЛЬЩИКАМ УТОПИЧНА»

- Все понимают, что после пандемии еще острее встанет вопрос об уходе клубов от бюджетного финансирования. Но реально ли сделать российский футбол успешным бизнесом?
- Главное – что это должен быть именно бизнес. И только частные инвесторы могут так воспринимать футбол. При бюджетном финансировании задача зарабатывать не стоит: деньги пришли – деньги ушли. Но на самом деле потенциальных источников заработков масса. Просто футбол не может развиваться отдельно от экономики. В Англии фанат только на клубную символику в среднем тратит 500 фунтов. А у нас на некоторых стадионах целые трибуны заполняют бесплатно. Помню, в «Ростове» воевал с болельщиками, убеждал власти региона сделать вход хотя бы по 20 рублей. Следовал категорический отказ. Губернатор воспринимал болельщиков как электорат…

Сегодня за образец можно поставить то, как развивается футбольный клуб в Краснодаре. У Сергея Галицкого прекрасный проект. Есть стадион, парк, академия. Если у населения будут деньги, они с удовольствием продолжат тратить больше и больше на футбол, который стал частью образа жизни. Соответственно будет расти и выручка «Краснодара».

- Леонид Федун, который вкладывает в «Спартак» деньги «Лукойла» и свои собственные, мечтает спустя какое-то время передать управление клубом болельщикам. Получится?
- Это утопия. Не я один не понимаю, как это можно реализовать. Пока это слишком убыточная история, чтобы выставлять акции «Спартака» на IPO. А болельщики лишние 100 рублей потратить не хотят. Мы же видим это по каналу «Матч Премьер». Спрос на платные трансляции не вырос… Население у нас вообще любит халяву. Даже богатые бизнесмены часто просят пустить их в ложу бесплатно – лишь бы не платить за билет. От этих национальных традиций надо избавляться.

«СМОРОДСКАЯ В «ЛОКО» БЫЛА И ПРЕЗИДЕНТОМ, И ГЕНДИРОМ, И ЧУТЬ ЛИ НЕ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ»

- Можно ли говорить, что ЦСКА перестал быть частным клубом, продав акции ВЭБу?
- Юридически – да, но суть-то не изменилась. У клуба прежний менеджмент во главе с Евгением Ленноровичем Гинером. ЦСКА реализует частно-государственное партнерство, за которым тоже может быть будущее. Это все-таки история не про спонсорство, а про возврат долгов, бравшихся на строительство стадиона.

- Почему после ухода из «Ростова» в 2012 году вы не руководили российскими клубами?
- Не было интересных предложений. И на сегодняшний день не так-то просто найти должность, соответствующую моему масштабу. (Смеется.) Клубы, которые ставят большие задачи и имеют стабильное финансирование, наперечет. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае футбол – это навсегда.

- Вам был бы интересен только пост генерального директора?
- Почему? Работа спортивным директором тоже привлекает. Не знаю, зачем меня в 2010-м приглашала в «Локомотив» Ольга Юрьевна Смородская, которая была и генеральным, и спортивным директором, и президентом, и чуть ли не главным тренером… Но в первую очередь я должен понимать круг своих полномочий. Когда функции четко распределены и есть единство тренерского штаба и команды менеджеров, можно ставить самые высокие задачи.

«НЕЛЬЗЯ ПОКАЗЫВАТЬ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ БЕСПЛАТНО»

- 19 июня возобновится чемпионат России. Правильно ли клубам разрешили заполнять трибуны на 10 процентов?
- Снимаю шляпу перед РФС за проявленную волю завершить сезон по спортивному принципу. Да, риски остаются. Но это не последняя эпидемия – значит, надо адаптироваться к новым реалиям. Слава богу, все начали мыть руки. Видимо, еще какое-то время будем при встречах вместо рукопожатий кланяться друг другу как японцы… Анализировать эти 10 процентов сложно. Надеюсь, в них не будут учитываться VIP-ложи. Народ соскучился по живому футболу.

- Как относитесь к идее показать по ТВ все оставшиеся матчи бесплатно?
- Плохо. Топовые игры, с учетом ситуации, можно было бы вынести на общедоступные телеканалы. Но весь футбол открывать нельзя. Телевидение и так платит РПЛ копейки. А увеличение телевизионного контракта возможно, только если больше начнет зарабатывать тот же «Матч Премьер».

- Когда эпидемия закончится, как можно будет увеличить посещаемость матчей РПЛ?
- Приведу пример из своей практики. Когда мы начали поднимать «Москву», на игры ходило по 400 – 500 болельщиков, а через три – четыре года стадион был битком. Даже рядовые матчи собирали 10 – 11 тысяч… И все потому, что клуб активно работал с болельщиками, искал пути расширения фанатской базы. Мы проводили специальные акции вроде «Приведи на футбол маму», следили, чтобы на трибунах не стоял мат-перемат, устраивали встречи наших футболистов в школах с 8 – 10-летними мальчишками, которые еще не успели определиться с клубными пристрастиями, приглашали на матчи родителей воспитанников нашей академии.

В общем, хотя платежеспособность болельщиков России оставляет желать лучшего, у клубов масса путей увеличения аудитории своих матчей. И многие уже неплохо работают в этом направлении. А надо – чтобы работали все.

«ВОЗМОЖНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАГНЕРА ЛАВА – ОТЛИЧНАЯ РЕКЛАМА ЧЕМПИОНАТУ»

- Согласны, что теперь РПЛ не стоит ждать приезда дорогостоящих звезд?
- Да и не только дорогостоящих. Учитывая, что футбол все же не только спорт, но и индустрия развлечений, конечно, хотелось бы, чтобы у нас играли кудесники мяча. Такие, как Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Халк и Андрей Аршавин в лучшие годы. Но последние сезоны показали, что приглашение статусных футболистов в спортивном плане практически ничего не дает.

Мы же видим это по еврокубкам. Куда эффективнее развивать свою молодежь, выводить ее на новый уровень. Ну что, к примеру, дал «Зениту» вроде бы звездный Клаудио Маркизио? Да, бывают исключения вроде Фарфана. Но, в основном, это выброшенные на ветер деньги. И за молодых иностранцев тоже переплачивать не стоит. Согласен с Дмитрием Аленичевым, который назвал трансферы Алекса Крала и Гуса Тила провальными для «Спартака». Соотношение «цена-качество» здесь не выдерживает критики.

- Возможное возвращение Вагнера Лава в ЦСКА – другая история?
- По-человечески это очень красивая история. В середине нулевых Вагнер Лав был символом ЦСКА и всего нашего чемпионата. Помню, смотрел его первый матч за армейцев вместе с Евгением Ленноровичем Гинером: сразу стало понятно, какой большой это игрок. На один годик его точно должно хватить. И это будет отличная реклама РПЛ для болельщиков.

- Со следующего сезона в РПЛ изменится лимит на легионеров.
- Я за честную конкуренцию. Считаю, в конечном итоге мы должны полностью отказаться от любых лимитов. Новая формула? Она точно упростит жизнь тренерам. И хорошо, что легионерами перестанут считаться представители ЕАЭС – не только белорусы, как раньше, но и игроки из Казахстана, Киргизии, Армении. Мы движемся в правильном направлении.

«ЗРЯ ОТМЕНИЛИ ДВУХМАТЧЕВЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ РЕШАЮЩИХ СТАДИЙ КУБКА РОССИИ»

- Увеличение числа участников премьер-лиги с 16 до 18 вы бы тоже приветствовали?
- Да. Чем больше в РПЛ клубов, тем больше россиян имеют постоянную практику на высоком уровне. А то иногда становится жалко Станислава Черчесова: он приходит на матч, а там половина иностранцев, выбирать не из кого. Плюс два клуба – это еще 50 человек.

- А как насчет инфраструктуры? Даже сейчас, при 16 участниках, в РПЛ есть «Тамбов», который проводит домашние матчи то в Саранске, то теперь в Нижнем Новгороде. Уже даже рассматривается вопрос об обмене командами между Тамбовом и Нижним…
- Девушками можно поменяться при взаимном согласии (смеется), а командами - зачем? Надо смотреть, по каким критериям стадион в Тамбове не проходит. И сделать все, чтобы вернуть команду местным болельщикам. А власти Нижнего Новгорода пусть развивают детско-юношеский футбол в своем регионе, чтобы со временем имеющийся в городе красавец-стадион был представлен в РПЛ местным клубом.

- Как отреагировали на решение РФС провести кубковый полуфинал «Зенит» - «Спартак» в Санкт-Петербурге?
- По старому регламенту так бы и получилось. Но раз в нынешнем содержался косяк, надо было искать компромисс, устраивающий обе стороны. Провести жеребьевку, например. И я, кстати, не понимаю, зачем отказались от двухматчевого формата, который попробовали в прошлом сезоне. Представляете, какой был бы кайф посмотреть сейчас сразу две игры «Зенита» и «Спартака»?!

«В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОКРУГ «СПАРТАКА» ВЕРТЕЛОСЬ СЛИШКОМ МНОГО СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ»

- Не кажется ли вам проблемой, что клубами РПЛ зачастую управляют менеджеры, не получившие специального образования?
- В 2002 году еще при президентстве Вячеслава Колоскова мы совместно с РФС создали Высшую школу футбольного менеджмента. Запустили 72-часовую программу повышения квалификации в сфере управления футбольным клубом. К нам приезжали учиться из разных стран СНГ и Балтии.

Школа просуществовала лет пять, пока не возникли определенные изменения юридического статуса. В прошлом году я вышел на Александра Дюкова с предложением реанимировать этот проект, но не увидел в глазах президента РФС энтузиазма. А без поддержки РФС это теряет смысл.

- Но это же, согласитесь, парадокс: тренировать в РПЛ без лицензии нельзя, а управлять клубом без диплома – можно.
- Согласен, наличие базовых знаний в финансах, юриспруденции, селекционной политике для менеджеров крайне важно. Поэтому нужно постоянно учиться, участвовать в международных конференциях, повышать свою квалификацию.

- Именно со слабым менеджментом многие связывают провал «Спартака» после чемпионского сезона-2016/17.
- Мне кажется, неразбериха в «Спартаке» началась намного раньше. В последние десять лет вокруг клуба вертелось слишком много посторонних людей, которые открывали двери кабинетов ногой, чувствуя себя как дома. Такого быть не должно. Виноват в этом владелец. Без железной руки порядок невозможен.

- О чем подумали, узнав о ДТП с участием Михаила Ефремова?
- Это страшная трагедия, безумно жаль погибшего мужчину, вернуть назад ничего нельзя... Но мне очень-очень-очень жаль и Михаила Олеговича, с которым мы хорошо знакомы. Это талантливейший, очень добрый человек. К сожалению, его болезнь привела к тому, что он уже не управлял собой…

И, думаю, не случайно это совпало с отменой в Москве самоизоляции. Представители актерской профессии живут в другом мире. Им эти два с половиной месяца дались особенно тяжело. Хотя, я не оправдываю Мишу...

А теперь многие будут топтаться на его костях, с учетом политической активности Ефремова. Что тут скажешь? Могу лишь выразить сожаление. Те, кто знает Мишу лично, просто плачут. Вместе со всеми его родственниками и детьми.

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