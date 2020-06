«Бавария» без титула, Холанд – с новым рекордом

Напомним, 19-летний норвежец зимой перебрался в немецкую бундеслигу из австрийской, где защищал цвета «Зальцбурга». За эту команду Холанд успел отметиться 8 голами в 6 матчах дебютной для него Лиги чемпионов. А свою карьеру в Дортмунде он начал с хет-трика, оформленного в игре против «Аугсбурга». Тогда он забил три мяча, выйдя на замену на 56-й минуте. На этот раз Холанд поразил ворота «Фортуны», вступив в игру с 61-й минуты.

Восстановившийся после травмы супербомбардир «Боруссии» сначала почти ассистировал Рафаэлу Геррейру. Почти - потому что VAR отменил гол португальского полузащитника, усмотрев у того игру рукой. Ну а на 95-й минуте Холанд забил сам. И уже по всем правилам, замкнув навес Мануэля Аканджи.

Here is Haaland's goal if anyone is wondering...



What a header 😻 pic.twitter.com/YO4D80pfaw