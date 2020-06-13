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«Бавария» без титула, Холанд – с новым рекордом
13 июня 19:52
автор: Сергеев Иван

«Бавария» без титула, Холанд – с новым рекордом

Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил свой 14-й мяч в 15 матчах за дортмундскую «Боруссию».

Напомним, 19-летний норвежец зимой перебрался в немецкую бундеслигу из австрийской, где защищал цвета «Зальцбурга». За эту команду Холанд успел отметиться 8 голами в 6 матчах дебютной для него Лиги чемпионов. А свою карьеру в Дортмунде он начал с хет-трика, оформленного в игре против «Аугсбурга». Тогда он забил три мяча, выйдя на замену на 56-й минуте. На этот раз Холанд поразил ворота «Фортуны», вступив в игру с 61-й минуты.

Восстановившийся после травмы супербомбардир «Боруссии» сначала почти ассистировал Рафаэлу Геррейру. Почти - потому что VAR отменил гол португальского полузащитника, усмотрев у того игру рукой. Ну а на 95-й минуте Холанд забил сам. И уже по всем правилам, замкнув навес Мануэля Аканджи.

Интересно, что это был первый гол норвежца головой после переезда в Дортмунд. На его счету стало 11 мячей за «Боруссию» в бундеслиге и 14 всего.

Где, кому и как Холанд забивал за «Боруссию»
Бундеслига: Аугсбург - 3 (левой, левой, левой)
Бундеслига: Кельн - 2 (левой, левой)
Бундеслига: Унион - 2 (левой, левой)
Кубок Германии: Вердер - 1 (левой)
Бундеслига: Айнтрахт - 1 (правой)
Лига чемпионов: ПСЖ - 2 (правой, левой)
Бундеслига: Вердер - 1 (правой)
Бундеслига: Шальке - 1 (левой)
Бундеслига: Фортуна - 1 (головой)

При этом он уже шестой раз отличился после выходов на замену во втором тайме. Это повторение рекорда бундеслиги, установленного в сезоне-2014/15 Нильсом Петерсеном из «Вердера». И у Холанда есть возможность поднять планку еще выше. Впереди еще три тура.

Победив в Дюссельдорфе, «Боруссия» лишила «Баварию» шансов оформить восьмой кряду чемпионский титул уже 13 июня. Так что мюнхенцам придется подождать как минимум следующего тура, когда в их состав вернутся дисквалифицированные на матч с Менхенгладбахом Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Ну а команда Холанда в следующем туре может обновить клубный рекорд результативности. «Боруссия» повторила высшее достижение, забив 82-й мяч за сезон (как в бундеслиге-2015/16).

Бундеслига. 31-й тур

«Фортуна» - «Боруссия» Д - 0:1 (0:0)
Гол: Холанд, 95.

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