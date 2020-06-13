«Бавария» без титула, Холанд – с новым рекордом

Напомним, 19-летний норвежец зимой перебрался в немецкую бундеслигу из австрийской, где защищал цвета «Зальцбурга». За эту команду Холанд успел отметиться 8 голами в 6 матчах дебютной для него Лиги чемпионов. А свою карьеру в Дортмунде он начал с хет-трика, оформленного в игре против «Аугсбурга». Тогда он забил три мяча, выйдя на замену на 56-й минуте. На этот раз Холанд поразил ворота «Фортуны», вступив в игру с 61-й минуты.

Восстановившийся после травмы супербомбардир «Боруссии» сначала почти ассистировал Рафаэлу Геррейру. Почти - потому что VAR отменил гол португальского полузащитника, усмотрев у того игру рукой. Ну а на 95-й минуте Холанд забил сам. И уже по всем правилам, замкнув навес Мануэля Аканджи.

Here is Haaland's goal if anyone is wondering...



What a header 😻 pic.twitter.com/YO4D80pfaw — 𝘒𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘢𝘯 🇳🇴 (@ftblkristian) June 13, 2020

Интересно, что это был первый гол норвежца головой после переезда в Дортмунд. На его счету стало 11 мячей за «Боруссию» в бундеслиге и 14 всего.

Где, кому и как Холанд забивал за «Боруссию»

Бундеслига: Аугсбург - 3 (левой, левой, левой)

Бундеслига: Кельн - 2 (левой, левой)

Бундеслига: Унион - 2 (левой, левой)

Кубок Германии: Вердер - 1 (левой)

Бундеслига: Айнтрахт - 1 (правой)

Лига чемпионов: ПСЖ - 2 (правой, левой)

Бундеслига: Вердер - 1 (правой)

Бундеслига: Шальке - 1 (левой)

Бундеслига: Фортуна - 1 (головой)