Быки и дети. Зачем звезды спорта поддерживают лживый протест

Вот только некоторые новости последних дней.

Вместо фамилий на футболках игроков Английской премьер-лиги в первых 12 матчах после возобновления сезона будут красоваться надписи Black Lives Matter (»Жизни черных важны»). В память о Джордже Флойде , преступнике-рецидивисте, погибшем при задержании полицейскими.

, преступнике-рецидивисте, погибшем при задержании полицейскими. Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи американской сборной по футболу. Президент США возмущен тем, что 11 июня Федерация футбола страны разрешила игрокам преклонять колено в знак мирного протеста во время исполнения государственного гимна. Таким образом, футбольные чиновники отменили правило, согласно которому игроки национальных команд должны стоять во время гимна. Оно было введено в 2017 году после того, как капитан женской сборной Меган Рапино встала на колено, когда игрался гимн. Произошло это во время встречи с командой Таиланда.

заявил, что больше не будет смотреть матчи американской сборной по футболу. Президент США возмущен тем, что 11 июня Федерация футбола страны разрешила игрокам преклонять колено в знак мирного протеста во время исполнения государственного гимна. Таким образом, футбольные чиновники отменили правило, согласно которому игроки национальных команд должны стоять во время гимна. Оно было введено в 2017 году после того, как капитан женской сборной Меган Рапино встала на колено, когда игрался гимн. Произошло это во время встречи с командой Таиланда. Шестикратный чемпион Формулы-1 британский пилот Льюис Хэмилтон поддержал снос памятников демонстрантами в Бристоле. 7 июня в знак протеста они порушили статую бывшего члена парламента Эдварда Колстона, который в XVIII веке был вовлечен в работорговлю в Африке. «Статуя работорговца Колстона повалена. Наша страна чтила память человека, который торговал африканскими рабами. Так же нужно поступить со статуями всех расистов, кто делал деньги на торговле людьми», - констатировал Хэмилтон, у которого два десятка миллионов подписчиков в соцсетях.

Еще полбеды, когда звезды спорта высказывают свою личную позицию о проблемах общества, хотя в большинстве случаев им было бы лучше смолчать, дабы не выглядеть не слишком умными людьми. Тот же Хэмилтон одними английскими памятниками не ограничился, наехав по пути на испанскую корриду. «Это отвратительно! В Испании детей с 14 лет учат пыткам и убийствам быков. Министерство образования Испании должно немедленно закрыть школы тореадоров», - заявил знаменитый гонщик.

И почти моментально получил в ответ много от кого в Испании. Писатель Фернандо Санчес Драго, например, не был политкорректен в данном случае, в отличии от единомышленников, и в жесткой форме поставил Льюиса на место. «Неужели для получения гоночной лицензии не требуется хотя бы минимум мозгов?» - задался он издевательским вопросом.

Кому-то это покажется хамским ответом, но то, что сегодня происходит с протестным движением и вовлечением в него спортсменов, на самом деле, не меньшее хамство. Хэмилтон посчитал позволительным вопросить, почему молчат его коллеги по гоночному цеху, не присоединяясь в стройные ряды громителей и сокрушителей старого мира. Куда может привести эта дорожка, наша страна хорошо испытала на себе в начале двадцатого века. Там тоже меньшинство решило перевернуть уклад человечества с трусливого согласия большинства. Как, кстати, и при развале Советского Союза. До сих пор народ разгребает завалы.

Спору нет, жизни черных так же важны, как и жизни людей любой расы и вероисповедания. Для чего сегодня эту тему активно протаскивают в большой спорт? Прежде всего, по той причине, что это отличная площадка для продвижения своих политических линий. Английскую премьер-лигу смотрят три миллиарда зрителей по всему миру. Представьте масштаб охвата – это более чем крутой рекламный рынок. И совсем скоро на него вступит политика.

В США осенью выборы президента. Борьба за пост давно идет. Демократы, потерявшие контроль над Белым домом четыре года назад, всеми силами пытаются вернуть его. А коронавирус и обнаженные им проблемы общества – всего лишь хорошее вспомогательное средство для того, чтобы постараться вырваться вперед в президентской гонке, используя недовольство населения. Меньшинства разных мастей – давняя опора Демократической партии.

Не случайно Трампа так возмутил поступок футбольной федерации. Гимн – один из символов государства, и если во время его исполнения идет протест, то это говорит о чём? О том, что государство плохое. Следовательно, требуется что? Правильно, смена тех людей, которые его возглавляют.

Понятен интерес политических кругов, которые используют сегодня спорт в своих корыстных целях, но кто-то должен поставить этому заслон. Если сегодня о своих требованиях разрешено заявить афроамериканцам, то почему этого завтра не могут сделать азиаты, голубые, розовые, сектанты всех мастей или анархисты? Это очень тонкий лед, на который спорту нельзя пускать никого. Иначе это грозить в скором времени вызвать большой спортивный раскол.

Из тех миллиардов зрителей, кому предстоит увидеть картинку матчей, где, к примеру, вместо Поля Погба на футболке будет надпись, олицетворяющая преступника Джорджа Флойда, пусть и невинно убиенного, вряд ли такое понравиться всем. Не говоря уже о надругательстве над американским гимном. А никак иначе нельзя интерпретировать действие – вставание на одно колено вместо того, чтобы стоять по стойке смирно, - идущее вразрез с общепринятыми нормами.

Коль звезды спорта, которые сегодня плывут в одном направлении с протестным течением, такие правдорубы и защитники угнетенных, пусть ответят на один вопрос. Почему никого из них не волнует, что каждый год в Африке от голода умирает 300 тысяч детей?! Почему они не разрисовывают свои футболки призывами к спасению этих невинных душ? Или их черные жизни не так важны для Хэмилтона и Ко? Испанские быки, очевидно, больше в тренде, чем никому неизвестные негритянские голодранцы.