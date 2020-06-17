Владислав Радимов: Был бы игроком «Локомотива» – тоже был бы против доигровки сезона

– Как-то лично эта история вас коснулась? Болели ли друзья, знакомые? – Да вот хотя бы Паша Погребняк . Переписывались с ним. Было понятно, что все это не шутки. Он профессиональный спортсмен, и то сказал, что кашель был такой, что чуть легкие не выплевывал.

– Было ли за это время вам страшно? – Тревожно. За близких. Моя мама, как говорят теперь, – 65+, бабушке вообще 92. Больше волнений было за них.

– Как вообще изменилась жизнь в Санкт-Петербурге? Масочно-перчаточная. – Карантин принес в лексикон новые слова – антисептик, санитайзер… Конечно, в магазин ходил в маске. Дезинфицировал купленное. К перчаткам так и не привык, мне проще обработать руки антисептиком.

– Чему посвящалось свободное время ? – Смотреть столько фильмов быстро наскучило. Я старался не оставаться без футбола. Очень много посмотрел старых матчей, чемпионаты мира 70 - 80-х. Некоторые игры пересматривал по несколько раз: сначала как зритель, а потом как тренер. Например, сборную Голландии Ринуса Михелса . Могу сказать, что именно для тренера это очень полезно, и рекомендую коллегам. Скорости меньше, чем в современном футболе, зато более ясно видно, как работает прессинг, взаимозаменяемость игроков. Очень полезный материал для учебы и анализа.

– Первый вопрос, разумеется, касается карантина. Как пережили его? – Немного успел устать даже. Все-таки ситуация затянулась, и сбой в обычном распорядке жизни продлился почти два месяца.

– В России до сих пор многие считают коронавирус выдумкой, фантазией. Говорят, о чипировании людей.

– Глупость. Когда закрутилась уже серьезная история, мы были на сборе в Турции. Это премьер-лига и ФНЛ уже начали играть, а у нас турнир стартовал позже. Так оттуда вообще все очень невесело выглядело. Особенно в Италии или Испании, где у меня много знакомых и друзей. К счастью, их лично это не коснулось. Я не понимаю нигилистов. Ну какой Билл Гейтс, при чем тут сотовые вышки? Посмотрите на Дагестан, насколько все серьезно там.

– Все говорят, нас ждет вторая волна – осенью.

– Я обсуждал это с мамой, она врач, пусть и не инфекционист. И она тоже говорит, что вирус никуда не исчезнет, пока не будет вакцины.

– Многие вакцины боятся. Появится – легко согласитесь на укол?

– Без проблем. Думаю, что без этого будет не обойтись.

– Со временем футболисты будут воспринимать этот год со смехом?

– По-моему, Пауло Дибала переболел уже не один раз. Думаю, ему не до смеха. Да и вообще, хотя я и не верю в високосный год, но, пожалуй, для полного счастья не хватает только, чтоб марсиане прилетели.

ФУТБОЛ И АККОРДЕОН

– Трудно было фактически на два месяца остаться без живого футбола, только с белорусским?

– Не то, чтобы трудно… Просто когда мы видим live, матч, который проходит здесь и сейчас, – это, конечно, отличается от архивов, где можно перемотать и пересмотреть. Белоруссию смотрел. Особенно порадовал аккордеонист на трибуне – не вспомню, когда последний раз видел такое.

– Многие удивлялись, что соседи продолжают играть.

– Даже не продолжают. У них же весна-осень. Я видел ролики с Александром Лукашенко, где он катается по льду и говорит, что нет тут никакого вируса. Немного удивляло – ведь им-то проще всего было, просто не начинать турнир. У меня друг живет в Белоруссии, тоже удивлялся.

– УЕФА очень разочарован решением Франции остановить свой чемпионат. Не поторопились ли они, в самом деле?

– Я думаю, сейчас французы сами уже не рады – когда другие лиги вступают в дело одна за одной. Насколько я понял, там все решили политики, в частности президент Эммануэль Макрон. В Германии Ангела Меркель с вниманием отнеслась к футболу, к возможным экономическим потерям. От испанцев слышал, что, если не доиграть сезон, чуть ли не половина клубов рискует закрыться. Посмотрим, как получится с французским чемпионатом. Им же еще еврокубки доигрывать.

– Бундеслига играет уже месяц, только что стартовала Испания. Что пауза изменила в уровне игры и ее содержании?

– Я сразу для себя отметил, что именно футбольное мастерство никуда не пропадает. Если оно есть. Посмотрите на Юлиана Брандта и Эрлинга Холанда, Томаса Мюллера и Роберта Левандовски. Сравнивать с нашим чемпионатом или, тем более, белорусским – нет никакого смысла. Пропадает, прежде всего, готовность. Те, кто играли за счет нее и самоотдачи, испытывают проблемы. Вспомните первый матч после паузы – «Боруссия» против «Шальке». И что там получилось. Еще один момент: у лидеров больше уверенности, и они не боятся ошибиться. Я разговаривал с тренером «Мальорки» Даниэлем Пастором, который работал со мной в «Зените-2». У них сложная ситуация: вылетать нельзя, поэтому нужна надежность, но это сказывается на креативе. Большим командам в этом отношении проще. Они не боятся ошибиться.

– Какие качества выйдут на первый план после столь длительной паузы? Почему «Бавария», например, выигрывает все подряд?

– Скорее всего, контроль мяча. Он у «Баварии» со времен Пепа Гвардиолы никуда не уходил, а без мяча играть трудно, особенно если ты не в форме. Ну и это совсем не та «Бавария», что была у Нико Ковача. Выглядят мощно, даже когда лидеры пропускают матчи.

– Вы выступали в Испании. Кто по первым матчам лучше – «Реал» или «Барса»? Кто станет чемпионом?

– Мне кажется, «Барселона» выглядит лучше прямо сейчас и форму наберет быстрее. «Реал» обычно тяжелее разгоняется.

– Фотографию Гонсало Игуаина видели?

– Где он похож на Тайсона Фьюри? Так это, по-моему, не первый раз. Он из отпуска приезжал с лишним весом и в Испании, и в Италии. Видимо, на самоизоляции хорошо отдохнул.

«ЧЕМПИОНАТ НАДО ДОИГРАТЬ»

– Поясните бурную радость от решения возобновить чемпионат России?

– Ну если большинство доигрывает, и УЕФА на этом настаивает – почему должно быть иначе? Я хорошо знаю Александра Дюкова, и знаю, как он решает поставленные перед собой задачи. Ну и соскучились все по футболу, потому и радость. И спортивный принцип не пострадает.

– Но ведь не все клубы хотели играть.

– Честно скажу: был бы я игроком «Локомотива» – я бы тоже не хотел. Просто как футболист – однозначно хотел бы, а конкретно «Локомотива» – нет. Они поэтому и не выказывали интереса, потому что идут на втором месте, и, если не доиграть, – это почти 30 гарантированных миллионов евро за Лигу чемпионов. Можно понять. Кто еще? «Ахмат»? Тоже понятно: если не доиграть, никто не вылетает. «Рубин»? Он боится вылететь, видимо.

– Вы работали в ФНЛ. Там действительно было нереально доиграть?

– А как? Там не летают чартерами и не могут так изолироваться в отелях. Каждую неделю десять команд совершали бы путешествия, часто – с пересадками. Риск намного больше. О ПФЛ вообще разговора нет – там и на поездах ездят, и в электричках, и на автобусные станции приходится смотреть. Другой вопрос, что можно было собрать первую четверку и провести отдельный турнир за выход в премьер-лигу. Но тоже – где и как?

– При этом команды ФНЛ есть в Кубке – и им предстоит играть против более сильных, да еще и набравших игровой ритм. Справедливо?

– А разве другие аспекты всегда справедливы? Разные лимиты на легионеров в РПЛ и ФНЛ – а Кубок играют один. Давайте все же понимать, что это форс-мажор, а не чья-то прихоть.

– Тренеры опасаются обилия травм при плотном графике. Это реальная угроза? Какого футбола нам вообще ждать?

– Травмы будут – это однозначно. С другой стороны, это тест на профессионализм игроков. Сразу будет понятно, кто чем занимался на карантине. Могу по своим футболистам сказать – утрачено многое. И мяч у них квадратным стал, и с техникой проблемы. Наверное, звездам попроще – они не в квартирах сидели, и хотя бы на улице могли нормально заниматься. Но тоже не все выглядят хорошо, хотя бы Джейдон Санчо из «Боруссии».

– Всех тревожат перестановки в «Локомотиве». Справится ли новый тренер с финишем?

– Я не думаю, что он сейчас что-то будет ломать – да и сам Марко Николич об этом уже сказал. Состав хороший, им под силу удержать второе место. Хотя стоит посмотреть, кто же уйдет, а кто останется. Бенедикт Хеведес – это большая потеря. Это все-таки не Андре Шюррле в «Спартаке» – он был реальным столпом обороны. А по Юрию Семину что говорить? Конечно, надо было продлить его полномочия до конца чемпионата. И Николичу было бы проще начинать с нового турнира.

– Какая из команд сейчас представляет наибольший интерес? Кроме «Зенита», о нем отдельно.

– Да «Зенит»-то как раз… С ним все примерно понятно. Мне очень интересно, как карантин скажется на ЦСКА. Внимательно наблюдаю за Виктором Гончаренко, его работа мне симпатична. Интересно, обретут ли они стабильность.

«ЗЕНИТ» НЕ ОСТУПИТСЯ»

– «Зенит» уверенно лидирует, может ли кто-то помешать ему победить?

– Не допускаю таких вариантов. Скорее, он даже увеличит девятиочковый отрыв. Да и не уверен, что конкуренты всерьез верят, что с чемпионством что-то непонятно.

– Вокруг «Зенита» всегда много слухов. Говорят, Александр Кокорин уже точно не вернется – хочет в Европу. Может уйти Сердар Азмун. Ходят разговоры о приглашении Давида Луиза. Ваш комментарий?

– Я все-таки не в первой команде, так что смотрю со стороны. Будущее Кокорина зависит от встречи с руководством клуба. И от его собственных мыслей. Я видел его интервью, он, по-моему, до конца сам еще не определился. Азмун? Думаю, если есть серьезный интерес, его уход возможен. Он давно играет в России, добился тут почти всего, привлек к нашему чемпионату новую аудиторию. Хочет развиваться дальше – ради бога. Давид Луиз? Если Бранислав Иванович останется в клубе, полагаю, эта кандидатура неактуальна. Если нет – все возможно. Не будем забывать о новом лимите со следующего сезона. И о том, что свободный агент – это всегда привлекательный вариант.

– Сергей Семак играет в четыре защитника в России и использует трех центральных в Лиге чемпионов. Сам говорит, что им не хватает скорости. Какой тут может быть Давид Луиз?

– Я был на матче с «Лейпцигом» – там скорости не хватало всем, а не только защитникам. И это общая проблема нашего футбола, и сказать это можно обо всех, кто был в еврокубках. Всем приходится перестраиваться, а клубы из топ-чемпионатов играют в свой обычный футбол.

«ЗЕНИТ-2» И ФНЛ

– По какому графику живет «Зенит-2»?

– Только в понедельник приступили к тренировкам. Начало нового сезона в августе. За это время сначала придется «восстанавливать» ребят, возвращать навыки, а потом уже готовиться.

– Настолько растеряли форму?

– Получилось так, что после сборов мы даже не начали играть, а сразу ушли в отпуск. Это удар по организму игрока и его умениям тоже. Впереди много работы. Видимо, в условиях жары – что будет дополнительным испытанием. Вот мы говорили об Испании – а им ведь придется играть в футбол в июле. Как – не очень представляю. Вспоминаю свою первую игру за «Сарагосу». Выезд в Севилью – один из самых жарких городов Испании. Сентябрь, на минуточку. Воздух – за 40, сияет солнце. Я при каждом ауте пытался спрятаться в тени от мачт освещения… Впечатлился настолько, что чуть не попросил купить мне билет прямо в Москву…

– Есть ли у «Зенита-2» задача выхода в ФНЛ?

– Как обязательная она не формулируется. Все-таки это очень разные турниры, и для успешного выступления в первом дивизионе молодежи мало. Там очень трудные разъезды, из-за этого гораздо сложнее строить равномерный тренировочный цикл. Длинные перелеты пожирают время. Во втором дивизионе все несколько проще. Ну и задачи ставить будем ближе к старту.

– Много ли игроков, прошедших «Зенит-2» сейчас задействованы в двух главных дивизионах российского футбола?

– Точно не считал, но выделяется, конечно, «Ростов». Там Дмитрий Чистяков, Евгений Чернов и Егор Бабурин. Ведут борьбу за высокие места. Удачи им.

– Кто-то из них может пригодиться основному «Зениту»?

– Вопрос не ко мне. Но новый лимит наверняка заставит практически все клубы внимательнее следить за своими воспитанниками.

«ПЕРЕНОС ЕВРО – В ПОЛЬЗУ БЕЛЬГИИ»

– УЕФА был вынужден оформить перенос Евро на год вперед. Кому это пойдет на пользу?

– Однозначно командам, которые теряли своих лидеров из-за травм. Мемфис Депай у Голландии, Эден Азар у Бельгии. Теперь они снова в игре.

– Многие волнуются за нас – команда не молодеет. Особенно Юрий Жирков.

– Это так, но все равно все в равных условиях. Не очень понимаю смысл этих разговоров – что поменяется, кому выгодно… Надо воспринимать мир таким, как он есть. Никто из нас не может абстрагироваться от коронавируса, запретить его или победить. Надо подстраиваться под возникающие новые условия и продолжать делать свое дело. Хотите пример? Вот сейчас много разговоров о кубковой игре «Зенит» – «Спартак». Но что толку продолжать обсуждения, когда решение принято? Уверен, прежние поколения спартаковцев: Егор Титов с Андреем Тихоновым, Валерий Карпин с Виктором Онопко, не говоря уж о Федоре Черенкове с Юрием Гавриловым эту ситуацию восприняли бы как новый вызов. Как дополнительную мотивацию. Поэтому мне понравилось, как повел себя Доменико Тедеско. Так значит так, принимаю условия. Задача – побеждать. Применительно к Евро: теперь в 2021-м, но делать надо все то же, что мы делали раньше.

– На что сборная России может рассчитывать на турнире?

– Понятно, что Бельгии мы уступаем в классе. Но это не значит, что надо поднимать лапки кверху. Финляндию побеждать обязаны. Хотя я помню хоккейный чемпионат мира и представляю, сколько финских болельщиков приедет в Санкт-Петербург. Главное – концентрация. То, что отличало нас на домашнем ЧМ-2018.

– Кто для вас фаворит турнира?

– Мне близка Испания, там подбирается хорошая команда. Очень сильны бельгийцы и французы. Возможности Германии пока непонятны, но после чемпионата мира они должны собраться.

– А как же бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини и его Италия?

– Я думаю, в финальном турнире им будет намного тяжелее. Отбор – это одно, а вот дальше все решает психология и уверенность в себе.