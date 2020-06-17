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Червиченко об эпидемии в «Ростове»: Людей наказывать нельзя, этот мир никак не победит коронавирус
17 июня 19:30
автор: Григорьевская Юлия

Червиченко об эпидемии в «Ростове»: Людей наказывать нельзя, этот мир никак не победит коронавирус

Уроженец Ростова-на-Дону и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» вспышку COVID-19 в команде Валерия Карпина.

- В «Ростове» у шести футболистов подозрения на СOVID-19. Первая и вторая команды уже сели на карантин, а до матча с «Сочи» - два дня. Что по этому поводу думаете?
- Мне уже об этом сказали. Сильно удивлен. Вроде собирались продолжать чемпионат… Это проблема. Без ключевых игроков «Ростов» проводить матчи не сможет, если собирается бороться за Лигу чемпионов… Но коронавирус - такая непредсказуемая штука. Все должны сейчас очень правильно и мягко подходить к этому вопросу. Если «Ростов» попросит перенести один или два матча, надо идти навстречу. Ведь кто угодно может оказаться в таком положении.

- Пошли разговоры, что вместо переноса матчей команде могут засчитать технические поражения…
- А за что? Технарь полагается тогда, когда есть вина. А здесь виноват весь мир. Наказать «Ростов» было бы непорядочно. Люди не виноваты. За что их наказывать? За то, что весь мир не может справиться с новой заразой?

- Но на какие даты переносить матчи? Календарь и так плотный.
- Не знаю. Столько вопросов задала эта эпидемия, что никто не может ответить. У меня один вопрос: почему так поздно решили доигрывать сезон? Посмотрите, немцы уже вовсю играют, испанцы – вовсю. А мы чего дохлого по кладбищу таскаем? Могли бы две-три недели назад начать с таким же успехом. Тогда никто не болел.

- Тренеры же просили месяц на подготовку.
- Ну, вот и потренировались. Везде карантин отменили, люди повыбегали на улицу, логично, что позаражались футболисты. Достаточно ведь одного случая. Посидел в компании, поговорил - и все больные.

- Пишут, что коронавирус у ростовчан протекает бессимптомно.
- Ну, тогда не так страшно. Через недельку, может, будут уже в строю. А, может, тесты неудачные, раз бессимптомно люди болеют? Надо перепроверять.

- В РПЛ у клубов сквозная заявка, то есть, можно привлекать молодежь. Однако и молодежная команда «Ростова» на карантине. Получается замкнутый круг?
- Ну, конечно. Это новая ситуация, к которой никто не готов. Новые виражи постоянно появляются, и куда это вынесет – непонятно. Хотя, в Европе проводят чемпионаты, и все в порядке. А у нас сейчас зараза в регионы пошла.

- В любом случае, шансы «Ростова» на Лигу чемпионов существенно снижаются?
- Из зоны Лиги чемпионов вылетели исключительно потому, что у «Локомотива» два рикошета залетело. А так, вообще хорошо шли… Обидно.

- Может, чемпионат вообще не возобновят? Пусть РФС вроде пока такой вариант исключает.
- Да кто его знает? Когда у «Динамо» и еще пары клубов выявили по три-четыре игрока, их сразу обвинили в хитрости, что они не хотят заканчивать чемпионат. Вроде все поправились. Теперь вот вспышка в «Ростове». Но эту команду вряд ли можно заподозрить в хитрости, она-то как раз хочет отвоевать место в Лиге чемпионов… Настолько это все-таки непонятная зараза. Кажется, что не страшно, а получается страшно. Кажется, что все закончилось, а получается, что нет.

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