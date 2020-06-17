Червиченко об эпидемии в «Ростове»: Людей наказывать нельзя, этот мир никак не победит коронавирус

- В «Ростове» у шести футболистов подозрения на СOVID-19. Первая и вторая команды уже сели на карантин, а до матча с «Сочи» - два дня. Что по этому поводу думаете?

- Мне уже об этом сказали. Сильно удивлен. Вроде собирались продолжать чемпионат… Это проблема. Без ключевых игроков «Ростов» проводить матчи не сможет, если собирается бороться за Лигу чемпионов… Но коронавирус - такая непредсказуемая штука. Все должны сейчас очень правильно и мягко подходить к этому вопросу. Если «Ростов» попросит перенести один или два матча, надо идти навстречу. Ведь кто угодно может оказаться в таком положении.

- Пошли разговоры, что вместо переноса матчей команде могут засчитать технические поражения…

- А за что? Технарь полагается тогда, когда есть вина. А здесь виноват весь мир. Наказать «Ростов» было бы непорядочно. Люди не виноваты. За что их наказывать? За то, что весь мир не может справиться с новой заразой?

- Но на какие даты переносить матчи? Календарь и так плотный.

- Не знаю. Столько вопросов задала эта эпидемия, что никто не может ответить. У меня один вопрос: почему так поздно решили доигрывать сезон? Посмотрите, немцы уже вовсю играют, испанцы – вовсю. А мы чего дохлого по кладбищу таскаем? Могли бы две-три недели назад начать с таким же успехом. Тогда никто не болел.

- Тренеры же просили месяц на подготовку.

- Ну, вот и потренировались. Везде карантин отменили, люди повыбегали на улицу, логично, что позаражались футболисты. Достаточно ведь одного случая. Посидел в компании, поговорил - и все больные.

- Пишут, что коронавирус у ростовчан протекает бессимптомно.

- Ну, тогда не так страшно. Через недельку, может, будут уже в строю. А, может, тесты неудачные, раз бессимптомно люди болеют? Надо перепроверять.