ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Чемпионат России надо срочно отменять. Колонка Яременко
17 июня 20:30
автор: Яременко Николай

Чемпионат России надо срочно отменять. Колонка Яременко

Главный редактор «Советского спорта» в своей полемической колонке настаивает, что внутреннее футбольное первенство проводить категорически опасно.

Мы очень ждем этого турнира. Нам всем хочется снова болеть за своих, переживать, обсуждать. Я уже не могу в футбольных ресурсах читать про 70-летие «Мараканы» или 60-летие политического скандала с отменой футбольных матчей Испания – СССР. Это очень интересно. И наверняка, многого болельщики не знали. Но хочется, черт подери, обсуждать уже игру. Да, не Игру – футбол с большой буквы уже играется там, где в него играть умеют в топ-четверке еврочемпионатов. А нашу, доморощенную, немного убогую, совсем уж коррупционную, иногда странную, политически ангажированную, но все-таки игру в футбол. Этот травмирован, тот не подал руку (или что там сейчас подают?) тренеру, а тут тренер зря не сделал пятую замену…

Но первый скандал в этом необычном восьмитуровом отрезке, похожих на который в нашей жизни не было никогда, случился еще до его старта. В «Ростове» заболело шесть игроков основного состава. Это полкоманды. Мы регламенты переписывать теперь можем с лихвой. Все футбольные власти теперь разрешат заявлять кого угодно откуда угодно. Выяснилось, что контактировало с этой шестеркой 42 человека из 50. Веры нет и этим цифрам (а восемь что, забыли на сборы приехать?). Всю команду отстраняем от игр на две недели.

А регламент требует: берите молодежь, берите кого угодно. Как журналистам президент РПЛ Сергей Прядкин недавно говорил: найдите 16 полевых игроков и двух вратарей – и играйте. Пойдем собирать по спортшколам, интернатам? Не так давно все смеялись над бразильской программой для гаджетов: «Аренда вратаря». Как Uber ищет ближайшего водителя, готового отвезти тебя из точки A в точку В. Как Tinder ищет тебе на вечер девушку, готовую… Ну, там я насчет деталей не в курсе, не пользователь, не знаю, прописаны ли опции. Во вратари никто не хочет? Вот команда, желающая поиграть в футбол, находит вратаря по нужному тарифу. Массовая уберизация населения дошла и сюда. Но мало кто задумывался, что это произойдет так быстро у нас, в родимом чемпионате.

Вот ради каких двух тезисов я все это пишу.

Первое. Любимый комментатор советского болельщика Николай Озеров часто повторял: гол, которым все восхищаются – это всегда результат чьей-то ошибки, по-другому не бывает. Вот скажите, пожалуйста, а что, «Ростов» сегодня собрался? Вчера вышел из сборов и для порядка протестировался? Да все вообще-то со второй половины мая тренируются. И если сегодня вылезло, что шестеро подцепили заразу, это говорит только об одном: у вас в команде непорядок! Вы где-то нарушали режим, то ли коллективно, то ли индивидуально. Но вы точно пустили все на самотек.

Ведь нам рассказывали, что все закроются по базам, что даже доставка продуктов будет через экспедитора, который проходит через дезинфицирующий тоннель, что 50 человек ни с кем не будут пересекаться – только автобус, база, стадион. Сядут на базе все: и водитель, и тетя Маша-буфетчица на раздаче, и все массажисты. Все, кто имеет отношение к игрокам. Всех в мае тестировали – откуда вирус? Да еще у шестерых сразу!

Вы не работаете. И вы даже не пытаетесь расследование провести. И ладно бы это был единственный случай, правда? Мы же совершенно случайно узнали про то, что Доменико Тедеско не прошел карантин. Если бы не история с Аязом Гулиевым, этого бы и не узнал никто. И что? Была какая-то реакция? Нет, на всех парах неслись к чемпионату! Не разбирая дороги…

Потом Марко Николич прилетел, сменщик Палыча. И что, он 14-дневный карантин отсидел? Нет. И все об этом знают.

Просто мы внушили себе, что у футбола есть социальная функция, мы аж восемь матчей ближайшего тура засунули на бесплатное ТВ, чего не бывает ни в одной стране мира. Несемся уже не просто не разбирая дороги, а летим в пропасть. В интернете недобрые языки уже пишут про «чемпионат смертников».

И в связи с этим – второй тезис, ради которого я все это пишу.

Чемпионат однозначно должен пройти без зрителей. Мы не справились с одной единственной задачей: сделать так, чтобы многократно протестированные игроки не заболели. Мы не смогли изолировать очень небольшое количество людей. Так почему мы считаем, что справимся с куда более сложной логистической задачей – провести десять процентов (на деле – больше, если считать ложи, скайбоксы, вип-сектора) на трибуны, всех дистанционно рассадить, точно так же всех вывести? Это просто невозможно.

Чемпионат не отменят. Вы сами знаете, почему. Потому что – социальная функция у футбола. Так давайте хотя бы людей побережем.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Китайские клоны мировых автобрендовВ сети появилась новая версия ремейка «Le grand rendez-vous»«Краснодар» продлил контракты с Бергом и КрицюкомПлан рухнул: WADA не ожидала такого отпора от РоссииВечно беременная многократная ЧМ по гимнастике сделала признаниеЛипницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка
Чемпионат России надо срочно отменять. Колонка Яременко
Чемпионат России надо срочно отменять. Колонка Яременко
Главный редактор «Советского спорта» в своей полемической колонке настаивает, что внутреннее футбольное первенство проводить категорически опасно.
17.06.2020 20:30
Футбол
автор: Яременко Николай
Червиченко об эпидемии в «Ростове»: Людей наказывать нельзя, этот мир никак не победит коронавирус
Червиченко об эпидемии в «Ростове»: Людей наказывать нельзя, этот мир никак не победит коронавирус
Уроженец Ростова-на-Дону и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» вспышку COVID-19 в команде Карпина.
17.06.2020 19:30
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Финал Лиги чемпионов в Питере все-таки перенесли на 2022 год, ЛЧ-2020 доиграют в Португалии
Финал Лиги чемпионов в Питере все-таки перенесли на 2022 год, ЛЧ-2020 доиграют в Португалии
Основные итоги заседания исполнительного комитета УЕФА, который утвердил формат решающей стадии еврокубков-2019/20.
17.06.2020 17:30
Футбол
автор: Сергеев Иван
Владислав Радимов: Был бы игроком «Локомотива» – тоже был бы против доигровки сезона
Владислав Радимов: Был бы игроком «Локомотива» – тоже был бы против доигровки сезона
«Зенит-2» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону в ПФЛ. Обозреватель «Советского спорта» пообщался с главным тренером петербуржцев.
17.06.2020 16:00
Футбол
автор: Андронов Алексей
«Мамаеву зачесть легкий вред, Кокорина – оправдать». Мосгорсуд отложил новый приговор футболистам
«Мамаеву зачесть легкий вред, Кокорина – оправдать». Мосгорсуд отложил новый приговор футболистам
Новое заседание запланировано на 6 июля. С просьбой о переносе рассмотрения жалоб на приговор Кокорина и Мамаева выступили их адвокаты.
17.06.2020 12:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Сергей Кирьяков: Восьмое подряд чемпионство «Баварии» – это нонсенс
Сергей Кирьяков: Восьмое подряд чемпионство «Баварии» – это нонсенс
Бывший форвард сборной России и нескольких команд бундеслиги поделился с «Советским спортом» мнением об очередном триумфе мюнхенского суперклуба в чемпионате Германии.
17.06.2020 10:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Мусаев готов бороться с «Зенитом» за золото и понял главную проблему посткарантинного футбола
Мусаев готов бороться с «Зенитом» за золото и понял главную проблему посткарантинного футбола
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – теперь и де-юре – поделился ожиданиями от возобновляющегося чемпионата РПЛ в программе «Футбол России».
17.06.2020 09:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Чемпионство без салатницы и пива. «Бавария» – снова лучшая в Германии
Чемпионство без салатницы и пива. «Бавария» – снова лучшая в Германии
Мюнхенский суперклуб досрочно завоевал 30-й титул победителя бундеслиги, обыграв в Бремене «Вердер».
16.06.2020 23:45
Футбол
автор: Зибрак Артем
«Бавария» прибыла в Бремен за рекордным титулом и кучей голов. Расписание 32-го тура бундеслиги
«Бавария» прибыла в Бремен за рекордным титулом и кучей голов. Расписание 32-го тура бундеслиги
Представляем очередные девять матчей футбольного чемпионата Германии, победитель которого может определиться 16 июня.
16.06.2020 15:00
Футбол
автор: Зибрак Артем
«Спартак» ищет «Покемона», «Локо» отпускает ветеранов, Кокорин рвется в Европу. Трансферы РПЛ
«Спартак» ищет «Покемона», «Локо» отпускает ветеранов, Кокорин рвется в Европу. Трансферы РПЛ
Представляем обзор трансферных новостей футбольного чемпионата России, который возобновится 19 июня.
16.06.2020 10:00
Футбол
автор: Зибрак Артем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика