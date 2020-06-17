Чемпионат России надо срочно отменять. Колонка Яременко

Мы очень ждем этого турнира. Нам всем хочется снова болеть за своих, переживать, обсуждать. Я уже не могу в футбольных ресурсах читать про 70-летие «Мараканы» или 60-летие политического скандала с отменой футбольных матчей Испания – СССР. Это очень интересно. И наверняка, многого болельщики не знали. Но хочется, черт подери, обсуждать уже игру. Да, не Игру – футбол с большой буквы уже играется там, где в него играть умеют в топ-четверке еврочемпионатов. А нашу, доморощенную, немного убогую, совсем уж коррупционную, иногда странную, политически ангажированную, но все-таки игру в футбол. Этот травмирован, тот не подал руку (или что там сейчас подают?) тренеру, а тут тренер зря не сделал пятую замену…

Но первый скандал в этом необычном восьмитуровом отрезке, похожих на который в нашей жизни не было никогда, случился еще до его старта. В «Ростове» заболело шесть игроков основного состава. Это полкоманды. Мы регламенты переписывать теперь можем с лихвой. Все футбольные власти теперь разрешат заявлять кого угодно откуда угодно. Выяснилось, что контактировало с этой шестеркой 42 человека из 50. Веры нет и этим цифрам (а восемь что, забыли на сборы приехать?). Всю команду отстраняем от игр на две недели.

А регламент требует: берите молодежь, берите кого угодно. Как журналистам президент РПЛ Сергей Прядкин недавно говорил: найдите 16 полевых игроков и двух вратарей – и играйте. Пойдем собирать по спортшколам, интернатам? Не так давно все смеялись над бразильской программой для гаджетов: «Аренда вратаря». Как Uber ищет ближайшего водителя, готового отвезти тебя из точки A в точку В. Как Tinder ищет тебе на вечер девушку, готовую… Ну, там я насчет деталей не в курсе, не пользователь, не знаю, прописаны ли опции. Во вратари никто не хочет? Вот команда, желающая поиграть в футбол, находит вратаря по нужному тарифу. Массовая уберизация населения дошла и сюда. Но мало кто задумывался, что это произойдет так быстро у нас, в родимом чемпионате.

Вот ради каких двух тезисов я все это пишу.

Первое. Любимый комментатор советского болельщика Николай Озеров часто повторял: гол, которым все восхищаются – это всегда результат чьей-то ошибки, по-другому не бывает. Вот скажите, пожалуйста, а что, «Ростов» сегодня собрался? Вчера вышел из сборов и для порядка протестировался? Да все вообще-то со второй половины мая тренируются. И если сегодня вылезло, что шестеро подцепили заразу, это говорит только об одном: у вас в команде непорядок! Вы где-то нарушали режим, то ли коллективно, то ли индивидуально. Но вы точно пустили все на самотек.