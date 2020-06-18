Форс-мажор или разгильдяйство? Что делать с «Ростовом» и его эпидемией коронавируса

Теперь этого запасного варианта нет. Как нет и резервных дат для переноса матчей. Да, говорят об окне под полуфиналы Кубка России, которые пройдут 17 и 18 июля. Но, во-первых, в это окно не впихнешь три игры. А, во-вторых, и одну запихивать нечестно. Почему из-за проблем ростовчан должны страдать, перегружая свой и без того плотный календарь, другие – будь то «Сочи», «Арсенал» или «Краснодар»? В июле туры в РПЛ будут проводиться в режиме «через два/три дня на третий/четвертый». Уплотнять там уже нечего. Это не прошлогодний случай с переносом матча «Сочи» - «Оренбург» по причине эпидемии ангины в рядах южан. Тогда впереди у команд оставалась целая весна. Сейчас – один месяц…

Можно было бы, конечно, задействовать в этих играх молодежку «Ростова» - но, по роковому стечению обстоятельств, она тоже попала в группу риска: на сборах основа команды Валерия Карпина провела против дубля товарищескую игру… И тут возникает вопрос к составителям регламента (не Роспотребнадзору): почему подобные двусторонки в подготовительный период не были запрещены? Ведь, согласитесь, логично было бы полностью изолировать основные составы клубов РПЛ от молодежных, чтобы в случае форс-мажора, как называют случившееся в Ростове-на-Дону, иметь запасной вариант.

Напомним, что положительный тест на коронавирус, по неофициальным данным, сдали Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Роман Еременко, Ивелин Попов, Матиас Норманн и Арсений Логашов . После чего, следуя медицинскому протоколу премьер-лиги, согласованному с Роспотребнадзором, в двухнедельную изоляцию ушла вся команда, включая тренеров и персонал. Это сделало невозможным проведение в установленные сроки сразу трех матчей российского чемпионата с участием ростовчан: против «Сочи» (19 июня), «Арсенала» (27 июня) и «Краснодара» (1 июля).

Можно, конечно, пойти на экстренные меры – и отложить рестарт всей РПЛ-2019/20 на две недели. Как раз 17 июня, когда пришли тревожные новости с Дона, президент УЕФА Александер Чеферин заявил: еврокубковые квоты на сезон-2020/21 должны быть заполнены до 3 августа. То есть, зазор для более позднего завершения текущего российского чемпионата имеется. Провести восемь туров со 2 июля по 2 августа теоретически возможно. Но такой шаг был бы оправдан только при 100-процентной уверенности в том, что ростовский прецедент не повторится где-нибудь еще. И где такую уверенность взять?

Увы, законы русского авося «работают» повсеместно. А теперь представьте, что полыхнуло бы не накануне рестарта, а, скажем, после четвертого из восьми оставшихся туров РПЛ. Тогда на 14-дневный карантин пришлось бы сажать не одну, а сразу несколько команд, которые контактировали друг с другом в течение двух недель… Так что, если РФС намерен все-таки завершить этот футбольный сезон по спортивному принципу, понятие «перенос» из лексикона надо исключить изначально. Чтобы потом не загнать самих себя в безвыходное положение.

ПО ЗАКОНАМ «КОРОНАВИРУСНОГО ВРЕМЕНИ»

Как же поступить с «Ростовом»? Наказывать техническими поражениями. Однозначно.

Безусловно, никто полностью не застрахован от коронавируса. Но вот почему-то в бундеслиге в соревновательный период ни одного нового случая заражения COVID-19 не зафиксировали. Может, потому, что в Германии более строго, чем в Ростове-на-Дону, соблюдали требования медицинского протокола? Проведение же ростовчанами двусторонки с молодежкой – это, уж извините, откровенное разгильдяйство. Полное пренебрежение планом Б на случай форс-мажора, который в теории не позволял бы влепить команде «технарь».

Если вы сами лишили себя возможности выставить на матчи 16 здоровых игроков и 2 вратарей, то должны за это отвечать. По всем законам «коронавирусного времени». Это по стране снимают ограничения, а наш футбол по-прежнему живет в режиме ЧП. Клубы РПЛ – это режимные объекты. Без кавычек. Входить в положение тех, до кого эти прописные истины пока не дошли, - тупиковая стратегия.

…Вот и из «Рубина» поступила информация о возможном заражении Александра Зуева. Потом ее быстро опровергли. Но если бы слух оказался правдой – играть тогда казанцам ближайшие матчи молодежкой. Если же и она подхватила бы вирус – готовиться получить две-три «баранки» в протокол.

Закон суров, но это закон. От РПЛ с РФС сейчас требуется лишь одно: чтобы санкции были одинаковыми для всех потенциальных нарушителей, независимо от размера бюджета и турнирных амбиций. Свое решение высшие футбольные инстанции должны объявить 18 июня.

Ну а болельщикам «Ростова» остается верить в чудо: а вдруг результаты тестирования оказались ошибочными? Бывает же и такое. Помните, как полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова сначала официально зачислили в заболевшие, а потом так же официально объявили здоровым? Так, может, и в Ростове пробили ложную тревогу? Симптомов-то COVID-19 у Еременко и компании не наблюдается. Надо перепроверять.