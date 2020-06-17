Финал Лиги чемпионов в Питере все-таки перенесли на 2022 год, ЛЧ-2020 доиграют в Португалии

Как и ожидалось, победитель Лиги чемпионов определится в августовском «Финале восьми», матчи которого примет Лиссабон (домашние арены «Бенфики» и «Спортинга»). Напомним, что до пандемии были определены четыре четвертьфиналиста главного еврокубка: «Атлетико», «Аталанта», «Лейпциг» и «ПСЖ».
В следующих четырех парах 1/8 финала ответные матчи провести не успели: «Ювентус» - «Лион» (результат первой игры - 0:1), «Бавария» - «Челси» (3:0), «Барселона» - «Наполи» (1:1) и «Ман Сити» - «Реал» (2:1). На данный момент непонятно, где они будут сыграны - также в Португалии (на стадионах «Порту» и «Гимараеша») или на полях номинальных хозяев.
«Разумеется, команды хотели бы провести матчи там, где изначально предполагалось, но итоговое решение не принято, - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин. - Будем отталкиваться от стремительно меняющейся эпидемиологической ситуации. Этот вопрос в любом случае будет прояснен до жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов».
Дата этой жеребьевки - 10 июля. Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 7 и 8 августа, четвертьфиналы состоятся 12 - 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 августа, финал - 23 августа.
По словам Чеферина, пока предполагается проведение матчей без зрителей, но, опять же, окончательное решение зависит от развития ситуации с коронавирусом в Португалии. «Давать точные прогнозы на два месяца вперед невозможно. Вспомните, сколько всего произошло за предыдущие два месяца», - добавил президент УЕФА. При этом он исключил возможность использования «Формата восьми» в будущих сезонах. «Мы уверены, что эта формула обеспечит турниру зрелищность, но мы пошли на изменения исключительно из-за непредвиденных обстоятельств - необходимости доиграть Лигу чемпионов в сжатые сроки после позднего окончания национальных чемпионатов».
Из-за переноса финала Лиги чемпионов-2020 в Лиссабон, Стамбул, который должен был принять эту игру изначально, проведет ее в 2021 году вместо Санкт-Петербурга. Соответственно, Питер получит финал ЛЧ-2022, как, собственно, и прогнозировали многие эксперты. Впрочем, эта подвижка не оставит Россию без большого футбола. Ведь на той же «Газпром Арене» летом 2021-го пройдут четыре матча перенесенного на год финального турнира Евро-2020 (как минимум два - с участием сборной России).
В Лиге Европы-2019/20 четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в период с 10 по 21 августа в Германии (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен). Ответные матчи в шести парах 1/8 финала, где успели сыграть первые игры, состоятся либо в Германии либо на полях номинальных хозяев. В противостояниях «Интер» - «Хетафе» и «Севилья» - «Рома», которые так и не были начаты до пандемии, четвертьфиналисты будут определены в единственных встречах. Место их проведения, опять же, назовут до 10 июля - дня жеребьевки плей-офф обоих еврокубков.
Суперкубок УЕФА-2020 перенесен из Порту в Будапешт и состоится 24 сентября. Соответственно, для последующих Суперкубков никаких подвижек не предусмотрено. В 2023 году, как и планировалось, эта игра пройдет в Казани.
Завки на участие в еврокубках-2020/21 национальные ассоциации должны подать до 3 августа. Все квалификационные раунды (кроме раунда плей-офф ЛЧ) пройдут в формате из одного матча. Хозяев каждой такой игры будут определять жеребьевкой.
Расписание квалификации еврокубков следующего сезона: Лига чемпионов - предварительный раунд (8 - 11 августа), первый раунд (18 и 19 августа), второй раунд (25 и 26 августа), третий раунд (15 и 16 сентября), плей-офф (22/23 и 29/30 сентября), Лига Европы - предварительный раунд (20 августа), первый раунд (27 августа), второй раунд (17 сентября), третий раунд (24 сентября), плей-офф (1 октября).
Жеребьевка групповой стадии ЛЧ и ЛЕ состоится 1 и 2 октября в Афинах.
Напомним, что Россию в еврокубках-2020/21 представят шесть клубов. Первое и второе места по итогам РПЛ-2019/20 дают пропуск в группу ЛЧ, третье в третий квалификационный раунд ЛЧ, победа в Кубке страны - в группу ЛЕ, четвертое место - во второй квалификационный раунд ЛЕ, пятое - в третий квалификационный раунд ЛЕ.