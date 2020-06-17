Финал Лиги чемпионов в Питере все-таки перенесли на 2022 год, ЛЧ-2020 доиграют в Португалии

Как и ожидалось, победитель Лиги чемпионов определится в августовском «Финале восьми», матчи которого примет Лиссабон (домашние арены «Бенфики» и «Спортинга»). Напомним, что до пандемии были определены четыре четвертьфиналиста главного еврокубка: «Атлетико», «Аталанта», «Лейпциг» и «ПСЖ».

В следующих четырех парах 1/8 финала ответные матчи провести не успели: «Ювентус» - «Лион» (результат первой игры - 0:1), «Бавария» - «Челси» (3:0), «Барселона» - «Наполи» (1:1) и «Ман Сити» - «Реал» (2:1). На данный момент непонятно, где они будут сыграны - также в Португалии (на стадионах «Порту» и «Гимараеша») или на полях номинальных хозяев.

«Разумеется, команды хотели бы провести матчи там, где изначально предполагалось, но итоговое решение не принято, - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин. - Будем отталкиваться от стремительно меняющейся эпидемиологической ситуации. Этот вопрос в любом случае будет прояснен до жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов».

Дата этой жеребьевки - 10 июля. Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 7 и 8 августа, четвертьфиналы состоятся 12 - 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 августа, финал - 23 августа.

По словам Чеферина, пока предполагается проведение матчей без зрителей, но, опять же, окончательное решение зависит от развития ситуации с коронавирусом в Португалии. «Давать точные прогнозы на два месяца вперед невозможно. Вспомните, сколько всего произошло за предыдущие два месяца», - добавил президент УЕФА. При этом он исключил возможность использования «Формата восьми» в будущих сезонах. «Мы уверены, что эта формула обеспечит турниру зрелищность, но мы пошли на изменения исключительно из-за непредвиденных обстоятельств - необходимости доиграть Лигу чемпионов в сжатые сроки после позднего окончания национальных чемпионатов».