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«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге». 48 лет финалу Евро-1972
18 июня 11:20
автор: Волохов Юрий

«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге». 48 лет финалу Евро-1972

18 июня 1972 года на печально известном брюссельском стадионе «Эйзель» советские футболисты потерпели разгромное поражение от западных немцев. Серебру Евро тогда никто не радовался.

«С ВЕНГРАМИ ВЫРУЧИЛ РУДАКОВ»

«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге» - строчка из известной песни Владимира Высоцкого. Написал, ее Владимир Семенович как раз под впечатлением от того чемпионата Европы. Вот только великий бард выдал желаемое за действительное: сборная СССР трижды побеждала сборную ФРГ, но всегда в товарищеских матчах. А на Евро-1972 состоялось одно из ее восьми поражений от немцев. И получилось оно весьма болезненным. В финале. Со счетом 0:3…

Вспомнить тот турнир «Советский спорт» попросил знаменитого в прошлом вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Владимира Пильгуя. В 1972-м он добавил к серебру Евро еще и бронзу мюнхенской Олимпиады, за которое на родине по головке тоже не погладили.

- В полуфинале чемпионата Европы нам попались венгры, - начал свой рассказ Пильгуй. - В то время это была очень сильная команда, в ее составе играли футболисты европейского уровня – Флориан Альберт, Ференц Бене. Перед матчем наши тренеры тщательно разобрали венгерскую сборную и всю эту информацию донесли до игроков. Определились, кто за кого отвечает в своих зонах.

- Против Альберта и Бене играли персонально?
- Александр Семенович Пономарев обращал внимание на сильные стороны этих футболистов, но я не помню, чтобы кому-то давали задание опекать их персонально. Каждый закрывал свою зону. Володя Капличный действовал немного впереди, а Муртаз Хурцилава на позиции последнего защитника всех страховал.

- Какую тактику выбрали – играть с позиции силы или от обороны?
- Тогда такого не было: все вперед, забивать, или, наоборот, давайте сядем в защиту, будем их на контратаках ловить. Каждый знал, что он должен делать на своей позиции. Плюс, конечно, было строгое соблюдение игровой дисциплины. Мы просто выходили и играли в свой футбол. Матч получился примерно равным, Толя Коньков забил в первом тайме, а во втором Женя Рудаков выручил – пенальти взял.

- Во втором тайме венгры ведь здорово придавили…
- Атаковали опасно, но, говорю, Рудаков выручал, а в концовке сложный пенальти отбил. Венгр (Шандор Замбо. – прим. ред.) в нижний угол ударил, а Женя достал.

- Что тренеры в раздевалке сказали?
- Ничего такого – выиграли, готовимся к финалу.

«ИГРАТЬ С МЮЛЛЕРОМ ОДИН В ОДИН БЫЛО БЕСПОЛЕЗНО»

- За месяц до финала мы крупно проиграли немцам в матче открытия Олимпийского стадиона в Мюнхене, со счетом 1:4, - продолжает Пильгуй. - Герд Мюллер забил все четыре гола. Правда, я тогда не находился в расположении сборной, готовился с «Динамо» к финалу Кубка кубков.

- Мюнхенский матч разбирали?

- Нет, зачем лишний раз травмировать ребят? Немцев и так знали очень хорошо, это была, думаю, сильнейшая на тот момент сборная в мире.

- Как собирались нейтрализовывать Мюллера?
- С Мюллером один в один играть было бесполезно. Он очень маневренный. Хотя и не бегал по всему полю, с одного фланга на другой. Это был игрок штрафной. Мюллер потрясающе умел оторваться от опекуна и получить небольшой свободный пятачок. Ему хватало мгновения, чтобы забить. Опять действовали по той же схеме: Капличный - передний защитник, Хурцилава – задний. На нем подстраховка.

- Не было накачки со стороны руководства: «Вы должны, вы обязаны!» Тогда матчи против западных немцев имели политический подтекст.
- Не помню такого. А что касается Пономарева, то он никогда не повышал голос, говорил спокойно и по делу.

- Были у нас моменты?
- Мы пропустили один в первом тайме, и я не запомнил ни одного голевого эпизода у немецких ворот. Второй тайм был похож на первый, только нам забили уже два – Херберт Виммер и опять Мюллер.

У них очень мобильная полузащита была: Гюнтер Нетцер и Виммер нас возили, а впереди быстрые форварды – кроме Мюллера, Ули Хеннес и Эрвин Кремерс. Немцы играли в быстрый, при этом очень техничный футбол, когда игроки много перемещались, менялись позициями. Такой футбол через два года назовут тотальным.

- Шансов против немцев не было?
- Думаю, не было.

- Писали, что потом тренерам сборной пеняли: мол, проиграли идеологическому противнику…
- Не знаю, может, уже в Москве в Спорткомитете такое было, а после игры в раздевалке ничего подобного не припомню. Все и так сидели убитые - всегда обидно проигрывать в финале. Но все понимали, что уступили сопернику, который был сильнее.

- Серебряные медали чемпиона Европы тогда не считались достижением?
- Абсолютно точно. В Москве в Шереметьеве нас вообще никто не встречал – ни из Спорткомитета, ни болельщики, и журналистов я там не видел. Прошли паспортный контроль и спокойно разъехались по домам. Все совершенно буднично, словно вернулись из рядового турне.

- Но премии за второе место хотя бы выписали?
- Не помню, чтобы были премии. Вот суточные точно выплатили – по сто долларов с копейками на брата.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-1972

1/2 финала
ВЕНГРИЯ - СССР - 0:1 (0:0)
Гол: Коньков, 53.
Нереализованный пенальти: Замбо, 85 (вратарь).
Венгрия: Геци, Фабиан, Панчич, П. Юхас, И. Юхас, Балинт, Секе, Кочиш (Альберт, 61), Бене (к) (Дунаи, 61), Кю, Замбо.
СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Хурцилава (к), Капличный, Истомин, Колотов, Трошкин, Байдачный, Банишевский (Г. Нодия, 69), Коньков, Онищенко.
Судья: Глекнер (ГДР).
14 июня 1972 года. Брюссель. Стадион им. Эмиля Версе. 16 590 зрителей.

Финал
ФРГ – СССР – 3:0 (1:0)
Голы: Мюллер, 27 - 1:0. Виммер, 51 - 2:0. Мюллер, 58 - 3:0.
ФРГ: Майер, Хеттгес, Брайтнер, Беккенбауэр (к), Шварценбек, Виммер, Хайнкес, Хенесс, Мюллер, Нетцер, Кремерс.
СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Хурцилава (к), Капличный, Истомин, Коньков (Долматов, 46), Трошкин, Колотов, Байдачный, Банишевский (Козинкевич, 63), Онищенко.
Судья: Маршалл (Австрия).
18 июня 1972 года. Брюссель. Стадион «Эйзель». 43 437 зрителей.

СССР ПРОТИВ ФРГ

  • 1955 год. Москва. Товарищеский матч. СССР – ФРГ – 3:2
  • 1956 год. Ганновер. Товарищеский матч. ФРГ – СССР – 1:2
  • 1966 год. Ливерпуль. 1/2 финала ЧМ. ФРГ – СССР – 2:1
  • 1972 год. Мюнхен. Товарищеский матч. ФРГ – СССР – 4:1
  • 1972 год. Брюссель. Финал ЧЕ. ФРГ – СССР – 3:0
  • 1973 год. Москва. Товарищеский матч. СССР – ФРГ – 0:1
  • 1978 год. Франкфурт. Товарищеский матч. ФРГ – СССР – 1:0
  • 1979 год. Москва. Товарищеский матч. СССР – ФРГ – 1:3
  • 1984 год. Ганновер. Товарищеский матч. ФРГ – СССР – 2:1
  • 1985 год. Москва. Товарищеский матч. СССР – ФРГ – 1:0
  • 1988 год. Дюссельдорф. Товарищеский матч. ФРГ – СССР – 1:0

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«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге». 48 лет финалу Евро-1972
«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге». 48 лет финалу Евро-1972
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