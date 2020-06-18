«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге». 48 лет финалу Евро-1972

- Против Альберта и Бене играли персонально? - Александр Семенович Пономарев обращал внимание на сильные стороны этих футболистов, но я не помню, чтобы кому-то давали задание опекать их персонально. Каждый закрывал свою зону. Володя Капличный действовал немного впереди, а Муртаз Хурцилава на позиции последнего защитника всех страховал.

- В полуфинале чемпионата Европы нам попались венгры, - начал свой рассказ Пильгуй. - В то время это была очень сильная команда, в ее составе играли футболисты европейского уровня – Флориан Альберт, Ференц Бене . Перед матчем наши тренеры тщательно разобрали венгерскую сборную и всю эту информацию донесли до игроков. Определились, кто за кого отвечает в своих зонах.

Вспомнить тот турнир «Советский спорт» попросил знаменитого в прошлом вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Владимира Пильгуя. В 1972-м он добавил к серебру Евро еще и бронзу мюнхенской Олимпиады, за которое на родине по головке тоже не погладили.

«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге» - строчка из известной песни Владимира Высоцкого. Написал, ее Владимир Семенович как раз под впечатлением от того чемпионата Европы. Вот только великий бард выдал желаемое за действительное: сборная СССР трижды побеждала сборную ФРГ, но всегда в товарищеских матчах. А на Евро-1972 состоялось одно из ее восьми поражений от немцев. И получилось оно весьма болезненным. В финале. Со счетом 0:3…

- Какую тактику выбрали – играть с позиции силы или от обороны?

- Тогда такого не было: все вперед, забивать, или, наоборот, давайте сядем в защиту, будем их на контратаках ловить. Каждый знал, что он должен делать на своей позиции. Плюс, конечно, было строгое соблюдение игровой дисциплины. Мы просто выходили и играли в свой футбол. Матч получился примерно равным, Толя Коньков забил в первом тайме, а во втором Женя Рудаков выручил – пенальти взял.

- Во втором тайме венгры ведь здорово придавили…

- Атаковали опасно, но, говорю, Рудаков выручал, а в концовке сложный пенальти отбил. Венгр (Шандор Замбо. – прим. ред.) в нижний угол ударил, а Женя достал.

- Что тренеры в раздевалке сказали?

- Ничего такого – выиграли, готовимся к финалу.

«ИГРАТЬ С МЮЛЛЕРОМ ОДИН В ОДИН БЫЛО БЕСПОЛЕЗНО»

- За месяц до финала мы крупно проиграли немцам в матче открытия Олимпийского стадиона в Мюнхене, со счетом 1:4, - продолжает Пильгуй. - Герд Мюллер забил все четыре гола. Правда, я тогда не находился в расположении сборной, готовился с «Динамо» к финалу Кубка кубков.

- Мюнхенский матч разбирали?

- Нет, зачем лишний раз травмировать ребят? Немцев и так знали очень хорошо, это была, думаю, сильнейшая на тот момент сборная в мире.

- Как собирались нейтрализовывать Мюллера?

- С Мюллером один в один играть было бесполезно. Он очень маневренный. Хотя и не бегал по всему полю, с одного фланга на другой. Это был игрок штрафной. Мюллер потрясающе умел оторваться от опекуна и получить небольшой свободный пятачок. Ему хватало мгновения, чтобы забить. Опять действовали по той же схеме: Капличный - передний защитник, Хурцилава – задний. На нем подстраховка.

- Не было накачки со стороны руководства: «Вы должны, вы обязаны!» Тогда матчи против западных немцев имели политический подтекст.

- Не помню такого. А что касается Пономарева, то он никогда не повышал голос, говорил спокойно и по делу.

- Были у нас моменты?

- Мы пропустили один в первом тайме, и я не запомнил ни одного голевого эпизода у немецких ворот. Второй тайм был похож на первый, только нам забили уже два – Херберт Виммер и опять Мюллер.

У них очень мобильная полузащита была: Гюнтер Нетцер и Виммер нас возили, а впереди быстрые форварды – кроме Мюллера, Ули Хеннес и Эрвин Кремерс. Немцы играли в быстрый, при этом очень техничный футбол, когда игроки много перемещались, менялись позициями. Такой футбол через два года назовут тотальным.

- Шансов против немцев не было?

- Думаю, не было.

- Писали, что потом тренерам сборной пеняли: мол, проиграли идеологическому противнику…

- Не знаю, может, уже в Москве в Спорткомитете такое было, а после игры в раздевалке ничего подобного не припомню. Все и так сидели убитые - всегда обидно проигрывать в финале. Но все понимали, что уступили сопернику, который был сильнее.

- Серебряные медали чемпиона Европы тогда не считались достижением?

- Абсолютно точно. В Москве в Шереметьеве нас вообще никто не встречал – ни из Спорткомитета, ни болельщики, и журналистов я там не видел. Прошли паспортный контроль и спокойно разъехались по домам. Все совершенно буднично, словно вернулись из рядового турне.

- Но премии за второе место хотя бы выписали?

- Не помню, чтобы были премии. Вот суточные точно выплатили – по сто долларов с копейками на брата.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-1972

1/2 финала

ВЕНГРИЯ - СССР - 0:1 (0:0)

Гол: Коньков, 53.

Нереализованный пенальти: Замбо, 85 (вратарь).

Венгрия: Геци, Фабиан, Панчич, П. Юхас, И. Юхас, Балинт, Секе, Кочиш (Альберт, 61), Бене (к) (Дунаи, 61), Кю, Замбо.

СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Хурцилава (к), Капличный, Истомин, Колотов, Трошкин, Байдачный, Банишевский (Г. Нодия, 69), Коньков, Онищенко.

Судья: Глекнер (ГДР).

14 июня 1972 года. Брюссель. Стадион им. Эмиля Версе. 16 590 зрителей.

Финал

ФРГ – СССР – 3:0 (1:0)

Голы: Мюллер, 27 - 1:0. Виммер, 51 - 2:0. Мюллер, 58 - 3:0.

ФРГ: Майер, Хеттгес, Брайтнер, Беккенбауэр (к), Шварценбек, Виммер, Хайнкес, Хенесс, Мюллер, Нетцер, Кремерс.

СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Хурцилава (к), Капличный, Истомин, Коньков (Долматов, 46), Трошкин, Колотов, Байдачный, Банишевский (Козинкевич, 63), Онищенко.

Судья: Маршалл (Австрия).

18 июня 1972 года. Брюссель. Стадион «Эйзель». 43 437 зрителей.

СССР ПРОТИВ ФРГ