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Лэмпард обставил Клоппа и Гвардиолу: Вернер выбрал «Челси» Абрамовича
18 июня 14:34
автор: Зибрак Артем

Лэмпард обставил Клоппа и Гвардиолу: Вернер выбрал «Челси» Абрамовича

Лучший бомбардир «Лейпцига» и один из самых перспективных футболистов мира Тимо Вернер официально стал игроком лондонского клуба, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

РЕКОРДНЫЙ СЕЗОН

24-летний воспитанник «Штутгарта» дебютировал в профессиональном футболе в августе 2013 года. Тогда будущему нападающему сборной Германии не исполнилось и 18, так что Вернер побил множество клубных рекордов для самых молодых. А летом 2016-го он за 14 миллионов евро перебрался в «Лейпциг», где и превратился в настоящую мировую звезду.

В первом же сезоне Вернер наколотил в ворота соперников «быков» 21 гол - и с тех пор ни разу не покидал десятку лучших бомбардиров бундеслиги. В чемпионате-2019/20 ему особенно удалась осень (18 голов в 16 турах), а сейчас на счету Тимо уже 26 мячей (личный рекорд). Если бы не феноменальные показатели Роберта Левандовски (31 гол в 29 матчах), лидер «Лейпцига» был бы вне конкуренции.

Уже зимой стало понятно: Вернер обязательно перейдет в какой-нибуль суперклуб («Лейпциг», даже несмотря на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, пока не из этой категории). Нападащий вступил в идеальный футбольный возраст, окреп физически и не растерял потенциала для дальнейшего роста, что немаловажно с позиций главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

ФАВОРИТОМ БЫЛ «ЛИВЕРПУЛЬ»...

Свои претензии на Вернера лондонцы обозначили в декабре, но тогда «Лейпциг» устоял. Были ведь и другие претенденты на бомбардира: «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Ман Сити», «МЮ», «Интер», «Бавария»... Сам игрок хотел в АПЛ, и многие видели его в команде Юргена Клоппа, который провел со своим соотечественником не один телефонный разговор. Казалось, переход в «Ливерпуль» - дело почти решенное. Вернер хвалил Клоппа, Клопп хвалил Вернера, однако все карты спутала пандемия. Посчитав размер финансовых потерь, «красные» отказались от дорогостоящей покупки, хотя 50 миллионов за такого футболиста, мягко говоря, не выглядели запредельной суммой.

Как только «Ливерпуль» дал заднюю, в дело снова включился клуб Абрамовича. Лэмпард проявил себя отличным переговорщиком, задействовав все ресурсы, включая защитника «Челси» Антонио Рюдигера, с которым Вернер дружит еще со времен «Штутгарта». В Лондоне Тимо предложили пятилетний контракт с зарплатой 10 млн евро в год. А с «Лейпцигом» лондонцы сторговались на 53 миллионах.

Показательно, что «быки» не стали удерживать своего лидера. Такова философия клуба - показывать молодым талантам, как можно через «Лейпциг» пробиться в европейский топ-клуб. Это весьма выгодная долгосрочная стратегия. И можно не сомневаться: в будущем «Лейпциг» прокачает еще не одного перспективного футболиста, который, как и в Вернер, принесет команде сначала победы, а потом - деньги.

САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ АПЛ

Чемпионат Германии будет завершен в конце следующей недели, после чего Вернер сразу присоединится к «Челси». Таким образом, он не сможет принять участие в августовском плей-офф ЛЧ, что, безусловно, ставит под большие сомнения перспективы его теперь уже бывшей команды. Но за второе место в бундеслиге-2019/20 он еще обязательно поборется. На носу у «Лейпцига» определяющий матч против дортмундской «Боруссии» - другого немецкого инкубатора звезд для грандов.

«Рад переходу в «Челси». Для меня это предмет гордости. Хочу поблагодарить «Лейпциг» и его болельщиков за четыре потрясающих года. Вы всегда будете в моем сердце. С нетерпением жду следующего сезона с новыми партнерами по команде, новым тренером и, конечно, фанатами «Челси». У нас впереди успешное будущее», — прокомментировал Вернер свой громкий трансфер.

Отметим, что немец стал частью, пожалуй, самого интересного проекта современной АПЛ. Средний возраст игроков «Челси» – всего 26,2 года, и начинающий тренер Лэмпард показывает с этой командой более высокий результат, чем ожидалось (за девять туров до конца «синие» идут в зоне Лиги чемпионов). А уж после ожидаемого летнего усиления (Абрамович обещал выделить на трансферы не менее 150 миллионов, из которых 93 ушли на Вернера и Хакима Зиеша) состав станет еще мощнее.

В общем, на данный момент Лэмпард обставил и Клоппа, и Пепа Гвардиолу, команды которых топчутся на месте. Осталось навязать «Ливерпулю» и «Ман Сити» борьбу за чемпионство в следующем сезоне. С Вернером это вполне реально.

Самые дорогостоящие приобретения «Челси»

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Лэмпард обставил Клоппа и Гвардиолу: Вернер выбрал «Челси» Абрамовича
Лэмпард обставил Клоппа и Гвардиолу: Вернер выбрал «Челси» Абрамовича
Лучший бомбардир «Лейпцига» и один из самых перспективных футболистов мира Тимо Вернер официально стал игроком лондонского клуба, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
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