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Тони Шунич: Самыми сложными будут первые матчи после паузы. У «Динамо» есть шанс догнать ЦСКА
18 июня 18:25
автор: Григорьевская Юлия

Тони Шунич: Самыми сложными будут первые матчи после паузы. У «Динамо» есть шанс догнать ЦСКА

31-летний защитник «Динамо» поделился с «Советским спортом» ожиданиями от возобновления сезона в российской футбольной премьер-лиге.

«ЕСЛИ НЕ ДОИГРАЕМ ЧЕМПИОНАТ, БУДЕТ ПЛОХО ВСЕМ»

- «Динамо» проведет первый после перерыва матч 21 июня. А на 19-е была назначена игра «Сочи» с «Ростовом». Слышали о шести заразившихся в ростовском клубе?
- Конечно. Очень неприятные новости. Уверен, что в «Ростове», как и в «Динамо», соблюдались все меры предосторожности. Надеюсь, ребята быстро вернутся в строй. И этот карантин не повлияет на их форму. Но если выбыли футболисты основного состава, конечно, команде придется сложно.

- Вроде бы среди заразившихся Роман Еременко, Ивелин Попов, Матиас Норманн…
- Тогда это очень серьезный удар. В этом сезоне они хорошо играли. Впрочем, заранее сдаваться нельзя. Заранее никто ничего не знает. Может, «Ростов» справится с такими потерями.

- Это если команде разрешат выйти на поле, в чем возникли большие сомнения… Что вообще думаете о рестарте? Нет опасений за здоровье?
- Риск всегда присутствует. Зачем об этом постоянно думать, накручивать себя? Надо просто быть осторожным и верить в лучшее. Этот чемпионат очень хочется доиграть. Если не получится, будет плохо абсолютно всем.

«СПАРТАКОВЦАМ МОГЛИ ЗАБИТЬ И ПЯТЬ МЯЧЕЙ, И ДАЖЕ БОЛЬШЕ»

- Как регулярно игроков «Динамо» тестируют на коронавирус?
- Два раза в неделю. Перед товарищескими матчами это было обязательным условием. У нас были заболевшие, которые подхватили COVID-19 во время самоизоляции в домашних условиях. Но после возобновления командных тренировок все анализы отрицательные. Сейчас, слава богу, все здоровы.

- Как удалось разгромить «Спартак» со счетом 4:1? Этот спарринг нигде не показывали. Поделитесь впечатлениями.
- Да мы и до этого с «Локомотивом» сыграли очень качественно. От «Спартака», правда, пропустили в дебюте, потом у соперников был еще один момент. Но в оставшееся время «Динамо» владело преимуществом. Могли забить и пять мячей, и даже больше. Впрочем, по таким играм сложно делать выводы. Победа нас не успокаивает.

- Но уверенности перед встречей с «Краснодаром» добавилось?
- Это да. А у краснодарцев, наоборот, могли возникнуть сомнения в своих силах после крупного поражения от «Сочи». Но мы не делаем на это расчет. Исходим из того, что в воскресенье предстоит матч против претендента на Лигу чемпионов. И у нас, считаю, есть шансы. В первом круге сыграли с «Краснодаром» 1:1. Обе команды показали тогда хороший футбол.

- Николай Комличенко и, возможно, Максимилиан Филипп пропустят 23-й тур. Кого больше не хватает «Динамо»?
- Оба очень важны для нас. Это потеря. С другой стороны, в «Динамо» сейчас на каждой позиции серьезная конкуренция. У тех, кто сыграет вместо Комличенко и Филиппа, появляется дополнительная мотивация показать себя.

«ДОГНАТЬ АРМЕЙЦЕВ РЕАЛЬНО – ВСЕ В НАШИХ РУКАХ»

- Как оцениваете календарь?
- Самыми сложными будут первые матчи – против «Краснодара» и ЦСКА. А в пяти заключительных турах соперники в теории будут попроще. Хотя в РПЛ сейчас все команды подравнялись.

- После краснодарцев и армейцев «Динамо» ждет еще «Сочи».
- Эту команду сложно отнести в какую-то категорию. Сначала они шли внизу таблицы, но весной заметно прибавили. У «Сочи» очень опасные контратаки, плюс есть Александр Кокорин. От него всегда ждешь угрозы. В какой-то степени против того же «Краснодара» играть приятнее. Идет открытый футбол. А «Сочи» может наглухо закрыться и поджидать твою ошибку.

- От идущего на пятом месте ЦСКА вас отделяют шесть очков. За восемь туров такой гандикап реально отыграть?
- Все в наших руках. Мы начинаем с «Краснодаром», ЦСКА – с «Зенитом». Потому у нас будет очная встреча. Теоретически уже за два тура можно свести отставание к нулю. Но загадывать ничего не буду.

- Много будет на финишном отрезке сенсаций, учитывая перерыв?
- Да неожиданностей и до паузы хватало. А сейчас – конечно, фактор непредсказуемости увеличился. Непонятно, кто как успел подготовиться. Вон, смотрите, что в бундеслиге происходит. Еще зимой «Шальке» претендовал на зону Лиги чемпионов, а сейчас команда просто ужасно играет, раздает очки направо и налево.

«В ШАХМАТЫ НА ДЕНЬГИ НЕ ИГРАЮ – ТОЛЬКО НА РЕЙТИНГ»

- Пять замен – хорошее нововведение для «Динамо»?
- Да это всем выгодно. Свежести будет не хватать. А на фоне усталости риск травм повышается. Дополнительные две замены помогут решить эту проблему хотя бы частично.

- Что было самым сложным для вас во время карантина?
- Не во время, а сразу после. Заново адаптироваться к нормальным тренировкам. Я же в квартире все эти недели сидел, к мячу вообще не прикасался. Поэтому было намного сложнее, чем после отпуска.

- Вы любите шахматы. С кем в команде играете?
- В «Динамо» других шахматистов нет, поэтому я предпочитаю онлайн. Завел аккаунт. Выбираю соперников по своему уровню.

- На деньги играете?
- Нет, на рейтинг. Выигрываешь - и поднимаешься выше. Это тяжело, но я уже неплохо котируюсь (смеется). Предпочитаю блиц. На классические шахматы времени не хватает. Слишком долго надо играть.

- Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков недавно получил лицензию PRO. В команде это как-то отметили?
- Шуток не было, просто поздравили нашего тренера. Не скажу, что Новиков теперь на ребят смотрит свысока. Остался таким же, каким и был.

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