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«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста
18 июня 20:29
автор: Волохов Юрий

«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста

РФС еще раз рапортовал, что солидарные отчисления от трансфера Александра Головина из ЦСКА в «Монако» дойдут до школ, участвовавших в подготовке лидера сборной России. Однако на родине футболиста в Кузбассе продолжают бить тревогу.

«НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ НИ ОДНОГО ТРЕНЕРА»

Напомним, в качестве одного из адресатов получения транша из «Монако» (который в 2018 году купил Головина за 30 миллионов евро) называется школа в Ленинске-Кузнецком, которая отсутствует… в реестре спортшкол. Ранее мы обсуждали проблему с одним из первых тренеров Головина Сергеем Васютиным. Теперь связались с отцом футболиста.

Александр Головин с родителями.

- Мне звонят тренеры из Ленинска-Кузнецкого, из Осинников, все спрашивают, где деньги от «Монако» за подготовку Саши, – эмоционально начал разговор Сергей Владимирович Головин. - А что я им могу ответить? Я даже не знаю, какая это сумма – то ли 350 тысяч евро, то ли 400 тысяч. И где эти деньги? Говорят, они пришли в РФС еще в декабре, а РФС сейчас уверяет, что процедура завершена только в июне. Нас что, обманывают?

- Возникают подозрения, что средства от «Монако» могли быть потрачены не по назначению?
- В том-то и дело! А люди работали. Мы никого не должны забыть. Что-то нужно из этой суммы перевести школам, но большую часть, я считаю, должны получить тренеры. Я их всех перечислю поименно, это важно. В Калтане Сашу тренировали Александр Сергеевич Плясунов, Виталий Аркадьевич Ожигов и Александр Михайлович Уфимцев. В Осинниках – Алексей Соколов. В Ленинске-Кузнецком - Сергей Николаевич Васютин. И в новокузнецком «Металлурге», когда там играл Саша, тренером был Станислав Витальевич Рылов.

- Но в РФС ссылаются, что в Новокузнецк переводить некому, так как «Металлурга» уже не существует.
- Клуба нет, но тренер-то остался. Станислав Рылов известный человек в городе, сам много лет выступал за «Металлург». В общем, всем выше перечисленным обязательно нужно перевести эти деньги. Если они еще есть… Вы же у ребятишек воруете!

- И у тренеров, которые работают за копейки…
- Именно так. Они трудились, душу вкладывали, чтобы воспитать футболиста для сборной России.

А вот опять мнение Васютина.

С Сергеем Васютиным.

- Мы в прошлый раз с вами говорили, что РФС намеревался перечислить деньги на счет МБОУ ДОД ДЮСШ «Ленинск-Кузнецкий». Так вот, этой школы больше не существует, с 1 сентября 2019 года она переименована в МБФСУ «Спортивная школа» Ленинск-Кузнецкий, - пояснил специалист.

- Название поменялось, но, возможно, деньги туда дойдут?
- Я разговаривал с директором этой школы Андреем Владимировичем Бугаенко, он говорит, что в январе ему звонили из Москвы. Якобы узнать номера счетов, на которые можно перечислись солидарные выплаты за Головина. Он им четко объяснил, что их школа не имеет никакого отношения к Головину. Саша ни в каких журналах школы не числился, поэтому они не имеют права претендовать на выплату «Монако». На этом разговор закончился. А в бумаге РФС все равно указали старую школу, то есть, мертвые души.

- Ситуация запутанная…
- Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев говорил, что деньги поступили в РФС в конце декабря прошлого года. Тогда почему эта информация тщательно скрывалась? РФС сейчас объявляет, что транш от «Монако» пришли недавно. Кому же верить? Еще нас пытаются убедить, ссылаясь на какой-то регламент ФИФА, что наше училище не подходит под определение спортивной школы. Я в этом не разбираюсь, но Училище олимпийского резерва – это учебное заведение, где Саша тренировался и учился! У нас есть футбольное отделение, пусть мы и называемся техникумом.

Приводим копию письма ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» на имя президента РФС Александра Дюкова с фрагментами приложения, в котором указан Головин.

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«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста
«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста
РФС еще раз рапортовал, что солидарные отчисления от трансфера Александра Головина из ЦСКА в «Монако» дойдут до школ, участвовавших в подготовке лидера сборной России. Однако на родине футболиста в Кузбассе продолжают бить тревогу.
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