ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Реал» разгромил «Валенсию», «Мордовия» – в ПФЛ или КФК, американская фигуристка – в порно
19 июня 08:21
автор: Чикирис Олег

«Реал» разгромил «Валенсию», «Мордовия» – в ПФЛ или КФК, американская фигуристка – в порно

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«РЕАЛ» ОБЫГРАЛ «ВАЛЕНСИЮ»

Идущий на втором месте в чемпионате Испании по футболу мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» (3:0). Карим Бензема сделал дубль, еще один гол - на счету пропустившего из-за травмы без малого год Марко Асенсио. Он забил первым же касанием мяча. Лидер сборной России Денис Черышев не вышел в стартовом составе «Валенсии», заменив на 69-й минуте Солера при счете 0:1. Это был последний матч 29-го тура: «Барселона» сохранила лидерство - в активе каталонцев 64 очка, у «Реала» - на два очка меньше.

РОТЕНБЕРГ НЕ ИДЕТ НА УСТУПКИ «РОСТОВУ»

Главной темой накануне возобновляющегося сегодня чемпионата России по футболу стал конфликт вокруг матча «Сочи» - «Ростов». В донском клубе - эпидемия коронавируса, шесть человек больны, 42 - на самоизоляции. Однако руководство «Сочи», и в частности владелец клуба Борис Ротенберг, категорически против переноса игры, а, как заявил вчера на пресс-конференции генсек РФС Александр Алаев, для переноса нужно согласие двух клубов. Однако тренер «Ростова» Валерий Карпин, видимо тоже изучивший уставы РФС и РПЛ, заявил, что в случае форс-мажора достаточно решения лиги. Также Карпин напомнил, что, когда «Сочи» столкнулся с подобной проблемой (перед матчем с «Оренбургом» заболели ангиной несколько игроков), этому клубу РПЛ пошла навстречу и перенесла игру.

Для ведущего борьбу за место в Лиге чемпионов «Ростова» каждое очко сейчас - на вес если не золота, то уж точно серебра или бронзы. Посмотрим, что решит РПЛ. Ждать решения осталось недолго - матч должен пройти сегодня в 20.00. Пройдет ли?

«МОРДОВИЯ» СКАТИЛАСЬ В ПФЛ

Саранская «Мордовия» не смогла пройти лицензирование для участия в первенстве ФНЛ будущего сезона. Причина - долг в 43 миллиона рублей перед компанией «Спорт-Ин». Теперь клуб, который еще пять лет назад выступал в премьер-лиге, попробует заявиться в ПФЛ. В очередной раз встает вопрос, зачем надо было проводить матчи ЧМ-2018 и строить дорогущий стадион на 44 тысячи мест в крайне бедном регионе? Видимо, рассчитывали, что консультировать команду согласится Виктор Чегин, известный умением приводить ходоков к золотым медалям. Правда, в этом случае у «Мордовии» возникли бы проблемы другого рода: этот наставник не очень разборчив в выборе средств достижения цели.

БЫВШАЯ ФИГУРИСТКА СБОРНОЙ США СНИМАЕТСЯ В ПОРНО

Вчера Международный союз конькобежцев (ISU) приостановил действие поправок относительно базовой стоимости элементов в фигурном катании (в частности, решено было уравнять в стоимости четверные лутц, флип и ритбергер, давая за них по 11 баллов). Поправки должны были вступить в силу со следующего сезона, однако теперь решение заморожено из-за негативных отзывов специалистов и эпидемии коронавируса. Все остается как и прежде — четверной лутц оценивается в 11,5 балла, флип - 11,0, риттбергер - 10,5.

Однако даже эта важная новость померкла с известием о том, что известная в прошлом фигуристка Мелисса Буланхаги, завершившая карьеру в 2015 году, решила податься в порно. Точнее она подалась туда уже достаточно давно, просто не все посетители сайтов для взрослых могли узнать в актрисе под псевдонимом Джада Кай бывшую фигуристку. До 2011 года Мелисса, родившаяся в Филадельфии, выступала за сборную США, в составе которой выигрывала этап юниорского Гран-при и была медалисткой престижного Nebelhorn Trophy. Однако на чемпионате США выше восьмого места Буланхаги не поднималась. После смены гражданства на филиппинское (родители Мелиссы - филиппинцы) она дважды стала чемпионкой этой страны и пыталась отобраться на Игры в Сочи, однако безуспешно. Вскоре после этого она завершила одну карьеру и занялась другой. Новая профессия привлекла ее хорошим заработком.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Здравствуй, футбол! Всё самое главное о матчах 23-го тура РПЛMicrosoft рассказала об особенностях работы Smart DeliveryGenesis увеличила в два раза гарантию на новый дизельный моторСолдатова порадовала поклонников своим фото в прозрачной футболкеРумынка, о которой мечтает весь мирТутберидзе коротким словом прокомментировала назначение Плющенко
«Реал» разгромил «Валенсию», «Мордовия» – в ПФЛ или КФК, американская фигуристка – в порно
«Реал» разгромил «Валенсию», «Мордовия» – в ПФЛ или КФК, американская фигуристка – в порно
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
19.06.2020 08:21
Футбол
автор: Чикирис Олег
Президент «Ростова» призывает Ротенберга к совести. А есть ли она у него самого?
Президент «Ростова» призывает Ротенберга к совести. А есть ли она у него самого?
Арташес Арутюнянц выступил с заявлением насчет запланированного на 19 июня матча чемпионата России «Сочи» - «Ростов». И переложил все с больной головы на здоровую.
18.06.2020 21:02
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста
«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста
РФС еще раз рапортовал, что солидарные отчисления от трансфера Александра Головина из ЦСКА в «Монако» дойдут до школ, участвовавших в подготовке лидера сборной России. Однако на родине футболиста в Кузбассе продолжают бить тревогу.
18.06.2020 20:29
Футбол
автор: Волохов Юрий
Тони Шунич: Самыми сложными будут первые матчи после паузы. У «Динамо» есть шанс догнать ЦСКА
Тони Шунич: Самыми сложными будут первые матчи после паузы. У «Динамо» есть шанс догнать ЦСКА
31-летний защитник «Динамо» поделился с «Советским спортом» ожиданиями от возобновления сезона в российской футбольной премьер-лиге.
18.06.2020 18:25
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Судьбу «Ростова» решит Ротенберг, извинения Федуну принесены, чемпионский кубок могут вручить вживую
Судьбу «Ростова» решит Ротенберг, извинения Федуну принесены, чемпионский кубок могут вручить вживую
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин дали совместную пресс-конференцию накануне возобновления чемпионата России по футболу. Приводим фрагменты.
18.06.2020 17:11
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Лэмпард обставил Клоппа и Гвардиолу: Вернер выбрал «Челси» Абрамовича
Лэмпард обставил Клоппа и Гвардиолу: Вернер выбрал «Челси» Абрамовича
Лучший бомбардир «Лейпцига» и один из самых перспективных футболистов мира Тимо Вернер официально стал игроком лондонского клуба, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
18.06.2020 14:34
Футбол
автор: Зибрак Артем
«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге». 48 лет финалу Евро-1972
«Выигран матч СССР – ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге». 48 лет финалу Евро-1972
18 июня 1972 года на печально известном брюссельском стадионе «Эйзель» советские футболисты потерпели разгромное поражение от западных немцев. Серебру Евро тогда никто не радовался.
18.06.2020 11:20
Футбол
автор: Волохов Юрий
Сергей Жорин: Общественность повлияла на приговор Мамаеву и Кокорину, то же самое будет с Ефремовым
Сергей Жорин: Общественность повлияла на приговор Мамаеву и Кокорину, то же самое будет с Ефремовым
Известный адвокат прокомментировал «Советскому спорту» развитие судебной саги футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и провел параллели с делом актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова.
18.06.2020 10:23
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Форс-мажор или разгильдяйство? Что делать с «Ростовом» и его эпидемией коронавируса
Форс-мажор или разгильдяйство? Что делать с «Ростовом» и его эпидемией коронавируса
У руководителей РПЛ нет причин идти на уступки ростовскому футбольному клубу после того, как шесть основных игроков команды подхватили COVID-19.
18.06.2020 09:24
Футбол
автор: Безъязычный Алексей
Роналду проиграл второй финал в сезоне, «Ростов» угрожает рестарту РПЛ, Дацюк продолжит карьеру
Роналду проиграл второй финал в сезоне, «Ростов» угрожает рестарту РПЛ, Дацюк продолжит карьеру
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
18.06.2020 08:16
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика