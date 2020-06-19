«Реал» разгромил «Валенсию», «Мордовия» – в ПФЛ или КФК, американская фигуристка – в порно

«РЕАЛ» ОБЫГРАЛ «ВАЛЕНСИЮ»
Идущий на втором месте в чемпионате Испании по футболу мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» (3:0). Карим Бензема сделал дубль, еще один гол - на счету пропустившего из-за травмы без малого год Марко Асенсио. Он забил первым же касанием мяча. Лидер сборной России Денис Черышев не вышел в стартовом составе «Валенсии», заменив на 69-й минуте Солера при счете 0:1. Это был последний матч 29-го тура: «Барселона» сохранила лидерство - в активе каталонцев 64 очка, у «Реала» - на два очка меньше.
РОТЕНБЕРГ НЕ ИДЕТ НА УСТУПКИ «РОСТОВУ»
Главной темой накануне возобновляющегося сегодня чемпионата России по футболу стал конфликт вокруг матча «Сочи» - «Ростов». В донском клубе - эпидемия коронавируса, шесть человек больны, 42 - на самоизоляции. Однако руководство «Сочи», и в частности владелец клуба Борис Ротенберг, категорически против переноса игры, а, как заявил вчера на пресс-конференции генсек РФС Александр Алаев, для переноса нужно согласие двух клубов. Однако тренер «Ростова» Валерий Карпин, видимо тоже изучивший уставы РФС и РПЛ, заявил, что в случае форс-мажора достаточно решения лиги. Также Карпин напомнил, что, когда «Сочи» столкнулся с подобной проблемой (перед матчем с «Оренбургом» заболели ангиной несколько игроков), этому клубу РПЛ пошла навстречу и перенесла игру.
Для ведущего борьбу за место в Лиге чемпионов «Ростова» каждое очко сейчас - на вес если не золота, то уж точно серебра или бронзы. Посмотрим, что решит РПЛ. Ждать решения осталось недолго - матч должен пройти сегодня в 20.00. Пройдет ли?
«МОРДОВИЯ» СКАТИЛАСЬ В ПФЛ
Саранская «Мордовия» не смогла пройти лицензирование для участия в первенстве ФНЛ будущего сезона. Причина - долг в 43 миллиона рублей перед компанией «Спорт-Ин». Теперь клуб, который еще пять лет назад выступал в премьер-лиге, попробует заявиться в ПФЛ. В очередной раз встает вопрос, зачем надо было проводить матчи ЧМ-2018 и строить дорогущий стадион на 44 тысячи мест в крайне бедном регионе? Видимо, рассчитывали, что консультировать команду согласится Виктор Чегин, известный умением приводить ходоков к золотым медалям. Правда, в этом случае у «Мордовии» возникли бы проблемы другого рода: этот наставник не очень разборчив в выборе средств достижения цели.
БЫВШАЯ ФИГУРИСТКА СБОРНОЙ США СНИМАЕТСЯ В ПОРНО
Вчера Международный союз конькобежцев (ISU) приостановил действие поправок относительно базовой стоимости элементов в фигурном катании (в частности, решено было уравнять в стоимости четверные лутц, флип и ритбергер, давая за них по 11 баллов). Поправки должны были вступить в силу со следующего сезона, однако теперь решение заморожено из-за негативных отзывов специалистов и эпидемии коронавируса. Все остается как и прежде — четверной лутц оценивается в 11,5 балла, флип - 11,0, риттбергер - 10,5.
Однако даже эта важная новость померкла с известием о том, что известная в прошлом фигуристка Мелисса Буланхаги, завершившая карьеру в 2015 году, решила податься в порно. Точнее она подалась туда уже достаточно давно, просто не все посетители сайтов для взрослых могли узнать в актрисе под псевдонимом Джада Кай бывшую фигуристку. До 2011 года Мелисса, родившаяся в Филадельфии, выступала за сборную США, в составе которой выигрывала этап юниорского Гран-при и была медалисткой престижного Nebelhorn Trophy. Однако на чемпионате США выше восьмого места Буланхаги не поднималась. После смены гражданства на филиппинское (родители Мелиссы - филиппинцы) она дважды стала чемпионкой этой страны и пыталась отобраться на Игры в Сочи, однако безуспешно. Вскоре после этого она завершила одну карьеру и занялась другой. Новая профессия привлекла ее хорошим заработком.