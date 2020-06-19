«Реал» разгромил «Валенсию», «Мордовия» – в ПФЛ или КФК, американская фигуристка – в порно

«РЕАЛ» ОБЫГРАЛ «ВАЛЕНСИЮ»

Идущий на втором месте в чемпионате Испании по футболу мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» (3:0). Карим Бензема сделал дубль, еще один гол - на счету пропустившего из-за травмы без малого год Марко Асенсио. Он забил первым же касанием мяча. Лидер сборной России Денис Черышев не вышел в стартовом составе «Валенсии», заменив на 69-й минуте Солера при счете 0:1. Это был последний матч 29-го тура: «Барселона» сохранила лидерство - в активе каталонцев 64 очка, у «Реала» - на два очка меньше.

РОТЕНБЕРГ НЕ ИДЕТ НА УСТУПКИ «РОСТОВУ»

Главной темой накануне возобновляющегося сегодня чемпионата России по футболу стал конфликт вокруг матча «Сочи» - «Ростов». В донском клубе - эпидемия коронавируса, шесть человек больны, 42 - на самоизоляции. Однако руководство «Сочи», и в частности владелец клуба Борис Ротенберг, категорически против переноса игры, а, как заявил вчера на пресс-конференции генсек РФС Александр Алаев, для переноса нужно согласие двух клубов. Однако тренер «Ростова» Валерий Карпин, видимо тоже изучивший уставы РФС и РПЛ, заявил, что в случае форс-мажора достаточно решения лиги. Также Карпин напомнил, что, когда «Сочи» столкнулся с подобной проблемой (перед матчем с «Оренбургом» заболели ангиной несколько игроков), этому клубу РПЛ пошла навстречу и перенесла игру.

Для ведущего борьбу за место в Лиге чемпионов «Ростова» каждое очко сейчас - на вес если не золота, то уж точно серебра или бронзы. Посмотрим, что решит РПЛ. Ждать решения осталось недолго - матч должен пройти сегодня в 20.00. Пройдет ли?