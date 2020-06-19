Эпидемию коронавируса в «Ростове» мог «организовать» сам Карпин, который сейчас всех обвиняет

То, что распространение инфекции в «Ростове» началось с 28-летнего Байрамяна, подтвердил сам главный тренер команды. «В субботу был сделан тест – результат отрицательный, в воскресенье вечером у него поднялась температура, сделали в понедельник тест, он оказался положительным, - заявил Карпин в интервью «РБ-Спорт». - Хорена изолировали, сделали тесты всей команде, затем еще один тест – и уже получили результаты».

Напомним, что, по результатам группового тестирования, коронавирус был обнаружен еще у пятерых футболистов. Предположительно это Деннис Хаджикадунич, Роман Еременко, Ивелин Попов, Матиас Норманн и Арсений Логашов. В соответствием с требованиями медицинского протокола «Ростов» всей командой ушел в двухнедельную самоизоляцию, которая сделала невозможным участие основного состава в запланированном на 19 июня гостевом матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Почти сразу был предложен возможный вариант выхода из ситуации - перенос игры на 19 июля. Других окон в предельно плотном календаре финишного отрезка сезона не предусмотрено. Одако для этого требовалось согласие обеих сторон, а в «Сочи» идти на уступки «Ростову» наотрез отказались. Что вызвало гневную реакцию Карпина: «Победитель конкурса «Фэйр-плей года» в РПЛ определен».

Понять разочарование главного тренера ростовчан можно. Его команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов - и вероятное техническое поражение до предела осложнит выполнение задачи. При этом Карпин пеняет сочинцам на то, что ранее, когда у них самих в нынешнем сезоне случилась эпидемия ангины, «Оренбург» не стал препятствовать переносу игры с осени на весну...

Однако все эти рассуждения о «честной игре» сразу обнулятся, если будет подтвержден следующий факт: сам Карпин (!) уже после того, как команда начала подготовку к возобновлению сезона, разрешил своему футболисту посетить родственников, нарушив тем самым вступивший в силу и тщательно согласнованный РПЛ с Роспотребнадзором медицинский протокол.