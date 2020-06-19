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Эпидемию коронавируса в «Ростове» мог «организовать» сам Карпин, который сейчас всех обвиняет
19 июня 10:26
автор: Сергеев Иван

Эпидемию коронавируса в «Ростове» мог «организовать» сам Карпин, который сейчас всех обвиняет

По данным сразу нескольких источников, главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин разрешил отлучиться к родственникам во время пандемии полузащитнику команды Хорену Байрамяну, который стал «нулевым пациентом».

То, что распространение инфекции в «Ростове» началось с 28-летнего Байрамяна, подтвердил сам главный тренер команды. «В субботу был сделан тест – результат отрицательный, в воскресенье вечером у него поднялась температура, сделали в понедельник тест, он оказался положительным, - заявил Карпин в интервью «РБ-Спорт». - Хорена изолировали, сделали тесты всей команде, затем еще один тест – и уже получили результаты».

Напомним, что, по результатам группового тестирования, коронавирус был обнаружен еще у пятерых футболистов. Предположительно это Деннис Хаджикадунич, Роман Еременко, Ивелин Попов, Матиас Норманн и Арсений Логашов. В соответствием с требованиями медицинского протокола «Ростов» всей командой ушел в двухнедельную самоизоляцию, которая сделала невозможным участие основного состава в запланированном на 19 июня гостевом матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Почти сразу был предложен возможный вариант выхода из ситуации - перенос игры на 19 июля. Других окон в предельно плотном календаре финишного отрезка сезона не предусмотрено. Одако для этого требовалось согласие обеих сторон, а в «Сочи» идти на уступки «Ростову» наотрез отказались. Что вызвало гневную реакцию Карпина: «Победитель конкурса «Фэйр-плей года» в РПЛ определен».

Понять разочарование главного тренера ростовчан можно. Его команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов - и вероятное техническое поражение до предела осложнит выполнение задачи. При этом Карпин пеняет сочинцам на то, что ранее, когда у них самих в нынешнем сезоне случилась эпидемия ангины, «Оренбург» не стал препятствовать переносу игры с осени на весну...

Однако все эти рассуждения о «честной игре» сразу обнулятся, если будет подтвержден следующий факт: сам Карпин (!) уже после того, как команда начала подготовку к возобновлению сезона, разрешил своему футболисту посетить родственников, нарушив тем самым вступивший в силу и тщательно согласнованный РПЛ с Роспотребнадзором медицинский протокол.

Сразу несколько независимых источников информируют, что Байрамян не так давно действительно отлучался к родным, которые, как выясняется, ранее переболели коронавирусом. Стоит ли удивляться, что именно этот игрок оказался «нулевым пациентом»? Остается дождаться итогов официального расследования инцидента РФС и РПЛ. Но если вина Карпина будет доказана, впору будет говорить не о нарушаниях абстрактного «Фэйр-плей» со стороны сочинского клуба, а о необхоимости применения дополнительных санкций к «Ростову», который, как и все участники РПЛ-2019/20, обязан тщательно соблюдать все меры предосторожности во время пандемии.

По состоянию на утро 19 июня итоговый вердикт по матчу «Сочи» - «Ростов» не вынесен. Не исключено, что гости выставят на игру команду, составленную из своих воспитанников 2003 года рождения. Скорректированный на последнем исполкоме РФС регламент это не запрещает. И такой сценарий, кстати, вызвал одобрение у многих пользователей соцсетей. За ростовский «молодняк» готовы болеть всей страной.

Еще бы. Это же будет почти киношная история. Особенно если гостям удастся увезти очки из Сочи. И все же, самое главное сейчас - расследование обстоятельств эпидемии в «Ростове». Если история с Карпиным и Байрамяном - правда, останется произнести только два слова:

Ну и?

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 23-го тура РПЛ

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Эпидемию коронавируса в «Ростове» мог «организовать» сам Карпин, который сейчас всех обвиняет
Эпидемию коронавируса в «Ростове» мог «организовать» сам Карпин, который сейчас всех обвиняет
По данным сразу нескольких источников, главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин разрешил отлучиться к родственникам во время пандемии полузащитнику команды Хорену Байрамяну, который стал «нулевым пациентом».
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