Почему матч «Сочи» – «Ростов» не позор, а 17-летний вратарь Попов – не герой

В умении замылить любую проблему нам, конечно, равных нет. Ростовские пацаны – герои! Денис Попов – гений! «Сочи» - недоклуб, а его футболисты – нелюди, самоутвердившиеся на мальчишках… Примерно такие выводы сделала футбольная Россия из «рекордных» 10:1 на «Фиште». А думать-то надо совершенно о другом.

В нашем футболе произошло ЧП. И чудо-матч его не отменил. Мы до сих пор доподлинно не знаем, каким образом сразу шесть футболистов «Ростова» накануне рестарта чемпионата заразились коронавирусом. Слухов много, а экспертизы - ноль. Лига вроде как заикнулась о начале расследования, но где результаты-то?

А результатов, скорее всего, уже не будет. Потому что никто о них у чиновников не спросит. Кому это интересно? «Ростов» из потенциального «преступника» (а если заражение стало халатностью клуба, то в нынешних пандемийных реалиях – это именно преступление) в одночасье превратился в «униженного и оскорбленного», которого надо не подозревать, а всем народом любить и жалеть.

Самой РПЛ такая смена повестки, безусловно, выгодна. Какая там пандемия? Какой коронавирус? Какие медицинские протоколы, скорее всего, грубо нарушенные ростовчанами? Мы сейчас вручим приз лучшему игроку матча 17-летнему вратарю, пропустившему 10 мячей, и дело с концом. Люди поаплодируют. Ну, еще на сочинских костях потопчутся, не без этого. Ничего страшного. Всяко лучше, чем признаться на весь мир: никакого тотального контроля за соблюдением футбольными клубами «антивирусного регламента» в России нет. Да и не может быть. У нас же не законы работают, а понятия. Авось новых ЧП не случится. А случится – тогда и будем думать. Авось что-нибудь придумаем…

Ну а насчет подвигов вратаря Попова хочется сказать следующее. Когда Игорь Акинфеев дебютировал в чемпионате России, он был даже моложе. Он тоже в первом матче взял пенальти – причем не от Антона Заболотного, а от такого мастера, как Андрей Каряка.

И 17-летний Акинфеев попал в заявку ЦСКА-2003 не из-за хитросплетений регламента (пятничный матч «Сочи» - «Ростов», давайте будем честными, не состоялся бы, не опасайся гости своего исключения из чемпионата за две неявки), а потому что заслужил.

Заслужил ли 17-летний Попов всенародной славы, которая вдруг обрушилась на него в пятницу? Конечно же, нет. Помните, как примерно год назад в матче отборочного турнира Евро-2020 россияне нанесли по воротам сборной Сан-Марино 44 удара, 19 из которых пришлись в створ, и победили 9:0? Вратарь Элиа Бенедеттини тоже крутился тогда как белка в колесе, тоже совершал эффектные спасения. И его тоже наперебой хвалили. Но до или после вы что-нибудь о нем слышали?

Класс голкипера проявляется не в таких матчах. И последнее дело сейчас – всем миром «убеждать» Попова (который в молодежном первенстве России-2019/20 в среднем пропускал от своих сверстников 1,6 мяча за игру) в том, что он стал героем значительного события. Равно как и называть этот матч чьим-то позором.

Относиться серьезно к тому, что происходило в пятницу на газоне «Фишта», - глупость. Петь дифирамбы молодому парню, у которого от этого может «снести крышу», - медвежья услуга. Махнуть рукой на то, что стало всему причиной, - приговор футболу.