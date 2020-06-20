ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Почему матч «Сочи» – «Ростов» не позор, а 17-летний вратарь Попов – не герой
20 июня 11:30
автор: Безъязычный Алексей

Почему матч «Сочи» – «Ростов» не позор, а 17-летний вратарь Попов – не герой

При обсуждении самой странной игры в истории российского футбола все, как это часто у нас бывает, сбились на эмоции, упустив главное.

В умении замылить любую проблему нам, конечно, равных нет. Ростовские пацаны – герои! Денис Попов – гений! «Сочи» - недоклуб, а его футболисты – нелюди, самоутвердившиеся на мальчишках… Примерно такие выводы сделала футбольная Россия из «рекордных» 10:1 на «Фиште». А думать-то надо совершенно о другом.

В нашем футболе произошло ЧП. И чудо-матч его не отменил. Мы до сих пор доподлинно не знаем, каким образом сразу шесть футболистов «Ростова» накануне рестарта чемпионата заразились коронавирусом. Слухов много, а экспертизы - ноль. Лига вроде как заикнулась о начале расследования, но где результаты-то?

А результатов, скорее всего, уже не будет. Потому что никто о них у чиновников не спросит. Кому это интересно? «Ростов» из потенциального «преступника» (а если заражение стало халатностью клуба, то в нынешних пандемийных реалиях – это именно преступление) в одночасье превратился в «униженного и оскорбленного», которого надо не подозревать, а всем народом любить и жалеть.

Самой РПЛ такая смена повестки, безусловно, выгодна. Какая там пандемия? Какой коронавирус? Какие медицинские протоколы, скорее всего, грубо нарушенные ростовчанами? Мы сейчас вручим приз лучшему игроку матча 17-летнему вратарю, пропустившему 10 мячей, и дело с концом. Люди поаплодируют. Ну, еще на сочинских костях потопчутся, не без этого. Ничего страшного. Всяко лучше, чем признаться на весь мир: никакого тотального контроля за соблюдением футбольными клубами «антивирусного регламента» в России нет. Да и не может быть. У нас же не законы работают, а понятия. Авось новых ЧП не случится. А случится – тогда и будем думать. Авось что-нибудь придумаем…

Ну а насчет подвигов вратаря Попова хочется сказать следующее. Когда Игорь Акинфеев дебютировал в чемпионате России, он был даже моложе. Он тоже в первом матче взял пенальти – причем не от Антона Заболотного, а от такого мастера, как Андрей Каряка.

И 17-летний Акинфеев попал в заявку ЦСКА-2003 не из-за хитросплетений регламента (пятничный матч «Сочи» - «Ростов», давайте будем честными, не состоялся бы, не опасайся гости своего исключения из чемпионата за две неявки), а потому что заслужил.

Заслужил ли 17-летний Попов всенародной славы, которая вдруг обрушилась на него в пятницу? Конечно же, нет. Помните, как примерно год назад в матче отборочного турнира Евро-2020 россияне нанесли по воротам сборной Сан-Марино 44 удара, 19 из которых пришлись в створ, и победили 9:0? Вратарь Элиа Бенедеттини тоже крутился тогда как белка в колесе, тоже совершал эффектные спасения. И его тоже наперебой хвалили. Но до или после вы что-нибудь о нем слышали?

Класс голкипера проявляется не в таких матчах. И последнее дело сейчас – всем миром «убеждать» Попова (который в молодежном первенстве России-2019/20 в среднем пропускал от своих сверстников 1,6 мяча за игру) в том, что он стал героем значительного события. Равно как и называть этот матч чьим-то позором.

Относиться серьезно к тому, что происходило в пятницу на газоне «Фишта», - глупость. Петь дифирамбы молодому парню, у которого от этого может «снести крышу», - медвежья услуга. Махнуть рукой на то, что стало всему причиной, - приговор футболу.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ростов» выставит подростков против «Сочи»Твиттер сборной России показал, как Черчесов забил пенальти ДзюбеРавный среди лучших. 17 июня – день рождения Алана ДзагоеваРумынка, о которой мечтает весь мир"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"План рухнул: WADA не ожидала такого отпора от России
Почему матч «Сочи» – «Ростов» не позор, а 17-летний вратарь Попов – не герой
Почему матч «Сочи» – «Ростов» не позор, а 17-летний вратарь Попов – не герой
При обсуждении самой странной игры в истории российского футбола все, как это часто у нас бывает, сбились на эмоции, упустив главное.
20.06.2020 11:30
Футбол
автор: Безъязычный Алексей
«Сочи» разгромил «детский сад», Кокорин вошел в Клуб Федотова, фанаты «Локо» устроят протест
«Сочи» разгромил «детский сад», Кокорин вошел в Клуб Федотова, фанаты «Локо» устроят протест
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
20.06.2020 08:00
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
«Сочи» теперь будут ненавидеть еще больше, чем «Зенит». Аудиоподкаст Яременко
«Сочи» теперь будут ненавидеть еще больше, чем «Зенит». Аудиоподкаст Яременко
10:1 – это главное позорище чемпионата.
19.06.2020 23:19
Футбол
автор: Яременко Николай
Мы за ценой не постоим? Чемпионат России возобновился с кучей нарушений протокола безопасности
Мы за ценой не постоим? Чемпионат России возобновился с кучей нарушений протокола безопасности
Первые же матчи после рестарта РПЛ-2019/20 поставили под сомнение правильность решения о доигровке футбольного сезона.
19.06.2020 22:36
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
Кокорин красиво разменял вторую сотню. Но избиением «ростовских младенцев» гордиться нечего
Кокорин красиво разменял вторую сотню. Но избиением «ростовских младенцев» гордиться нечего
«Сочи» ожидаемо легко разобрался с молодежным составом «Ростова» в 23-м туре футбольного чемпионата России. Александр Кокорин оформил второй в карьере хет-трик.
19.06.2020 21:59
Футбол
автор: Зибрак Артем
Кокорин оформил хет-трик. Видео всех голов 23-го тура РПЛ
Кокорин оформил хет-трик. Видео всех голов 23-го тура РПЛ
Все голы очередного тура футбольной премьер-лиги в одном месте.
19.06.2020 21:45
Футбол
автор: Ващенко Сергей
С «Ахматом» такого не было четыре года, с Глушаковым – 15 месяцев
С «Ахматом» такого не было четыре года, с Глушаковым – 15 месяцев
Грозненский футбольный клуб ударно вышел из карантина, забив в Самаре пятую часть всех своих голов нынешнего сезона.
19.06.2020 20:35
Футбол
автор: Сергеев Иван
Ау, Самара! Почему болельщики без масок? Где социальная дистанция?
Ау, Самара! Почему болельщики без масок? Где социальная дистанция?
Первый же матч после возобновления российского футбольного сезона породил сомнения в правильности решения допустить зрителей на трибуны стадионов.
19.06.2020 19:27
Футбол
автор: Сергеев Иван
Шалимов против дармоедов, дурдом в Сочи, империя зла в «Локо». Узнаю тебя, родимый чемпионат!
Шалимов против дармоедов, дурдом в Сочи, империя зла в «Локо». Узнаю тебя, родимый чемпионат!
Автор «Советского спорта» так и не определился, радоваться ему или плакать по поводу возобновления российского футбольного сезона.
19.06.2020 17:15
Футбол
автор: Федоровский Александр
«Ростовские пацаны выдержат. Надеемся на чудеса». Балахнин – о скандальном матче в Сочи
«Ростовские пацаны выдержат. Надеемся на чудеса». Балахнин – о скандальном матче в Сочи
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Советским спортом» ожиданиями от матча 23-го РПЛ, на который желто-синие выставят молодежный состав по причине карантина основной команды.
19.06.2020 16:21
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика