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Игорь Черевченко: Невнимательность футболистов привела к поражению от «Спартака» (видео)
20 июня 20:00
автор: Аполоник Дмитрий

Игорь Черевченко: Невнимательность футболистов привела к поражению от «Спартака» (видео)

«Арсенал» проиграл «Спартаку» в 23-м туре, забив два гола в компенсированное время.

После матча 23-го тура РПЛ «Арсенал» – «Спартак» (2:3) главный тренер хозяев Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов.

– Как оцените игру?
– В первом тайме надо было забивать. Но что сейчас об этом говорить? 2:3. Как я могу быть довольным?

– Удалось забить два мяча в концовке. Это поможет команде психологически перед следующими играми?
– Не могу рассуждать на тему, поможет или не поможет. Но тот факт, что играли до конца – уже неплохо.

– Костадинов сыграл центрального защитника. Как оцените его игру?
– Он в товарищеском матче с ЦСКА уже играл на этой позиции, пробовали в тренировочном процессе. Нормально.

– Как охарактеризуете пропущенные мячи?
– Голы соперника – это ошибки команды. Были в этих эпизодах и индивидуальные ошибки.

– «Спартак» чем-то удивил?
– Нет, мы готовились, что они будут играть на контратаках и отдадут нам инициативу. Невнимательность футболистов привела к такому результату.

– Как оцените физическое состояние команды?
– Хорошее состояние, силы есть.

– Пенальтиста назначили заранее, или Лесовой сам принял решение бить?
– Перед игрой расписали стандарты, в случае назначения пенальти должен был бить Лесовой.

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