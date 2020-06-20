Игорь Черевченко: Невнимательность футболистов привела к поражению от «Спартака» (видео)

После матча 23-го тура РПЛ «Арсенал» – «Спартак» (2:3) главный тренер хозяев Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов.

– Как оцените игру?

– В первом тайме надо было забивать. Но что сейчас об этом говорить? 2:3. Как я могу быть довольным?

– Удалось забить два мяча в концовке. Это поможет команде психологически перед следующими играми?

– Не могу рассуждать на тему, поможет или не поможет. Но тот факт, что играли до конца – уже неплохо.

– Костадинов сыграл центрального защитника. Как оцените его игру?

– Он в товарищеском матче с ЦСКА уже играл на этой позиции, пробовали в тренировочном процессе. Нормально.

– Как охарактеризуете пропущенные мячи?

– Голы соперника – это ошибки команды. Были в этих эпизодах и индивидуальные ошибки.